Widoczne, żółte starsze liście w rozecie rzepaku ozimego, to ewidentny oznak niedoboru azotu. Roślinom może go brakować, szczególnie jeśli rzepak rośnie po zbożach, po których przeorano słomę bez wyrównania stosunku C:N.

Objawy niedoboru azotu szczególnie są widoczne na plantacjach rzepaku, na których wybujały rośliny.

Niedobór azotu, może ograniczać potencjał plonowania roślin.

Czy warto jeszcze podać azot oraz do kiedy można go aplikować? Sprawa nie jest jednoznaczna.

Tegoroczny wrzesień okazał się być najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów. Na początku października z kolei padł rekord temperatury dla tego miesiąca w Polsce. Taka nietypowa pogoda miała duży wpływ na rzepak i jednocześnie wykreowała wiele nowych problemów dostrzegalnych w łanach.

Rzepak z problemami już od siewu

Jak co roku taki w tym, stan plantacji rzepaku ozimego jest bardzo zróżnicowany i zależny od terminu siewu oraz stanowiska. Problemy pojawiły się już po siewach. Tam gdzie spadł intensywny opad, pojawiły się problemy z zaskorupieniem gleby.

Przyklepany rzepak nie miał wigoru, w tym notowano przerzedzone wschody. Siewki bowiem nie mogły się przebić przez twardą skorupę. W tym czasie dochodziło także do licznych pojawów pchełki rzepakowej. Szkodników było tak dużo, że szatkowały one młode siewki pozbawiając je powierzchni asymilacyjnej.

W obliczu wysokich temperatur września i braku opadów nie miały one szans na regenerację. Zdarzały się przypadki, że z tego tytułu część plantatorów musiała przesiać swoje plantacje.

Następnie wrzesień i wyjątkowo wysokie temperatury pobudzały do aktywności wiele szkodników. Notowano silną presję mszyc, które są wektorami wirusów w tym wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

W zależności od regionu pojawił się także tantniś krzyżowiaczek czy gnatarz rzepakowiec. Naloty śmietki kapuścianej z kolei były dość rozciągnięte w czasie, co może oznaczać liczne uszkodzenia korzeni przez jej larwy. Lokalnie pojawił się problem z rolnicami. W obliczu licznych pojawów wielu gatunków szkodników i w przypadku bardzo ciepłego września notowano trudności w wykonaniu zabiegów insektycydowych.

Rzepak w wielu miejscach wybujał

Kolejnym elementem była tegoroczna skomplikowana regulacja rzepaku. Rośliny pobudzone wysokimi temperaturami przeskakiwały bardzo szybko przez poszczególne fazy rozwojowe.

O tempie wzrostu decyduje bowiem suma temperatur efektywnych. Rzepak we wrześniu szybko je "zbierał". Zaistniało duże ryzyko, że przed zimą zbyt mocno wybuja. Jeśli rzepak rozwija się za szybko i np. do 20 września wytworzy już 6 liści to w wyniku warunków, jaki i długości dnia, rośliny mogą zacząć strzelać w pęd, lub zbyt wysoko wynieść pak wierzchołkowy co jest niewskazane ze względu na problemy w późniejszym przezimowaniu.

Rzepak fizjologicznie jest przygotowany do zimy, kiedy przed spoczynkiem osiągnie 10 -12 liści a szyjka korzeniowa będzie o średnicy w zależności od odmiany 10–20 mm. Do takiej fazy wymagana jest suma temperatur o wartości 890°C-dni. Już w połowie października część roślin uzyskała ten stan.

Rośliny tworzyły bardzo duże liście o długich ogonkach liściowych. Istniała zatem bardzo wyraźna potrzeba reakcji i sukcesywnej korekcji pokroju. W tym roku jedna aplikacja to za mało. Wielu rolników decydowała się na drugą, a są i tacy którzy regulacje zamknęli na trzech zabiegach. Jednocześnie w tym czasie roślinom brakowało wody, które w tej sytuacji nie mogły sprawnie pobierać składników pokarmowych. Dobrze niewyregulowany rzepak, może mieć problemy w przezimowaniu, a duże blaszki liściowe o długich ogonkach łatwo będą tracone podczas zmiennych warunków zimowania.

Niedobory azotu mocno widoczne

Budowanie dużej biomasy pociągnęło za sobą kolejny problem, gdyż w już październiku zanotowaliśmy widoczne niedobory azotu, który w kolejnych tygodniach się pogłębiał. Najstarsze liście żółkną i zamierają.

To konsekwencja kilka czynników. Po pierwsze rzepak zalicza się do roślin o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. Jego duża jesienna biomasa roślin to duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Dobrze rozwinięty łan rzepaku już jesienią musi pobrać od 60 do 80 kg N, a łany wybujałe potrafią zgromadzić ponad 100 kg N/ha. Jeśli na jakimś etapie wybujały rzepak nie może zaspokoić głodu azotowego, w pierwszej kolejności zanotujemy właśnie remobilizację azotu z najstarszych liści by nowe przyrosty mogły się rozwijać. Dlatego w łanach gdzie notuję się deficyt azotu w pierwszej kolejności objawy niedoboru będą widoczne na najstarszych liściach. Takie liście obumrą po pierwszych przymrozkach.

