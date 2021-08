Ponad 60 ha rzepaku zasianego w 12 godzin

Ustanowiono oficjalny rekord Polski na "Największy areał rzepaku ozimego zasianego w ciągu 12 godzin". Udało się dokładnie zasiać 60,66 ha.

W dniu 12 sierpnia 2021 IGP Polska wspólnie z Agro-Land w Rajgrodzie woj. kujawsko-pomorskie, podjęli próbę ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski pod względem największej powierzchni zasianej rzepakiem ozimym w ciągu 12 godzin. Na polu produkcyjnym siew rzepaku ozimego nowej odmiany mieszańcowej Momento rozpoczęto z użyciem siewnika do uprawy pasowej MZURI Pro-Til 6T SELECT o godzinie 7:00 i trwał on nieprzerwanie do godziny 19:00.

Nad poprawnym przebiegiem wydarzenia pieczę sprawował sędzia z Biura Rekordów. Uzyskano imponujący wynik obsianego areału wynoszący 60,66 ha tym samym spełniając przedstawione przez Biuro Rekordów wymagania dla ustanowienia oficjalnego rekordu Polski.

Warto nadmienić, że siewnik do uprawy pasowej MZURI Pro-Til 6T SELECT podczas pracy poza samym siewem odmiany Momento jednocześnie aplikował nawóz oraz uprawiał glebę. Przedplon dla rzepaku ozimego stanowiła pszenica ozima Argument ubiegłoroczna oficjalna rekordzistka polski w plonie ziarna z wynikiem 12,567 t/ha.