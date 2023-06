Zebraliśmy dla Państwa opinie naukowców na temat biopreparatów. Tym razem wypowiedział się dla nas prof. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W majowym wydaniu miesięcznika Farmer zamieściliśmy dodatek specjalny pt. Biopreparaty w rolnictwie. Znalazły się w nim artykuły, gdzie przedstawiciele świata nauki oceniają ten nadal zmieniający się i rozwijający rynek, który ma być alternatywą dla syntetycznych środków ochrony, ale też i nawozów.

Alternatywa dla nawozów

Jak zauważył prof. Witold Szczepaniak, w ostatnich latach produkty biologiczne zyskują na znaczeniu. Jeszcze niedawno podkreślano przede wszystkim ich działanie stymulujące rośliny do intensywnego metabolizmu, co korzystnie wpływa na wzrost i rozwój, również w trudniejszych warunkach klimatyczno-glebowych. Dzisiaj jest to zdecydowanie szersze działanie.

- Mianowicie produkty biologiczne coraz częściej są stosowane w ochronie roślin, a także wykorzystuje się je do poprawy żyzności gleby oraz stanu odżywienia roślin. W tym miejscu warto podkreślić, że w roku minionym zwłaszcza te ostatnie cieszyły się dużą popularnością wśród rolników. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były z pewnością bardzo wysokie ceny nawozów, zwłaszcza azotowych, które zmobilizowały rolników do szukania alternatywnych rozwiązań. Moim zdaniem nawet, gdy nawozy są tańsze (co nie oznacza, że są tanie), są to produkty nadal godne uwagi i nie należy się od nich odwracać. Wynika to między innymi z tego, że specyfika ich działania jest nieco odmienna niż nawozów mineralnych czy naturalnych, co sprawia, że mogą dać bardzo dobre efekty, stanowiąc cenne uzupełnienie nawożenia klasycznego. Dowodem na to są m.in. wyniki doświadczeń, które przeprowadziłem w roku ubiegłym, a w których to stosowanie preparatów biologicznych nie tylko pozwoliło na ograniczenie nawożenia mineralnego, ale bardzo często poziom plonowania roślin był wyższy w wyniku ich aplikacji niż przy pełnym nawożeniu mineralnym – podkreśla prof. Szczepaniak.

Oczywiście, badania preparatów biologicznych, aby w pełni rozpoznać ich specyfikę działania i reakcję roślin na ich stosowanie, powinny być kontynuowane.

Jego zdaniem jest to tym bardziej jest to istotne, że kierunek, w którym obecnie zmierza Unia Europejska, jest bardzo „zielony”.

- Oznacza to, że o ile nic się nie zmieni, to w najbliższych latach należy oczekiwać jeszcze bardziej restrykcyjnego prawa w odniesieniu do obniżenia stosowania dawek azotu, a także fosforu, tj. składników, które są też biogenami i mogą prowadzić również do skażenia środowiska. Przy czym w tym miejscu należy przypomnieć, że są to podstawowe składniki pokarmowe i gdy będą w deficycie w stosunku do potrzeb roślin, to one nie urosną. Dlatego w takiej sytuacji stosowanie preparatów biologicznych może przyczynić się do tego, że rośliny lepiej zrealizują swój potencjał plonotwórczy w danych warunkach środowiskowych – zaznacza naukowiec.

Jak wybrać właściwy biopreparat?

To zadanie nie jest proste. Obecnie w Polsce mamy całą paletę preparatów biologicznych, które w zależności od warunków odznaczają się różną skutecznością działania.

- Preparaty te w zdecydowanej większości pochodzą z innych krajów i zwykle ich rekomendacje są przygotowywane w oparciu o tamtejsze doświadczenia. Dlatego, jak już wspomniałem, istnieje potrzeba prowadzenia systematycznych badań na szeroką skalę, które pozwolą wyselekcjonować te biopreparaty, które mają jak najlepszą efektywność w warunkach Polski, a nie w kraju ich pochodzenia. Badania te powinny stanowić podstawę stworzenia systemu, który będzie rekomendował konkretne preparaty, a także ich dawki i terminy stosowania dla poszczególnych upraw w zależności od warunków pogodowych, glebowych oraz agrotechnicznych. Rolnik powinien otrzymać konkretne zalecenia będące wynikiem badań nie tylko firm produkujących czy sprzedających produkty, ale również niezależnych instytucji, co będzie z korzyścią dla wszystkich stron. Jednak dopóki taki system nie powstanie, zachęcam rolników do stosowania i testowania preparatów biologicznych dostępnych na rynku. Wyniki badań są bardzo obiecujące, a w sytuacji bardziej restrykcyjnego prawa dotyczącego stosowania nawozów mogą one umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego uprawianych roślin. Jednak zanim do tego dojdzie, dobrze mieć już wypracowane własne rozwiązania – mówi prof. Witold Szczepaniak.