Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery, który reprezentuje prof. Sas-Paszt, zajmuje się badaniem roli strefy korzeniowej i ryzosfery we wzroście i plonowaniu roślin. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to między innymi opracowywanie innowacyjnych bionawozów, biostymulatorów, polepszaczy glebowych, środków ochrony roślin, kompostów czy podłoży wzrostowych wzbogaconych mikrobiologicznie. Prelekcja była o tyle ważna, że prezentowana była przez naukowca, a więc nie była tylko zabiegiem marketingowym.

Jak mogliśmy się dowiedzieć, komponenty mikrobiologiczne, polskie rodzime szczepy i gatunki pożytecznych mikroorganizmów, są stosowane do wzbogacenia istniejących na rynku nawozów, polepszaczy glebowych, biostymulatorów, powodując zwiększenie skuteczności ich działania.

Okazuje się, że do celów można nawozowych można wykorzystać węgiel brunatny, który przyczynia się do zwiększenia wykorzystania składników pokarmowych z nawozów mineralnych. Również w tym kierunku prowadzi badania Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

- Polska ma bardzo dobrą pozycję w Europie, ponieważ mamy ogromne zasoby węgla brunatnego. Jest to kopalina roślinna, zawierająca wszystko co mikroorganizmy i rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju, a więc dużą pulę materii organicznej, makro- i mikroelementy czy hormony roślinne. Dzięki temu opracowaliśmy 12 typów kompostu na bazie węgla brunatnego, wzbogaconych mikrobiologicznie o grzyby i bakterie, które ten kompost rozkładają w ciągu trzech miesięcy. Tego typu komposty na bazie węgla brunatnego są ekonomicznie opłacalną, skuteczną, bezpieczną metodą nawożenia roślin, dużo lepszą niż standardowe dawki nawozów mineralnych – mówi prof. Sas-Paszt.