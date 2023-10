Rolnictwo zmaga się z globalnymi problemami produkcji żywności, które wymagają poprawy efektywności wykorzystania dostępnych areałów, z drugiej musi sprostać wymaganiom obniżania emisji gazów cieplarnianych. Na znaczeniu zyska agrofotowoltaiki łącząca produkcję energii z produkcją rolną.

Rolnictwo stoi u progu wielkich zmian. Z jednej strony zmaga się z globalnymi problemami produkcji żywności, które wymagają poprawy efektywności wykorzystania dostępnych areałów, z drugiej musi między innymi sprostać wymaganiom związanym z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie (które stanowią ok. 10 proc. globalnych emisji CO 2 ). Rozwiązanie tych problemów skłoni do poszukiwania nowych modeli biznesowych.

). Rozwiązanie tych problemów skłoni do poszukiwania nowych modeli biznesowych. Na znaczeniu zyskają na przykład instalacje agrowoltaiczne (Agro-PV), pozwalające na harmonijne współistnienie produkcji energii i produkcji rolnej.

Polska nie rozpoczęła konkretnych prac nad przepisami legalizującymi połączenie produkcji rolnej i energii z OZE. Jednak jako jeden z najważniejszych producentów żywności w UE nie mamy wyboru. Jeżeli nasze rolnictwo ma być konkurencyjne zarówno pod względem kosztowym, jak i śladu węglowego produktów musimy umożliwić rozwój instalacji agrowoltaicznych.

Perspektywy rozwoju tej gałęzi fotowoltaiki omawia raport „Agrowoltaika w Polsce. Nowoczesne rolnictwo napędzane energią słońca”.

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii w UE. W 2020 roku unijny rynek energii słonecznej wzrósł o 18 GW. Koszt jej pozyskania spadł o 82 proc. w ciągu ostatniej dekady.

Nowe regulacje, takie jak Europejski Zielony Ład, plan REPowerEU i unijna strategia dla fotowoltaiki, sprawiają, że panele fotowoltaiczne stają się jednym z najbardziej konkurencyjnych źródeł energii elektrycznej w wielu regionach UE.

A agrowoltaika jest pomostem do osiągnięcie dodatkowych synergii między rolnictwem a wytwarzaniem energii. Już teraz globalne moce zainstalowane w Agro-PV wynoszą 14 GW.

Szacuje się, że aby osiągnąć zwiększone cele w zakresie energii odnawialnej (wzrost udziału OZE w miksie energetycznym do 42,5 proc. w roku 2030), UE musi zainstalować co najmniej 710 GW do 2030 roku. Oznacza to, że musi przyspieszyć wdrażanie fotowoltaiki do około 80 GW rocznie. W 2022 roku zainstalowano 40 GW.

Osiągnięcie tych celów będzie wymagało znacznej ilości gruntów. Projektowanie na nich agrowoltaiki może być bardzo obiecującym rozwiązaniem. Na terenie Wspólnoty mamy 170 milionów hektarów gruntów rolnych, z czego 94 miliony hektarów to grunty orne. 900 GW projektów agrowoltaicznych wymaga zaledwie 1 procenta gruntów ornych (950 000 hektarów) – mówi Ewa Magiera, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Obiecujące połączenie Agro-PV i dla rolnictwa, i dla energetyki

Zainteresowanie technologiami pozwalającymi podwójnie wykorzystać grunty pojawiło się w Europie nie tak dawno. Prototypowe instalacje powstały w Austrii (2004), we Włoszech (2009). Obecnie (2022) na całym świecie zainstalowano już ponad 14 GW systemów agroPV.

Instalacje te będą kluczowe w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Strategia UE w zakresie energii słonecznej wezwała państwa członkowskie do promowania agrowoltaiki w polityce rolnej. W rezultacie 14 państw członkowskich UE planuje wspierać fotowoltaikę w ramach planów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Liczę na to, że Polska pójdzie ich śladem – mówi Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agroPV w Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaiki.

Do grupy krajów, które wspierają łączenie upraw rolnych z produkcją energii, należą m.in. Włochy, które przeznaczyły ponad 2 mld euro na wsparcie rozwoju agroPV. Efektem programu ma być zainstalowanie ponad 1 GW w tego typu instalacjach.

Jak agrowoltaika rozwija się w Europie?

We Włoszech opracowana też regulacje w ramach prawa dotyczącego energii odnawialnej, które zawierają definicję agrowoltaiki. W Austrii ustawa federalna w sprawie rozwoju odnawialnych źródeł energii (EAG) zawiera środki wsparcia dla agroPV (30 proc. dodatkowej dotacji inwestycyjnej).

Niemcy opracowały normę techniczną ustanawiającą jasne zasady definiowania systemów agrowoltaicznych w 2021 r.

W 2022 r. przeprowadziły pierwsze przetargi na instalacje fotowoltaiczne (i pływające). Natomiast Francja - największy rynek agroPV w Europie, rozwija się bez sprecyzowanych ram regulacyjnych lub technicznych.

Ale francuska ustawa o energii odnawialnej z 2023 r. zachęca do inwestycji w agroPV stawiając na równi pojęcia suwerenności żywnościowej i niezależności energetycznej.

Holandia zapewnia konkretne wsparcie dla rozwoju projektów agro-PV w ramach strategicznego planu WPR. Kraj ten ustalił już szczegółowe kryteria zapewniające bezkolizyjność instalacji z prowadzoną działalnością rolniczą, a także kryteria dotyczące rozmieszczenia modułów PV na hektar.

Polska nie rozpoczęła konkretnych prac nad przepisami legalizującymi połączenie produkcji rolnej i energii z OZE

Większość państw wspólnoty stworzyła lub tworzy szczegółowe ramy prawne regulujące współistnienie instalacji wytwórczych i upraw rolnych. Niestety Polska jeszcze nie rozpoczęła takich prac. Jednak jako jeden z najważniejszych producentów żywności w UE nie mamy wyboru. Jeżeli nasze rolnictwo ma być konkurencyjne zarówno pod względem kosztowym, jak i śladu węglowego produktów musimy umożliwić rozwój instalacji agrowoltaicznych – zauważa Dariusz Mańka, dyrektor ds. regulacji w PSF.

W Polsce od dawna działają firmy mogące pochwalić się doświadczeniem w tworzeniu takich instalacji.