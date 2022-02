Prof. Szczepaniak: Nie stać nas na rozrzutność w nawożeniu, ale zagłodzić roślin też nam nie wolno

Bez rozpoznania stanowiska, bez działań świadomych, przemyślanych nie da się oszczędzać na azocie w oziminach. Jeśli rolnik nie robi analizy gleby, nie zna podstawowych parametrów stanowiska jak chociażby pH, a także nie potrafi rozpoznać potrzeb łanu, to tak naprawdę nie wie w jakim punkcie się znajduje i co może zrobić dalej. Niekontrolowane oszczędności w nawożeniu mogą się odbić rolnikowi przysłowiową czkawką – mówi w rozmowie z farmer.pl prof. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.

- Jeśli jesteśmy zmuszeni do oszczędności w nawożeniu azotem to staramy się robić z głową. Priorytet to poznać jak najlepiej stanowisko, badać glebę, także na nadal mało popularne badanie azotu mineralnego, a następnie działać niejako jak w aptece. Każdy się zgodzi, że nie stać nas na rozrzutność w nawożeniu, ale też nie stać nas także na to aby rośliny zagłodzić. Jeśli je zagłodzimy i niestety plony wyraźnie spadną, to tak naprawdę to są tylko pozorne oszczędności, które teraz wprowadziliśmy, ale problem nie będzie rozwiązany. Rolnik potrzebuje godziwego dochodu, a ten dochód to wysokie plony (adekwatne do możliwości produkcyjnych stanowiska). Aby to uzyskać potrzebujemy także dobrej ceny za te plony i możemy mieć tylko nadzieje, że one nie będą najgorsze, także w żniwa. Nawet najlepszą ceną - nie zrobię wysokiej nadwyżki bezpośredniej bez dobrego plonu. Podsumowując, my musimy nauczyć się gospodarować w nowej rzeczywistości i budować na nowo opłacalność produkcji rolnej, po przecież nie tylko azot zdrożał – przekonywał prof. Szczepaniak.

Obecna sytuacja zmusza rolników do reakcji i miejmy nadzieje, że wielu z nich wreszcie zacznie wdrażać do praktyki wiele utartych już schematów jak: dbanie o optymalne pH gleby, zbilansowane składniki, dbanie o próchnicę itp. To z pożytkiem nie tylko dla portfela rolnika, ale także z korzyścią dla środowiska.

- Niby w teorii rolnicy dużą wiedzą o tych prawidłach, a w praktyce, jak się okazuje, wielu jeszcze rolników niewiele wie na temat swoich gleb czy pól. Zrobi nawet badania, ale otrzymanych wyników nie wdraża do praktyki. Od tego trzeba zacząć, od świadomej kontroli nawożenia azotowego, wówczas możemy usiąść i porozmawiać o wprowadzaniu „oszczędności” w nawożeniu– uświadamiał prof. Szczepaniak.

Jak zatem dzielić dawki w oziminach?

Wielu rolników nie tylko zastanawia się nad poziomem nawożenia, ale także nad podziałem poszczególnych dawek.

-Bądźmy szczerzy – nie powinniśmy redukować dawek, nie mówię że nie wolno nam zmniejszyć poziomu nawożenia, bo to ostatecznie rolnik będzie podejmować decyzje. Czasem sytuacja może go do tego zmusić, bo np. fizycznie może nie mieć tego nawozu na stanie. Ale ja nie jestem zwolennikiem cięcia dawek. Dlaczego? Chodzi mi tu o jedną podstawową zasadę, my nie możemy tego robić tak po prostu: ciąć po równo każdą z nich. Dlaczego? Bo każda dawka ma swoje zadanie do spełnienia. W zależności od stanu łanu, kondycji roślin, oczekiwań my dopasowujemy jej wysokość. Nie da się do tego podejść tak bez analizy konkretnego przypadku – tłumaczy zawiłość pytania prof. Szczepaniak.

- Skoro już jesteśmy zmuszeni do oszczędności, mamy rozpoznaną żyzność, zadbaliśmy o spełnienie wszystkich czynników wpływających na dobre i efektywnie wykorzystanie azotu i jeśli nadal będziemy zdania, że chcemy obniżać poziom nawożenia to zastanówmy się dopiero wtedy nad podziałem dawek, poza ustalanymi na bieżąco schematami.

Każda dawka ma swoje zadania do spełnienia. Łatwiej jest to robić w rzepaku, gdzie stosujemy 1 lub 2 dawki krótko po sobie, ale warunek (w tym roku może być to trudne do spełnienia), nie możemy opóźniać podawania tych dawek. Jeśli natomiast patrzymy na pszenicę to jasno musimy sobie odpowiedzieć za co są poszczególne dawki są odpowiedzialne i wtedy krótko mówiąc oszczędzajmy na tych „dalszych dawkach” czyli np. na III. Bo jeśli podkręcimy pierwszą i drugą (i dobrze będzie wykorzystana), to trzecia z reguły nie będzie potrzebna, a czasem nawet świadomie z niej rezygnujemy bo np. panuje w czasie jej aplikacji susza.

Zadbać natomiast musimy na pewno o pierwsze dawki w kontekście gospodarowania wodą (zwłaszcza rejony gdzie z wodą mamy największy problem). Jeśli mamy wodę w glebie, to należy ją wykorzystać jak najlepiej w kontekście efektywnej pracy wprowadzonego azotu. Bo za chwilę może się okazać, że przy kolejnych dawkach jej nie będzie, a wówczas straty azotu będą dużo większe, a redukcja nawożenia plus redukcja źdźbeł np. z powodu braku wody to gwarancja niskich plonów.

Przy oszczędnościach należy zadbać o każdą granulkę

- Dlatego przypominam, jeśli myślimy o efektywnym nawożeniu azotem i wprowadzeniu oszczędności to musimy obligatoryjnie:

1. Rozpoznać żyzność stanowiska,

2. Pamiętać o zbilansowanych nawożeniu pozostałymi składnikami, w myśl zasady tylko ten azot „obudowany” pozostałymi składnikami jest w stanie zapracować dobrze na plon,

3. Zadbać o efektywne wykorzystanie każdego kilograma wprowadzonego azotu (tu kłania się także termin aplikacji i pojawia się ponownie problem, zwłaszcza w regionach południowo-zachodnich ograniczenia, związany z programem azotanowym).

Co możemy zrobić teraz?

- Mamy jeszcze luty i znamy już fakt, że z azotem nie możemy wyjechać w pole przed 1 marca. To dla rejonów południowo-zachodnich jest już uważam pewna strata. Załóżmy jeszcze scenariusz, że na początku marca nie będziemy w stanie wjechać w pole, to sprawa się jeszcze bardziej skomplikuje. Mam nadzieję, że przynajmniej tam gdzie była taka potrzeba rolnicy zastosowali już nawożenie uzupełniające potasem, magnezem i szczególnie w przypadku rzepaku obowiązkowo siarką. Było kilka okien pogodowych w pierwszej i drugiej dekadzie lutego, gdzie można było zastosować te składniki, które jak wiemy nie podlegają restrykcjom związanym z programem azotanowym. W czasie wegetacji natomiast należy także zadbać o dostępność newralgicznych dla stanowiska mikroelementów. One również pośrednio lub bezpośrednio wpływają na stopień wykorzystania składników z nawozów – podsumował prof. Szczepaniak.