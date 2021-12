Pomiot ptasi – cenny nawóz

Rozwojowi drobiarstwa towarzyszy stały wzrost ilości pomiotu ptasiego. W większości jest on wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz. Niewielkie ilości trafiają do biogazowni.

Dzienna produkcja pomiotu od jednej dorosłej kury wynosi 150 g, od indyka 260 g, a od gęsi lub kaczki 350-400 g. Mnożąc to przez obsadę kurnika, dochodzimy do znacznych ilości produktu odpadowego, jakim jest pomiot, wymagającego zagospodarowania. Na szczęście, ze względu na skład chemiczny stanowi on ceniony w rolnictwie nawóz naturalny.

Zawartość składników pokarmowych

Pomiot z ferm drobiu jest nawozem o stosunkowo wysokiej zawartości suchej masy, a więc nadającym się do stosowania na pola dalej położone od gospodarstw. Jeśli zawartość badanych składników przeliczymy na suchą masę, to okaże się, że zawartość węgla jest zbliżona we wszystkich rodzajach badanego pomiotu. Pomioty kaczy i gęsi zawierają ok. 25 proc. popiołu w suchej masie, a kurzy i indyczy poniżej 20 proc.

Jednocześnie charakteryzuje się on dużą koncentracją NPK, a także wapnia, magnezu i siarki. Ich ilości są o wiele wyższe niż w oborniku bydlęcym czy świńskim. Skład chemiczny jest zróżnicowany w zależności od gatunku. Przykładowo pomiot pochodzący od kur zawiera przeciętnie 1,6 proc. N, 1,5 proc. P₂O₅, 0,8 proc. K₂O, 2,4 proc. CaO i 0,7 proc. MgO. Natomiast ten od ptactwa wodnego (kaczki i gęsi) 0,5-1,0 proc. N, 0,5-1,4 proc. P₂O₅, 0,6-0,9 proc. K₂O, 0,8-1,6 proc. CaO i 0,2-0,3 proc. MgO. Należy też podkreślić dużą zasobność w mikroelementy, np. obornik kurzy zawiera dużo boru i molibdenu, a pomiot z ferm indyków miedzi, cynku i manganu.

Generalnie najwięcej azotu zawierają pomioty indyczy i kurzy, a najbardziej ubogi w ten składnik był pomiot kaczy. Pod względem zawartości fosforu pomioty kurzy, gęsi i indyczy różnią się w niewielkim stopniu, natomiast pomiot kaczy zawiera więcej tego składnika. Potasu najwięcej jest w pomiocie kurzym, mniej w indyczym i gęsim, a najmniej w kaczym. Najbardziej bogaty w wapń okazuje się pomiot kurzy, a najmniej tego składnika jest w kaczym.

Zawartość omawianych składników rzutuje na ich wzajemny stosunek. Najkorzystniejszy stosunek N:P:K:Ca z punktu widzenia nawozowego występuje w pomiocie kaczym, a najmniej fosforu i potasu w stosunku do azotu zawierają pomioty kurzy i indyczy. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość wapnia nawożenie pomiotem ptasim działa na glebę odkwaszająco.

Przechowywanie i warunki stosowania

Ponadto dochodzi w czasie przechowywania do dużych (do 50 proc.) strat azotu w formie amoniaku. Zaleca się stosowanie go wiosną pod rośliny o długim okresie wegetacji, jak kukurydza, okopowe, a w okresie letnim na ściernisko pod zasiew poplonów z natychmiastowym przyoraniem i wymieszaniem z glebą. Bardzo wczesny wywóz pomiotu wiosną pod rośliny jare i latem pod poplon, a następnie siewy ozimin powodują lepszy rozkład masy i proces przemieszczania się składników, co nie wpływa ujemnie na początkowy rozwój siewek i zbyt bujny wzrost roślin. Pamiętając o zakazie stosowania nawozów naturalnych w dawce przekraczającej zawartość 170 kg azotu na ha na rok, nie należy też przekraczać ilości stosowania pomiotu suchego (ok. 44 proc. suchej masy) wynoszącej 5-10 t, a obornika świeżego, bardziej mokrego, zwłaszcza od kaczek i gęsi (sucha masa ok. 20-25 proc.) 10-15 t. Działanie nawozowe w glebie oblicza się na dwa lata i należy stosować je w dni pochmurne i bezwietrzne.

Ograniczenia stosowania

Żywienie ptaków oraz zabiegi weterynaryjne mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa stosowania pomiotu jako nawozu. Stwierdzone występowanie pozostałości kokcydiostatyków, metali ciężkich, powyżej dopuszczalnych wartości, ogranicza w znacznym stopniu wykorzystanie.

W paszach dla drobiu stosunkowo często znajdują się tzw. potencjalnie toksyczne pierwiastki (PTP), do których należą m.in. kadm, arsen, kobalt. Dodaje się je do paszy w celu stymulacji wzrostu ptaków i wspierania terapii niektórych chorób.

Obecność tych pierwiastków w paszy dla brojlerów powoduje jednak ich przechodzenie do pomiotu. Stosowany przez długi okres jako nawóz może spowodować ich akumulację w ziemi ponad bezpieczne poziomy. Rosnące na takiej glebie rośliny pochłaniają potencjalnie toksyczne pierwiastki i w efekcie naturalnego procesu bioakumulacji zatrzymują je w tkankach. W konsekwencji do konsumenta może trafić żywność zawierająca znaczne, zagrażające zdrowiu stężenia tych pierwiastków. Eksperci coraz częściej dostrzegają ten problem bezpieczeństwa żywności. Potencjalnie toksyczne pierwiastki mogą być niebezpieczne zwłaszcza dla niemowląt i dzieci.

To zagrożenie może być jednak trudne do uniknięcia przez konsumenta. Badania pokazują, że PTP są bardzo łatwo pobierane przez warzywa i gromadzą się w ich jadalnych częściach. W efekcie PTP najczęściej spożywane są właśnie z warzywami, które są ważną, nieodłączną częścią diety człowieka.

To jednak niejedyna droga, jaką mogą dotrzeć do konsumentów. Zwierzęta gospodarskie skarmiane paszą z roślin zawierających duże ilości PTP lub pobierające te składniki z wodą także będą akumulować w organizmach szkodliwe pierwiastki. Oznacza to, że produkty uzyskane od tych zwierząt będą również stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa żywności.

Opisane zagrożenia dotyczą jednak tylko tych sytuacji, w których pomiot jest wielokrotnie i systematycznie stosowany jako nawóz. Jeżeli trafia na pole raz na 4 lata, to zagrożenie można wykluczyć.