Prof. Potarzycki na PIdS Online: Jak poprowadzić tegoroczne plantacje rzepaku ozimego?

Choć jeszcze nie wiemy, kiedy uda nam się wyjechać w pola z I dawką azotu, to już trzeba mieć ustalony plan działania. Jak powinniśmy podejść do zagadnienia nawożenia rzepaku na podstawie stanu i kondycji plantacji – o tym będzie mówić dr hab. Jarosław Potarzycki prof. UPP z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu już 24 lutego na Konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online.

Tegoroczna zima jest nieco inna niż w latach poprzednich – zauważa prof. Jarosław Potarzycki z UP w Poznaniu.

- Na ten moment trudno postawić jedną uniwersalną diagnozę dotyczącą stanu przezimowania rzepaku ozimego. Dlatego w swoim wystąpieniu będę rozważał różne scenariusze nawożenia na przedwiośniu i kolejnych tygodniach wegetacji, zależnie od warunków na polu odniesionych zarówno do oceny plantacji jak i zasobności gleby.

Jest to szczególnie w powiązaniu z obserwacjami pogody z jesieni pokazujących, że w niektórych regionach kraju możliwe było przemieszczenie składników do głębszych warstw profilu glebowego.

Podczas wykładu należy spodziewać się licznych odniesień do składników odpowiedzialnych za efektywność nawożenia azotem. Współdziałanie składników, połączone z profilaktyką żywieniową to podstawowy warunek realizacji potencjału plonotwórczego każdej rośliny uprawnej. W przypadku rzepaku ozimego jest to wręcz kluczowe ze względu na dużą dynamikę tworzenia biomasy nadziemnej. Nie bez powodu gatunek ten jest określany mianem żarłocznego. Serdecznie zapraszam! - prof. Jarosław Potarzycki.

