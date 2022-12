Słoma, będąca produktem ubocznym w niemal każdym gospodarstwie, jest zyskującym na znaczeniu odnawialnym źródłem energii. Z kolei produktem ubocznym jej spalania jest popiół, mogący stanowić cenny nawóz. Jakie są właściwości popiołu ze słomy? Jak go stosować, aby osiągnąć przyrost plonu?

Od kilku lat przepisy umożliwiają zagospodarowanie popiołów z biomasy w procesie odzysku R10, a więc obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa. Popioły z biomasy to najstarsze nawozy stosowane przez człowieka, a dziś w dobie wykorzystania słomy jako źródła energii, warto zainteresować się wykorzystaniem powstającego z niej popiołu. Szacuje się, że jego roczna produkcja w skali Polski to ponad 700 tys. ton, z czego w praktyce wciąż wykorzystuje się tylko niewielką część.

Skład popiołu ze słomy

Skład popiołu różni się nieco zależnie od gatunku, z jakiego pochodzi, parametrów procesu spalania czy warunków składowania. W składzie znajduje się zawsze wapń, potas, fosfor, magnez, cynk, miedź, żelazo czy mangan. Wapń i potas są głównymi składnikami, obecnymi w największej ilości. Zawartość wapnia w popiele ze słomy gryczanej czy słonecznikowej może sięgać nawet 35 proc.

Popiół ze słomy zbóż zawiera przeciętnie około 4-5 proc. P2O5, 25-30 proc. K2O, 15-20 proc. CaO, 1-2 proc. MgO i szeroki wachlarz mikroelementów. Wbrew obawom niektórych przeciwników nawozowego wykorzystania popiołu, niemal nie stwierdza się zawartości metali ciężkich.

Zamiennik wapna

Bez względu na gatunek, z którego pochodzi, popiół ze słomy zawiera dużo łatwo rozpuszczalnego wapnia. Z tego względu dobrze sprawdza się w podnoszeniu pH gleby. Podczas stosowania należy mieć jednak na uwadze, że mówimy o formie CaO, a więc wysoce reaktywnym wapnie tlenkowym, którego nie wolno stosować w nadmiernych dawkach. Zbyt duża ilość jednorazowo zastosowanego popiołu może doprowadzić do zniszczenia aktywności biologicznej gleby. Natomiast stosowany z umiarem popiół bardzo dobrze sprawdza się w regulacji odczynu i może być ciekawym zamiennikiem dla wapna.

Dawkowanie i badania

W związku z niewielką popularnością stosowania popiołu do celów nawozowych, najlepszym i wiarygodnym źródłem danych na temat dawkowania i efektów pozostają badania prowadzone m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu czy na Politechnice Bydgoskiej.

Prof. Roman Wacławowicz z UP we Wrocławiu przeprowadził kilka lat temu ciekawy cykl doświadczeń, w ramach których nawoził pszenicę jarą i pszenżyto jare popiołami z różnych rodzajów biomasy, stosowanych dodatkowo w zróżnicowanych dawkach. W przypadku popiołu ze słomy pszenżyta ozimego, pszenica jara nawożona była dawkami 1300 kg/ha, 2600 kg/ha i 5200 kg/ha, jak również przeprowadzona była kontrola bez nawożenia. Najwyższa dawka popiołu pozwoliła najwcześniej osiągać poszczególne fazy rozwojowe, ostatecznie dając w pierwszym roku badań plon wysokości 110 proc. obiektu kontrolnego, a w drugim roku aż 145 proc. kontroli. Jednocześnie pH gleby z wyjściowego 4,4 zostało podniesione, zależnie od dawki popiołu, do 4,9, 5,2 i 6,0, a także odnotowano wzrost zasobności gleby w fosfor i potas.

W innych badaniach prof. Wacławowicza pszenżyto jare było nawożone dawkami 0 t/ha, 3 t/ha i 6 t/ha popiołu ze słomy zbóż ozimych. Uzyskane plony wynosiły odpowiednio 4,35 t/ha, 5,16 t/ha i 5,21 t/ha, a także odnotowano wzrost pH z wyjściowego 5,7 do 6,1 i 6,5, zależnie od dawki popiołu.

Wady nawożenia popiołem

Niestety, nawożenie popiołem nie jest rozwiązaniem idealnym i posiada swoje mankamenty. Pewną niedogodnością jest z pewnością ryzyko wywiewania popiołu podczas składowania i stosowania na polu. Aby temu zaradzić zaleca się stosowanie popiołu lekko uwilgotnionego, przez co jest on nieco cięższy i da się go rozsiewać podobnie jak wapno.

Ważną kwestią, którą zaobserwował w swoich doświadczeniach wspomniany prof. Wacławowicz, jest tendencja do porażenia zbóż nawożonych popiołem ze słomy grzybami Gaeumannomyces graminis. Co ciekawe, popiół ze słomy zbóż jarych wywołuje wyraźnie słabsze porażenie niż ten ze słomy ozimin.