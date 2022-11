O to między innymi pytaliśmy dr hab. prof. UPP Witolda Szczepaniaka podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022r. Jakie spostrzeżenia na temat tegorocznych plantacji rzepaku ma naukowiec?

Jaki stan tegorocznego rzepaku?

Wszystko tak naprawdę zależy od tego, o których regionach w Polsce mówimy. Było trochę problemów i te problemy wystąpiły z różnym nasileniem czasem także w obrębie jednego gospodarstwa.

-Mogę wypowiedzieć się najlepiej za Wielkopolskę, gdzie akurat prowadzę swoje badania. W Wielkopolsce bardzo często było tak, że ci którzy nie zrobili wczesnych terminów siewu to mieli ten problem, że z końcem sierpnia spadły dosyć znaczące ilości wody i byli zmuszeni siać rzepak z opóźnieniem. Wrzesień był dosyć chłodny i było widać, że te rośliny dosyć mocno się męczą i mają spowolniony wzrost, co nie zmienia faktu że już dzisiaj wyglądają coraz lepiej – oceniał początek wegetacji prof. Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Październik był dosyć sprzyjający, jeśli chodzi zarówno o temperatury jak i ilość wody i myślę, że jeszcze mamy około dwóch miesięcy wegetacji do spoczynku zimowego. Dlatego rzepak ma duże szanse na to aby się dobrze przygotować do zimy.

Zdaniem naukowca problem będzie z tymi plantacjami, które zostały zasiane i następnie przyszły wysokie opady. W następstwie doszło do zaskorupienia oraz zagęszczenia gleby. Z tego powodu część rolników musiała się decydować na przesiewy. Ci którzy pozostawili takie plantacje muszą się liczyć jeszcze z innymi konsekwencjami. Zdaniem naukowca po opadach powstały warunki, gdzie tlen z gleby został wyparty. To już było widać we wrześniu w postaci zdecydowanie gorszego rozwoju roślin. To będzie skutkować tym, że będzie się nie tylko gorzej rozwijała rozeta ale co ważne także system korzeniowy. O ile można powiedzieć, że w okresie jesiennym rośliny sobie poradzą, o tyle w czasie suszy wiosennej może mieć to bardzo duże znaczenie.

Czy słabsze plantacje rzepaku nadrobią zaległości?

Październik dał szanse na wiele pozytywnych zmian. Dał także możliwość wykonania dokarmania dolistnego, które może poprawić stan upraw i problemy z pobieraniem składników pokarmowych. Niestety jak zaznaczał profesor, według programu azotanowego we wszystkich regionach ramy terminów stosowana azotu zamknęły się wraz z końcem października.

Jak tłumaczył naukowiec w obecnych warunkach temperaturowych, szczególnie jeśli byśmy umówili tutaj o dokarmianiu dolistnym azotem to jak najbardziej miałoby ono jeszcze sens i mogłoby poprawić stan szczególnie słabszych plantacji lub na polach z pewnymi problemami.

Ekspert zaznacza jednak, że ten azot w glebie mimo wszystko się znajduje, dlatego nie widać jeszcze niedoborów na polach. Jak zakłada jednak, to kwestia czasu kiedy plantacje zaczną się przebarwiać i będą widoczne na niektórych plantacjach deficyty tego składnika.

- Tegoroczne terminy aplikacji azotem już minęły stąd też najbliższe nawozy azotowe jeśli nic się nie zmieni to będzie można zastosować pierwszego marca. Aplikacja taka w przypadku zwłaszcza rzepaku nie jest korzystna, co pokazał miedzy innymi rok ubiegły – zaznaczał naukowiec.

Naukowiec wyjaśnia także w rozmowie, jakie konsekwencje dostrzega w takich ograniczeniach i dlaczego terminy aplikacji powinny być bardziej elastyczne. Rozporządzenie o stosowaniu azotu miało za zadanie ograniczać rozproszenie azotu w środowisku, a zdaniem naukowca już kolejny rok jak okazało się zupełnie inaczej, bo straty azotu generowały się jeszcze większe, co miało także przełożenie na aspekt finansowy rolnika.

Jak zaznaczał w swoich wypowiedziach to woda i dostępność do niej powinna kontrolować decyzje rolnika na temat stosowania azotu na polach. Nawóz może być efektywnie wykorzystany tylko i wyłącznie przy odpowiednio wysokich opadach. W warunkach Polski rzadko kiedy mamy do czynienia z wysokim ryzykiem wymywania dużej ilości azotu. Szczególnie w latach ubiegłych zjawisko to nie miało dużego znaczenia.

W rozmowie ekspert tłumaczy również, dlaczego pomimo wczesnowiosennej suszy udało się w wielu gospodarstwach zanotować dobre plony rzepaku.