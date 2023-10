Prof. Szczepaniak: Biopreparaty będą stanowić uzupełnienie klasycznego nawożenia

Jak łączyć biopreparaty z tradycyjnym nawożeniem? O tym między innymi będzie mówił prof. Szczepaniak podczas konferencji Narodowe Wyzwanie w Rolnictwie 2023. Fot. PTWP

Czy nam się to podoba czy nie rynek biopreparatów dynamicznie się rozwija. Jednak zdaniem prof. Szczepaniaka póki co nie ma rozwiązania, które mogłoby w pełni zastąpić tradycyjne nawożenie. Nie należy się jednak odwracać od proponowanych nowości, bo one mogą kształtować przyszłość rolnictwa w Europie.

Już 14 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023r.

I Sesję agrotechniczną pt. Biopreparaty a nawożenie otworzy: prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wygłosi on wykład: Biopreparaty – bionawożenie – nawożenie, interakcje. Jakie są synergie? W wykazie nawozowych produktów mikrobiologicznych, który prowadzi IUNG-PIB w Puławach jest już ponad 130 produktów zaliczanych do tej grupy (stan czerwiec 2023). Pula ta dynamicznie rośnie, co świadczy o tym, że rynek wręcz zalewany jest produktami BIO różnego przeznaczenia. Z definicji wynika, że każdy z tych produktów jest tworzony na bazie pożytecznych mikroorganizmów, ich metabolitów lub substancji pochodzenia biologicznego. Z kolei zadaniem tych produktów jest poprawa aktywności biologicznej gleby lub stymulacji procesów odżywiania roślin. W grupie tego typu środków wyróżnić można co najmniej kilka podgrup. Część proponowanych rozwiązań ma za zadanie: poprawić efektywność wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny,

zwiększyć ich odporności na stres abiotyczny,

wpływać na poprawę cech jakościowych roślin,

czy udostępniać składniki pokarmowe z form trudno dostępnych w glebie. Przeznaczenie oferowanych produktów także jest szerokie, jedne mogą być stosowane jako biozaprawy inne jako produkty naliste, a jeszcze inne jako środki doglebowe. Każdy jednak produkt działa w ściśle określonym zakresie. Są to bowiem produkty specjalistycznego przeznaczenia. To sprawia, że zagadnienie bionawożenia i produktów wspomagających odżywienie mineralne roślin jest bardzo obszerne. Czytaj więcej Trzy sesje agrotechniczne na NWwR 2023. Kierunek to biologizacja rolnictwa Naukowa musi dostarczać badań Jednocześnie przed naukowcami ogromne wyzwanie, bo to od nich między innymi oczekuje się sprawdzenia tych produktów w rodzimych warunkach polowych. Tymczasem wyniki badań ścisłych przeprowadzonych w naszych szerokościach geograficznych mogłyby pomagać rolnikowi dokonywać trafnych wyborów spośród gąszczu dostępnych produktów. Rolnicy także potrzebują szczegółowych zaleceń stosowania biopreparatów w standardowych programach nawożenia. Tu kłania się ogromna i często zupełnie nowa dla nich wiedza oraz konieczność wyjścia poza strefę utartych od lat schematów. Ważne są także interakcje jakie zachodzą pomiędzy rośliną, glebą, klasycznym nawożeniem a stosowanymi produktami mikrobiologicznymi. To wymaga współpracy interdyscyplinarnej. I to się już dzieje. O czym będzie przekonywał prof. Witold Szczepaniak w swoim wystąpieniu na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie. Szczepaniak2.jpeg Czytaj więcej Innowacje napędzane naturą tematem konferencji Farmera Jak łączyć biopreparaty z tradycyjnym nawożeniem? Podzieli się nie tylko z Wami refleksją na temat biologizacji rolnictwa i dynamicznego kierunku jaki jest nadany w związku z realizacją założeń Zielonego Ładu. Jako przykłady tego, że nie siedzą naukowcy z złożonymi rękoma, poda także kilka przykładów cząstkowych wyników badań jakie są realizowane w Zakładzie podstaw i systemów nawożenia, Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotyczące właśnie stosowania biopreparatów i łączenia ich z tradycyjnym nawożeniem. Podpowie również na co powinien rolnik zwracać uwagę zapraszając biopreparaty do swojego gospodarstwa. Czytaj więcej Produkty mikrobiologiczne, oferta rośnie jak grzyby po deszczu Ciekawy jesteś o czym dokładnie będzie wykład? Nie zwlekaj a już dziś i ZAREJESTRUJ SIĘ na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Temat biologizacji szeroko będzie omawiany także w innych sesjach agrotechnicznych. Sprawdź zatem AGENDĘ i zobacz co dla Was przygotowaliśmy.

