Merytorycznego wsparcia, w zakresie chemii rolnej i nawożenia upraw podczas Konferencji będzie udzielał dr hab. Witold Szczepaniak prof. UPP z Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu.

Jego zdaniem kontrola ta w pierwszej kolejności polega na eliminacji tzw. czynników „minimum”, tj. regulacji odczynu gleby oraz jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas. A następnie na optymalizacji nawożenia azotem poprzez:

Zatem jak wynika z powyższego zestawienia aby uzyskać wysoką efektywność plonotwórczą azotu uprawiane rośliny powinny być nawożone wielokierunkowo, a nie tylko tym składnikiem.

- Oczywiście konieczność nawożenia poszczególnymi składnikami wynika zarówno z preferencji rośliny względem nich, jak i ich dostępności z gleby. Stąd też przystępując do opracowania planu nawozowego trzeba mieć rozpoznaną zasobność gleby w przyswajalne (fosfor, potas i magnez) oraz dostępne (azot i siarka) składniki pokarmowe. Gdyż wiedza o zasobności gleby stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań (obowiązuje zasada, że im wyższa zasobność/dostępność tym mniejsze potrzeby nawozowe) - mówi prof. Szczepaniak.

Podczas wydarzenia ekspert wielokrotnie będzie podkreślał, że nawet najlepsza strategia nawożenia jest tylko jednym z czynników, który decyduje o plonie roślin.

- Zanim przystąpimy do opracowania nawożenia trzeba przeanalizować warunki gospodarowania w gospodarstwie, a także swoje postępowanie w latach poprzednich. Ma to na celu z jednej strony określenie realnego plonu, który jesteśmy w stanie w danym roku uzyskać (nawożenie powinno być przeprowadzone pod określony plon), a z drugiej wyodrębnienie obszarów, które należy bezwzględnie naprawić lub które warto dopracować aby uzyskać zakładane cele - jak to dokładnie osiągnąć podpowiadać będę podczas Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - mówi prof. Szczepaniak.