Wykorzystanie dostarczonych nawozów mineralnych - a co za tym idzie maksymalizacja dostępnego potencjału plonotwórczego - jest ściśle powiązane z jakością stanowiska. Przy tak wysokich cenach nawozów mineralnych musimy wiedzieć jaką glebą "de facto" dysponujemy.

Podstawowe badanie gleby jest stosunkowo tanie, a niesie wiele korzyści.

Za analizę gleby w fosfor, potas, magnez i badanie odczynu pH zapłacimy nieco ponad 13 zł za próbę.

Znajomość gleby pozwala na optymalizację kosztów

Pobranie i transport azotu jest uzależnione od pH, ale także od zasobności gleby w fosfor, potas i magnez. Na nic wysokie dawki N, kiedy mamy zaburzoną zasobność i wzajemną korelację tych składników. Dlatego też znajomość bogactwa gleby w te pierwiastki jest niezbędna w celu optymalizacji i racjonalizacji nawożenia. W takiej sytuacji niezbędne jest wykonanie badania gleby. Pobranie próbek i ich analiza pomoże nam również w odpowiednim zbilansowaniu nawożenia P i K. Co oczywiste wskaże również potrzebę wapnowania i dobór dawki Ca na konkretnym stanowisku.

Ilość prób uzależniona od stanowiska

Co do zasady próbka nie powinna być pobierana z areału większego niż 4 ha. Wszystko zależy jednak od stanowiska. Będą i takie kawałki, gdzie konieczne będzie pobranie próby ze znacznie mniejszych obszarów - konieczność takiej “gęściejszej” próby rozpoznamy sami na podstawie historii pola z ostatnich sezonów; to często stanowiska gdzie ta sama uprawa (często także odmiana) rozwijała się zupełnie inaczej, wolniej, w różnych punktach; gdzie ewidentnie widać było braki. Istota polega na tym, że nie warto do końca kierować się kryterium obszarowym, a raczej dobrze jest zwrócić uwagę na to, by próba obejmowała obszar o podobnym typie czy gatunku.

Woreczki z próbkami powinny być ponumerowane. Fot. Karol Bogacz

Sondowanie gleby najczęściej przeprowadza się za pomocą laski Egnera. Głębokość wykonywanego badania przyjmuje się na 20 cm.

Próbka powinna w idealnym przypadku obejmować 10 - 20 punktów. Reprezentatywna masa, która pozwoli dość dokładnie przeprowadzić badanie to 0,4 - 0,5 kg z danej próby.

Tani sposób na planowanie nawożenia

W praktyce analizowana gleba powinna być przesypana do woreczków i dostarczona do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej, najczęściej we współpracy z pracownikiem terenowym stacji. Pamiętajmy o ponumerowaniu woreczków z ziemią i oznaczeniu na mapce lub w notatkach konkretnych numerów przypisanych do próby (np. numer próby działka/oznaczenie na mapie).

Najpopularniejsze podstawowe badanie (zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu) kosztuje nieco ponad 13 zł za próbkę. Jeśli przyjmiemy, że jedną próbę badamy z 4 ha to analiza 100 ha będzie nas kosztować nieco ponad 325 zł. W zasadzie biorąc pod uwagę niski koszt badania i stawiając obok korzyści płynące ze znajomości zasobności stanowiska trzeba przyznać, że taka podstawowa analiza jest niezbędna w każdym gospodarstwie.