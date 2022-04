Podano polską listę sankcji, na której znalazły się firmy, ale też i osoby powiązane z Rosją. Te z rynku rolnego też są na niej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło pierwszą polską listę sankcyjną. – Celem sankcji gospodarczych jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do podmiotów i oligarchów prowadzących realne interesy na terenie Polski – powiedział we wtorek na konferencji minister Mariusz Kamiński.

Jak dodał, pierwsza lista sankcyjna, która została opublikowana, ma 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów, które prowadzą interesy na terenie Polski. Podkreślił także na konferencji, że jest to pierwsza lista sankcyjna obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. Trwają natomiast działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce.

Jak podał resort spraw wewnętrznych i administracji na polskiej liście sankcyjnej znajdują się m.in.: Gazprom, który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach EUROPOL GAZ, ale też i firmy nawozowe PhosAgro i Eurochem.

Poniżej publikujemy za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji kilka osób i firm z listy, tych powiązanych z rynkiem rolnym.

Kilka osób z polskiej listy sankcji

- Wieczysław Mosze Kantor - Osoba objęta sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – Money Laundering Act 2018 – nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W. M. Kantora z rządem rosyjskim.

Zastosowane środki sankcyjne to: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy o cudzoziemcach.

- Aleksandra Melniczenko jest żoną Andrieja Melniczenki, objętego sankcjami na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. Wymieniony był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należąca do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów SUEK AG należało do jego założyciela, Andrieja Melniczenki. Wymieniony jest obłożony również sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty szeregu polskich spółek wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Z posiadanych danych wynika, że działania podjęte przez Andrieja Melniczenkę w zakresie zmiany struktury właścicielskiej powiązanych z nim podmiotów miały na celu uniknięcie potencjalnego zajęcia/zamrożenia majątku i środków finansowych wymienionego, mogącego nastąpić w związku z nałożeniem sankcji. Nałożenie sankcji na Aleksandrę Melniczenko oraz powiązane

z nią (a faktycznie z Andriejem Melniczenką) spółki, m.in. SUEK Polska Sp. z o.o. i EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionych firm oraz podmiotów osiągających korzyści z ich działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz osoby wpisanej na listę – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

- Andriej Melniczenko należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe związki z rządem Rosji. Jest zaangażowany w sektory stanowiące największe źródła przychodów dla rządu Federacji Rosyjskiej. Andriej Melniczenko objęty jest sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. Wymieniony był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należącej do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów SUEK AG należało do jego założyciela, Andrieja Melniczenki. Wymieniony jest obłożony również sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty szeregu polskich spółek wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Z posiadanych danych wynika, że działania podjęte przez Andrieja Melniczenkę w zakresie zmiany struktury właścicielskiej powiązanych z nim podmiotów miały na celu uniknięcie potencjalnego zajęcia/zamrożenia majątku i środków finansowych wymienionego, mogącego nastąpić w związku z nałożeniem sankcji. Nałożenie sankcji na Andrieja Melniczenko oraz powiązane z nim spółki, m.in. SUEK Polska Sp. z o.o. i EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionych firm oraz podmiotów osiągających korzyści z ich działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie.

Zastosowane środki sankcyjne to: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

- Timur Raszidow, który jest beneficjentem rzeczywistym oraz członkiem zarządu spółki PhosAgro Polska. PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio — jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Kilka firm z polskiej listy sankcji

- Eurochem Polska - A. Melniczenko jest rosyjskim przemysłowcem, właścicielem przedsiębiorstwa EuroChem, będącego jednym z głównych producentów nawozów i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. Należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, mających bliskie powiązania z rządem rosyjskim. Działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i agresję przeciwko Ukrainie. Andriej Melniczenko objęty jest sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. A ponadto sankcje na wymienionego nałożyła Wielka Brytania oraz Ukraina. Eurochem Polska wytransferowała do spółki EuroChem Group AG ponad 30% przychodu osiągniętego w 2020 r. Nałożenie sankcji na spółkę EuroChem Polska sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów podmiotu powiązanego z A. Melniczenką.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Negrinio Limited z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 95% PhosAgro Polska Sp. z o.o. i jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro. PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andrey Andreevich GURYEV objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz, bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b.

- OAO PhosAgro - właścicielem i prezesem zarządu rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b.

- PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andrey Andreevich GURYEV objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami rządu Wielkiej Brytanii oraz sankcjami Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Phosint Limited z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 5% PhosAgro Polska Sp. z o.o. i jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro. PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andriej Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich.

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b.