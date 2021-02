Prof. Szczepaniak na PIdS Online: Pszenica będzie wymagała przemyślanego nawożenia

Wszystko wskazuje na to, że aby zgodnie z prawem wjechać z pierwszą dawką azotu trzeba będzie poczekać do 1 marca. O tym, jaką strategię nawożenia azotem pszenicy powinni przyjąć rolnicy będzie mówił 25.02 podczas konferencji PIdS Online dr hab. Witold Szczepaniak prof. UPP.

Postaram się poruszyć temat wiosennego nawożenia w roku obecnym. Jest to tym bardziej ważne, ponieważ musimy zwrócić uwagę na przebieg pogody w okresie jesiennym czy też zimowym. Jest on inny niż to miało miejsce w ostatnich latach. Stąd też trzeba zwrócić uwagę na to, że nawożenie azotem trzeba przeprowadzić zupełnie inaczej niż to miało miejsce w roku poprzednim - podkreśla nasz prelegent

Dr Szczepaniak podkreśla, że trzeba jeszcze raz przemyśleć tematy związane z nawożeniem azotem. Przemyśleć pomimo tego, że w tym czasie, każdy już jakąś strategię założył na podstawie tego co działo się w latach poprzednich. Jednak część plantacji mamy słabo rozkrzewionych i będę one potrzebowały specyficznego podejścia do nawożenia azotem. Jakiego? Tego dowiecie się z wykładu dr Szczepaniaka podczas konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online.

Zapraszamy na sesję Zboża ozime, która odbędzie się 25 lutego 2021 r.