Pobieraniu azotu nie sprzyjał także suchy wrzesień, bo pierwiastki roślina pobiera głównie z roztworu glebowego. Przesuszona wierzchnia warstwa orna to także słaba mineralizacja resztek pożniwnych. Do tego jeśli dodamy słomę ze zbóż i fakt, że po żniwach na przeorany surowiec nie zastosowaliśmy azotu, to tym bardziej bakterie ją rozkładające będą korzystać z zasobów azotu glebowego i będą okradać rzepak z tego cennego składnika (czyli będzie zaburzony stosunek C:N).

Pod uwagę jeszcze powinniśmy wziąć fakt, że azotu glebowego generalnie raczej w glebie nie było zbyt wiele po żniwach, gdyż generalnie rośliny zbożowe wyciągnęły ten składnik na własne potrzeby, czyli wyniosły to jak pamiętamy z dość dobrym plonem. O tym, że już go brakowało na końcówce żniw azotu, świadczy również to, że zabrakło go do zbudowania dobrego poziomu białka w ziarnie.

Zapotrzebowanie na azot, może nie zostać zaspokojone w nawozach

Jeśli rolnik nie podał azotu na słomę, postawił tylko na nawożenie przedsiewne, a rzepak wybujał, zwyczajnie tego azotu może brakować. Jeśli przykładowo przedsiewnie podaliśmy 300 kg nawozu wieloskładnikowego, który zawiera 8% azotu, to tak naprawdę podaliśmy zaledwie 18kgN/ha. Pozostałą część powinien rzepak dostać z „gleby”. Tu jednak nie tyko powinniśmy wziąć pod uwagę możliwości stanowiska, ale także inne źródła np. przeblon. Rzepak po bobowatych nie powinien narzekać na brak azotu jesienią. W innych przypadkach, jeśli wziąć pod uwagę, że mineralizacja zachodziła we wrześniu powoli, nie trudno się zorientować, że rzepak może już odczuwać deficyt azotu, zwłaszcza że system korzeniowy jeszcze nie osiągnął znacznej głębokości.

Czy nawozić rzepak jesienią?

Tu powstaje dylemat, czy łany z objawami deficytu azotu powinno się jeszcze nawozić. Fakt jest taki, że roślina rosnąca w deficycie tego składnika może z automatu programować niższy plon. Z drugiej strony od dawna wiadomo, ze nawozić rzepak należy z umiarem, tzn. unikać przenawożenia tym składnikiem, gdyż powoduje on m.in. przyspieszenie wzrostu roślin, co przed zimą nie zawsze jest korzystne, a także zwiększa w nich zawartość wody, co zmniejsza zimotrwałość oraz odporność roślin na choroby.

Czyli jeżeli jeszcze wspomagać rzepak, to tylko by zaspokoić jego bieżące zapotrzebowanie, aby nie doprowadzać do głębszych deficytów. Pomocne tu się okażą wieloskładnikowe nawozy dolistne, które oprócz azotu będą zawierać składniki dobrze wpływające na metabolizm i przetwarzanie go w roślinie, będą to: magnez, siarka, mangan, cynk czy miedź.

O tym czy nawozić jeszcze rzepak jesienią powinien zdecydować stan roślin i perspektywy co do pogody na najbliższe tygodnie. Należy mieć także na uwadze, że po opadach, które zanotowano w ostatnim czasie stan rzepaku naturalnie może się poprawić ze względu na nadal postępującą mineralizację. Jednocześnie obniżające się temperatury będą spowalniać rozwój rzepaku. Tym samym może dojść do pojawienia się z kolei purpurowo-fioletowych przebarwień świadczących o niedoborze fosforu. Będzie to naturalna reakcja roślin na niskie temperatury oraz problemy w pobieraniu tego składnika, nawet przy dobrej zasobności gleby w ten składnik.

Uwaga na program azotanowy

Zastanawiając się na dokarmienie rzepaku należy także pamiętać, że stosowanie azotu ogranicza nam tzw. Program azotanowy a dokładnie rozporządzenie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” W zależności od położenia gospodarstwa oraz formy nawożenia,, azot w postaci nawozów mineralnych można stosować jesienią do 15, 20 lub 25 października. Są jednak pewne odstępstwa, które mogą ten termin wydłużyć do 30 listopada, jednak nie będzie to dotyczyć uprawy rzepaku, bo nie jest to uprawa przychodząca po późno schodzących przedplonach.

Jesienne terminy stosowania azotu Źródło:„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Podsumowując, patrząc na plantację rzepaku i kształtujących się cen za nasiona pojawia się od razu dylemat. Wiadomo, że opłacalność z tej uprawy można wypracować tylko i wyłącznie wysokim plonem, który jest odzwierciedleniem prawidłowej agrotechniki. Natomiast wysoka agrotechnika to wysokie koszty prowadzenia uprawy. Jak zatem podchodzić do tego zagadnienia? Początek sezonu dla rzepaku, wybitnie pokazuje, że do jego uprawy nie można podchodzić sztampowo i z rutyną, a trzeba reagować na bieżąco i co trudniejsze zestawiać to z realiami ekonomicznymi.