Potrzeby nawozowe nowoczesnych odmian

Nawożenie powinno być zawsze przeprowadzone pod określony plon – czy jednak nowoczesne odmiany mają większe wymagania nawozowe niż te sprzed 15 lat - na to pytanie odpowiadał podczas debaty w sesji agrotechnicznej Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online – dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP.

- Te odmiany, które mamy teraz do dyspozycji, czy to będziemy patrzeć przez pryzmat kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaka, rzepaku czy zbóż –odznaczają się często zdecydowanie wyższym potencjałem plonotwórczym w porównaniu do dużo starszych odmian. Można by było założyć, że należy więc stosować wyższe dawki nawozów. Czy to jest jednak słuszna koncepcja? – rozpoczął swoją odpowiedź naukowiec.

Należy zauważyć, że te odmiany idą także w kierunku takim, by efektywniej gospodarować wprowadzonymi składnikami pokarmowymi. Za przykład naukowiec podał wyniki badań naukowych, które udowodniły, że jeśli azot zostanie dobrze zbilansowany np. niezbędnymi mikroelementami to można uzyskać bardzo dobrą zawartość białka w ziarnie zbóż (powyżej 13 proc.) przy akumulacji jednostkowej na poziomie 26,5 – 26,8 kgN na tonę ziarna (i odpowiednią masę słomy). O czym to świadczy? Zawsze się uważało, że aby wysoka zawartość białka była uzyskiwana musiało zostać zapewnione ponad 30 kgN na tonę ziarna i odpowiednią masę słomy. Czyli widzimy, że gdzieś ta nowa genetyka idzie w kierunku, że to gospodarowanie azotem (lub innym składnikami) może być bardziej efektywne.