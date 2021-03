Prof. Grzebisz: Nawożenie miedzią poprawia wykorzystanie azotu

Zboża do prawidłowego rozwoju wymagają odpowiedniego odżywienia przede wszystkim miedzią. Rola tego mikroskładnika w roślinie jest specyficzna i niezastąpiona.

Miedź jest niezwykle ważnym pierwiastkiem dla zbóż i to z dwóch powodów. Pierwszy wynika z wielorakich funkcji, jakie ten pierwiastek pełni w roślinie, które wpływają w istotnym stopniu na wykształcenie elementów struktury plonu ziarna. W warunkach glebowych Polski znaczenie kontroli stanu odżywienia miedzią wzrasta z powodu małej zasobności gleb uprawnych w ten składnik. Jak przedstawiono na ryc. 1, największy udział mają gleby o średniej zawartości składnika w formie przyswajalnej.

Gleby ubożeją w miedź

Niepokojący jest fakt systematycznego zmniejszania się udziału gleb o wysokiej zawartości składnika. Zawartość mikroelementów w glebie zależy od dwóch kluczowych składowych, a mianowicie zawartości koloidów mineralnych i próchnicy. Prawie 4-krotny spadek w ciągu prawie trzech dekad (1983-2009) udziału gleb o wysokiej zasobności w miedź winien budzić niepokój producentów zbóż. Stan obecny wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nastąpił drastyczny spadek produkcji obornika, który jest naturalnym źródłem miedzi, uzupełniającym skromne naturalne zasoby glebowe w ten składnik. Po drugie, w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił znaczący wzrost plonów zbóż. Analiza udziału gleb o zasobności niskiej w ujęciu wojewódzkim wskazuje na woj. podlaskie, mazowieckie i – co może być zaskoczeniem – także na lubelskie i opolskie. W regionach udział gleb o zasobności niskiej mieścił się w zakresie 40-60 proc. (Lipiński, 2012). O ile dla pierwszych dwóch województw stan ten wynika z dominacji gleb słabych, tak dla drugich – z dużych plonów.

Miedź w fizjologii roślin

Funkcje miedzi w roślinach, w tym w zbożach, są takie same, gdyż jest to po pierwsze składnik niezbędny do prawidłowego przebiegu fotosyntezy. Nie mniej ważna jest rola tego pierwiastka w kontroli stresów abiotycznych (temperatura, susza), żywieniowych (niedobór), które w znacznej mierze przejawiają się chlorozami, a w kolejnych etapach nekrozami liści. Rola miedzi polega na aktywacji enzymów, które kontrolują tzw. wolne rodniki tlenowe. Dobrze jest rozpoznana rola miedzi w kontroli patogenów. Miedź w odpowiedniej formie chemicznej jest klasycznym fungicydem nieorganicznym (miedziany, cynko-miedziany), używanym do zwalczania szeregu chorób zbóż. Rośliny dobrze odżywione miedzią są mniej podatne na stresy. Nie mniej ważnym aspektem funkcji miedzi jest żywotność pyłku, co istotnie wpływa na liczbę ziarniaków w kłosie.

Zawartość miedzi w ziarnie zbóż ma uwarunkowania genetycznie, na co wskazuje mała jej zmienność. Z analizy doświadczeń w Europie wynika wzrost zawartości składnika w zbożach w kierunku:

W tym miejscu trzeba postawić pytanie, czy przedstawione uszeregowanie zbóż wynika tylko z właściwości gatunkowych. Owies zawiera mało miedzi, lecz jak wiadomo, gatunek ten uprawia się na glebach piaszczystych, naturalnie ubogich w ten składnik. To samo dotyczy żyta. Natomiast pszenicę uprawia się na glebach żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, najczęściej po przedplonach liściastych. Przykładowo rzepak, który uprawia się na stanowiskach o odczynie obojętnym, silnie zakwasza ryzosferę, a tym samym uwalnia szereg mikroskładników, w tym miedź. Jest to pożądany w tym zakresie czynnik gospodarki mikroskładnikami. Pszenicę uprawia się na dobrych stanowiskach, a wzrost plonów prowadzi do zjawiska rozcieńczenia mikroelementów, w tym miedzi w ziarnie. Analiza wyników z doświadczeń z Polski wskazuje, że zawartość miedzi w ziarnie waha się najczęściej w zakresie 2-3 mg kg/s.m. Nie są to wartości duże, lecz trzeba mieć na uwadze to, że zawartość składnika mniejszą od 1 mg kg/s.m. ziarna sygnalizuje niedobór składnika. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia wartości żywieniowej ziarna, zarówno dla człowieka, jak i dla inwentarza żywego.

Remobilizacja miedzi

Kolejne pytanie brzmi: skąd się bierze miedź w ziarnie, jeżeli zawartość składnika jest w znacznym stopniu warunkowana genetycznie? Składnik ten jest mało ruchliwy w roślinie (floemie), lecz podlega zjawisku znanemu jako remobilizacja. Proces ten ogólnie polega na degradacji związków organicznych zawartych w częściach wegetatywnych roślin i wtórnemu przemieszczeniu do rosnących ziarniaków. W zbożach podstawowym źródłem miedzi jest liść flagowy, w którym zawartość składnika w okresie od kwitnienia do zbioru ulega kilkukrotnemu zmniejszeniu. Remobilizacja miedzi z liści jest silnie powiązana z dynamiką uruchamiania azotu. Zjawisko to zachodzi tym intensywniej, im zboża są lepiej odżywione azotem. Jednoczesne dobre odżywienie zbóż miedzią, co zaobserwowano dla pszenicy, może zwiększyć efektywność wykorzystania azotu nawet o 10 punktów procentowych, co przekłada się na wzrost zawartości glutenu. Drugim źródłem miedzi dla ziarniaków są plewy. Remobilizacja składnika z dolnych liści, a także ze słomy (bez liści) jest względnie duża dla jęczmienia, lecz mała dla pszenicy. W roślinach niedożywionych miedzią remobilizacja miedzi jest mała, co w konsekwencji prowadzi do małej zawartości składnika w ziarnie. Polskie gleby są ubogie w przyswajalną miedź, a więc bez wspomagania zbóż z zewnątrz, czyli nawożenia, nie należy oczekiwać dużej akumulacji składnika w ziarnie. Pytanie kluczowe brzmi: jakie dawki miedzi i w jakiej formie należałoby stosować w okresie późniejszym niż koniec strzelania zbóż w źdźbło?

Niedobory miedzi

W zbożach najłatwiej stwierdzić niedobory miedzi w okresie od pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Nie łudźmy się, że jesteśmy w stanie stwierdzić stan niedoboru składnika na podstawie oceny wzrokowej. Nie w polskich warunkach glebowych (...).

