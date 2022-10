Niedobór potasu ma bezpośredni wpływ na ograniczenie przyswajania azotu i jego przemiany prowadzące do powstawania białek. Z kolei nadmiar powoduje blokowanie pobierania i niedobór magnezu w roślinach.

Potas jest podstawowym składnikiem pokarmowym, którego znaczenia nie da się przecenić. Składnik ten w pewnym stopniu chroni roślinę przed stresami abiotycznymi (stres świetlny, termiczny i wodny) i biotycznymi (porażenie przez choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe oraz przez szkodniki).

Potas przy niedoborach wody

Na pierwszy plan wysuwa się rola potasu w kontroli gospodarki wodnej. Potas zapewnia roślinie utrzymanie turgoru, co umożliwia zaopatrzenie organów nadziemnych w wodę, a jednocześnie służy schładzaniu rośliny. Poza tym powoduje, że w warunkach początkowego niedoboru wody rośliny w większym stopniu rozbudowują system korzeniowy, który przerasta głębsze warstwy gleby i tym samym mogą pobierać wodę i składniki pokarmowe, pomimo suszy występującej w wierzchnich warstwach profilu glebowego.

Potas kontroluje również pracę aparatów szparkowych, tj. „płuc rośliny”. W przypadku wzrostu temperatury rośliny dobrze zaopatrzone w ten składnik reagują szybkim zamykaniem aparatów szparkowych, przez co roślina ogranicza straty wody w wyniku jej nadmiernego parowania.

Potas nie tylko warunkuje wzrost odporności roślin na czynniki stresowe, lecz także, a może przede wszystkim zwiększa wykorzystanie z gleby azotu, tj. głównego składnika plonotwórczego. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że niedożywienie roślin potasem prowadzi z jednej strony do mniejszego tempa pobierania azotu, a w rezultacie do ograniczenia wzrostu roślin, a z drugiej przyczynia się do zmniejszenia efektywności plonotwórczej azotu już pobranego. Przykładowo: w przypadku buraka cukrowego im rośliny są lepiej zaopatrzone w ten składnik (także w magnez i siarkę, tj. składniki, które w głównym stopniu kontrolują gospodarkę azotową roślin), tym mniej potrzebują azotu na wyprodukowanie tony korzeni (buraki dobrze odżywione potasem i innymi składnikami pokarmowymi do wyprodukowania tony korzeni potrzebują ok. 3,5-4,0 kg azotu, a słabo odżywione 5,5-6,0 kg azotu).

Ten wysoce korzystny gospodarczo proces ma duże znaczenie zarówno dla rolnika (wyższe plony uzyskane mniejszym kosztem), jak i dla środowiska, gdyż pozwala efektywniej zagospodarować azot stosowany w nawozach mineralnych. Poza ochroną roślin przed czynnikami stresowymi i zwiększeniem wykorzystania azotu potas spełnia w roślinie szereg innych funkcji, między innymi:

warunkuje zdolność do działania ponad 50 różnych enzymów, od których zależy funkcjonowanie rośliny;

jest odpowiedzialny za pobieranie i transport jonów w roślinie (poza azotem również fosforu, wapnia i magnezu);

jest niezbędny do efektywnej produkcji białek, cukrów i tłuszczów przez rośliny;

odpowiada za transport w roślinie cukrów i innych produktów fotosyntezy, czyli za przemieszczanie „paliw” i materiałów zapasowych (przykładowo u ziemniaka transport skrobi z liści do bulw) oraz powstawanie substancji stanowiących budulec.

Powyżej przestawiono tylko wybrane funkcje potasu, niemniej na podstawie przytoczonych informacji z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że dobre zaopatrzenie roślin w ten składnik jest podstawą zarówno wysokich plonów, jak i odpowiedniej ich jakości technologicznej.

Strategia nawożenia potasem

Wymaga ona od rolnika szczegółowej analizy całego zmianowania. System nawożenia tym składnikiem powinien być opracowany w taki sposób, aby w roku uprawy rośliny wrażliwej na niedobór potasu (przykładowo rzepaku, buraka cukrowego czy ziemniaka) uzyskać klasę zasobności gleby w przyswajalny potas na poziomie co najmniej średnim, a najlepiej wysokim, zwłaszcza gdy rośliny te uprawiamy na glebach lekkich.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że dostateczna duża zasobność gleby w potas nie wystarczy do pokrycia potrzeb wysoko plonujących upraw, trzeba jeszcze stworzyć roślinom warunki do pobierania składnika z gleby, tj. m.in. zadbać o odpowiedni odczyn i strukturę gleby. Jak już wspomniano, w praktyce prawidłowe ustalenie dawki nawozowej wymaga od rolnika przede wszystkim rozpoznania potrzeb pokarmowych roślin uprawianych w gospodarstwie, które oblicza się, mnożąc założony plon razy pobranie jednostkowe, a także wiedzy, w jakim stopniu gleba może pokryć te potrzeby.

