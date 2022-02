Potrzebujesz planu nawożenia azotem? Pomoże w tym darmowa aplikacja

INTER-NAW to zupełnie nowa aplikacja udostępniona nieodpłatnie rolnikom. Użytkownicy wykorzystywać ją mogą do realizacji podstawowych wymogów programu azotanowego, a także szeregu innych działań w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi na poziomie gospodarstwa rolnego. Co potrafi aplikacja?

Aplikacja INTER-NAW, została udostępniona rolnikom do stosowania w praktyce (do pobrania na stronie KSCHR).

Pozwala na wygenerowanie między innymi planu nawożenia azotem, obliczenia maksymalnej dawki azotu, a także prowadzenie ewidencji nawożenia.

Aplikacja umożliwia także wykonanie planu nawożenia N, P, K, Mg, CaO oraz pomoże dobrać nawóz.

- Koniec okresu zimowego to czas na podejmowanie decyzji agrotechnicznych, ale również przygotowanie do zmierzenia się z wszystkimi zagadnieniami formalnymi, których w rolnictwie nie brakuje. Jednym z ważniejszych obszarów jest ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W ramach licznych działań w tym zakresie podkreślić należy kwestię ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego – przypomina prof. Wojciech Lipiński, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno- Rolniczej.

Nawożenie zgodnie z wymogami Programu azotanowego

Nie jest żadną nowością fakt, iż stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych jest podstawą produkcji roślinnej, ale może wpływać negatywnie na środowisko. Ta problematyka ma swoje odzwierciedlenie w wielu regulacjach krajowych (ustawa prawo wodne, ustawa o nawozach i nawożeniu) i międzynarodowych (ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, konwencja helsińska). Stosowanie nawozów jest zatem z jednej strony podstawą w produkcji roślinnej, z drugiej jest obarczone ryzykiem, które należy minimalizować.

W tym celu konsorcjum w składzie: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie - lider, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB w Falentach, opracowało w ramach programu strategicznego NCBiR "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków", rozwiązanie o nazwie INTER-NAW, które zostało już udostępnione do stosowania w praktyce. Aplikacja jest dostępna na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (wersja mobilna) i jest całkowicie bezpłatna.

Co daje korzystanie z tej aplikacji?

Jak tłumaczy prof. Lipiński INTER-NAW obejmuje wszystkie wymogi programu azotanowego obowiązującego w Polsce. Daje możliwość opracowania i wygenerowania w postaci pliku lub wydruku zarówno planu nawożenia azotem, jako podstawowego wymogu programu azotanowego, maksymalnej dawki azotu (jeden z wielu wymogów programu azotanowego), czy ewidencji nawożenia azotem.

Udział instytutów naukowych w opracowaniu aplikacji przyczynił się do zaproponowania nowych rozwiązań, które dotychczas nie były tak szeroko dostępne. Należy tu wymienić bilans N, P, K, Mg będący nowoczesnym narzędziem pozwalającym kontrolować gospodarkę nawozową w przyjazny dla użytkownika sposób. Ponadto Inter-Naw daje możliwość opracowania klasycznego planu nawożenia N, P, K, Mg, CaO, ułatwiającego kompleksowo i optymalnie zarządzać podstawowymi składnikami nawozowymi.

Precyzyjne wapnowanie

Całkowitą nowością w aplikacji są najnowsze zalecenia w zakresie wapnowania. Temu zagadnieniu poświęcony jest odrębny moduł. Upraszcza się sposób wyznaczania dawek wapna, poprzez wyeliminowanie klas określanych jako potrzeby wapnowania i bardziej precyzyjnie dostosowanie dawki czystego składnika, do stwierdzonego pH gleby. W programie znalazły się także najnowsze zalecenia w zakresie nawożenia mikroelementami. To kompleksowe podejście, pozwalające wykorzystywać różne metody diagnostyki gleby i w prostszy sposób wyznaczać potrzeby stosowania tych składników. Całkowicie innowacyjnym rozwiązaniem jest także ustalanie potrzeb stosowania molibdenu, wykorzystujące pH gleby jako podstawowe kryterium.

Aplikacja pomoże także dobrać nawóz

Inter-Naw pozwoli także na dobór nawozów (narzędzie ułatwiające dobór asortymentu nawozów i ustalenie ich niezbędnej ilości), a to co nie mogło być ujęte w zautomatyzowane rozwiązania zostanie umieszczone w module wiedza tj. części poświęconej najnowszym opracowaniom i osiągnięciom w zakresie nawozów i nawożenia. Istnieje również interaktywna opcja kontaktu z pracownikiem OSChR, w razie trudności w korzystaniu z INTER-NAW. Aplikacja docelowo będzie posiadała wersję www i wersję mobilną, które obejmą te same treści, a różnić się będą jedynie formą.

INTER-NAW jest łatwy w obsłudze, chociaż wymaga wprowadzenia wielu danych niezbędnych do wykonania obliczeń. Zawiera także ważne komunikaty np. o potencjalnym przekroczeniu dawki N w nawozach naturalnych (170 kg N/ha/rok).

Jak mówi portalowi farmer.pl prof. Lipiński dostępna jest już aplikacja mobilna. To jeszcze nie jest ostateczna wersja (będzie udoskonalona), ale

już działa i można z niej korzystać. Faktycznie pojawi się także

wersja www, i to może nastąpić za kilka lub kilkanaście dni.