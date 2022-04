Portowe rekordy w przeładunku polskich nawozów na eksport

Bałtycka Baza Masowa w Porcie Gdynia donosi o gigantycznej dostawie nawozów z Grupy Azoty, które przeładowano na statek płynący na Litwę. Rekordowy w ilości wyekspediowanych z portu nawozów miał być zresztą cały ubiegły rok. Jak to się ma do zapewnień Ministerstwa Rolnictwa?

Nie dalej jak w miniony wtorek (5 kwietnia) wysłuchaliśmy na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa zapewnień wiceministra Lecha Kołakowskiego, iż resort od początku kryzysu na rynku nawozowym (tj. przynajmniej od jesieni ub.r.) prowadzi dialog ze spółkami nawozowymi w kwestii zabezpieczenia potrzeb polskich rolników. Efektami wspólnych - Ministra Rolnictwa i Ministra Aktywów Państwowych - starań, miało zaś być wynegocjowanie ograniczenia przez wspomniane spółki eksportu polskich nawozów za granicę, w obawie o dalszy spadek dostępności i wzrost cen nawozów.

Tymczasem już następnego dnia zapewnienia te pod znakiem zapytania postawiły informacje dobiegające z polskich portów. Otóż, w środę (6 kwietnia) branżowy portal gospodarkamorska.pl donosi, że Bałtycka Baza Masowa w Porcie Gdynia rozładowała właśnie 1200 ton Saletrosanu 30N i publikuje film dokumentujący tą operację.

Jak czytamy w opublikowanej informacji, chodzi o nawozy wyprodukowane przez Grupę Azoty, które do portu w Gdyni przyjechały w 22 wagonach. Towar ze wzgledu na obowiązujące przepisy był zapakowany przez producenta w worki typu BigBag po 600 kilogramów każdy. Nawozy rozładowano do magazynu, gdzie znaleźć się miało łącznie 3000 ton saletrosanu. Całość w miniony czwartek i piątek przeładowano na statek M/V Thopaz, który miał popłynąć do Kłajpedy na Litwie. Transport zamówił bowiem litewski klient.

Przy okazji Bałtycka Baza Masowa pochwaliła się rekordowym wynikiem za rok 2021 w przeładunku polskich nawozów. Jak czytamy na portalu Gospodarka Morska, było tego blisko 80 tys. ton. To najwyższy wynik od 2015 roku, czyli od kiedy spółka uruchomiła obsługę tego typu ładunków.

Bałtycka Baza Masowa to spółka zawiązana w 1997r. przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Zakłady Azotowe Puławy, w celu eksportu polskich produktów chemicznych, a głównie nawozów sztucznych.