O tym więcej podczas kolejnych konferencji Farmera z cyklu „Kierunek Innowacja”. Najbliższa już 15 lutego w Gniewie, kolejna 22 lutego w Sitańcu koło Zamościa. Udział jest bezpłatny dla rolników!

Zapraszamy do rejestrowania się na nasze konferencje. Poświęcone są one bieżącym tematom i co ważne rolnik może zadać pytania naszym eksportom. Spotkania składają się z kilku części. Startujemy o 9.00!

I SESJA nosi tytuł „Technologie hybrydowe ochrony roślin”

Jak skutecznie łączyć ochronę konwencjonalną z ochroną biologiczną?

Jakie technologie uprawy i co poza nimi będzie wpływało na efektywność stosowania mieszanych technik ochrony roślin?

Jak skutecznie łączyć ochronę konwencjonalną z ochroną biologiczną? Jakie technologie uprawy i co poza nimi będzie wpływało na efektywność stosowania mieszanych technik ochrony roślin? II SESJA „Zarządzanie nawożeniem w dobie wysokich kosztów produkcji”

Plon a koszty ‒ co warto optymalizować: plon czy zysk?

Jak wiedza i technologia wpływają na ograniczenie kosztów nawożenia?

Plon a koszty ‒ co warto optymalizować: plon czy zysk? Jak wiedza i technologia wpływają na ograniczenie kosztów nawożenia? III SESJA „Rolnictwo regeneratywne wobec kredytów węglowych”

Co mówi rolnikom pakiet legislacyjny przygotowywany przez Komisję Europejską?

Jakie działania związane z usuwaniem dwutlenku węgla będą wykraczały poza standardowe praktyki stosowane przez rolników?

Co mówi rolnikom pakiet legislacyjny przygotowywany przez Komisję Europejską? Jakie działania związane z usuwaniem dwutlenku węgla będą wykraczały poza standardowe praktyki stosowane przez rolników? IV SESJA „Zyski z produkcji roślinnej w kontrze do kosztów produkcji”

Jakich cen zbóż i rzepaku mogą spodziewać się rolnicy, co będzie je determinowało?

Spadną czy wzrosną ceny nawozów?

Jak nawozić?

Podczas właśnie drugiej sesji swoje wystąpienie o godz. 12.05 pt. Jak zmniejszyć koszty nawożenia azotowego nie tracąc na wydajności? będzie miał w Sitańcu Krzysztof Zachaj, dyrektor Działu Nawozów z Agrosimex. O czym konkretnie będzie mówił?

- Nowe regulacje prawne, które w ostatnim czasie obowiązują w Polsce oraz dynamiczne zmiany cen nawozów wpływają na technologie nawożenia i zmuszają do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Dodatkowo w związku z postępującymi zmianami klimatu niezbędne są ciągłe zmiany technik i technologii nawożenia. Dlaczego warto korzystać z innych źródeł azotu dla upraw rolniczych niż nawozy mineralne i jakie niesie to korzyści dla upraw odpowiemy w trakcie prezentacji – powiedział Zachaj.

Zachęcamy do rejestracji!