Ogólna zasada jest taka, że im gleba jest bardziej zasobna w potas, tym mniejsze stosuje się nawożenie (ta sama zasada dotyczy również innych składników pokarmowych). Przy zasobności wysokiej i bardzo wysokiej w potas należy nawet rozważyć celowość nawożenia tym składnikiem. Oczywiście, zaniechanie nawożenia jest uzależnione przede wszystkim od wymagań pokarmowych uprawianej rośliny. Przykładowo rzepak, burak cukrowy czy ziemniak są bardziej wymagające względem potasu niż rośliny zbożowe (wyjątek stanowi kukurydza). Dlatego przy tej samej zasobności gleby w przyswajalny potas w pierwszej kolejności należy ograniczać nawożenie zbóż. Często stosowaną praktyką na glebach zasobnych w ten składnik jest odstąpienie od nawożenia zbóż potasem, o ile uprawiane są po rzepaku czy buraku cukrowym, gdy plon uboczny pozostaje na polu, gdyż jest on istotnym źródłem tego składnika.

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że takie postępowanie nie prowadzi do spadku ich plonu. Inna sytuacja występuje wtedy, gdy gleba charakteryzuje się niską lub bardzo niską zasobnością w przyswajalny potas. W takim przypadku zastosowane nawożenie powinno uwzględniać zarówno potrzeby pokarmowe uprawianej rośliny, jak i potrzeby gleby, tzn. część dawki powinna być przeznaczona na podniesienie zasobności gleby w przyswajalny składnik. Przyjmuje się, że aby podnieść zasobność gleby w ten pierwiastek o 1 mg w warstwie ornej, trzeba zastosować 30 kg potasu w czystym składniku. Jednocześnie należy wiedzieć, że rzepak oraz burak cukrowy efektywnie pobierają ten składnik z głębokości nawet poniżej metra. Dlatego proces wzbogacania gleby w przyswajalny potas jest kosztowny, a co się z tym wiąże – powinien być rozłożony w czasie. Stąd też dobrą praktyką jest niedopuszczanie przez rolnika do obniżenia się zasobności gleby poniżej średniej.

Nawożenie potasem w zmianowaniu

Prawidłowa strategia nawożenia tym składnikiem powinna się opierać na bilansie, który uwzględnia zarówno zapotrzebowanie (straty), jak i przychody (dopływ) składnika z innych niż nawozy minerale źródeł. Jak wynika z analizy tabeli 4, ostateczna dawka nawozu mineralnego zależy przede wszystkim od tego, czy gospodarstwo dysponuje obornikiem i w jaki sposób postępuje z plonem ubocznym. Warto zaznaczyć, że decydując się na przyoranie liści i słomy, większość składnika wraca ponownie do obiegu, gdyż rośliny gromadzą potas przede wszystkim w organach wegetatywnych.

Znając potrzeby nawozowe w kolejnym kroku postępowania, należy się zastanowić, w jakim terminie wykonać nawożenie. Jak już była mowa, na stanowiskach z roślinami wrażliwymi na niedobór potasu podstawowym celem nawożenia jest uzyskanie w roku wegetacji tych roślin odpowiedniej klasy zasobności. Zatem na stanowiskach ubogich nawozy mineralne przynajmniej częściowo należy stosować zgodnie z wynikiem salda bilansowego, najpóźniej rok wcześniej, czyli pod przedplon. Tak zastosowany nawóz ulega wymieszaniu i przemieszczeniu do głębszych warstw gleby, tym samym zabezpiecza potrzeby roślin w całym okresie wegetacji. Natomiast w stanowiskach o uregulowanej zasobności nawozy potasowe należy stosować po zbiorze przedplonu jesienią. Jednocześnie stosowanie potasu wiosną, szczególnie w przypadku roślin wymagających, może skutkować ich niedożywieniem. Takie postępowanie jest uzasadnione tylko na glebach lekkich, na których występuje ryzyko wymycia składnika. A i w takim przypadku zasadniczo zaleca się stosowanie dawek dzielonych, tj. bardzo wczesną wiosną lub późną jesienią (dotyczy terenów, na których w okresie wiosennym występują cykliczne susze) stosuje się zwykle 1/3-1/2 potrzeb nawozowych, a pozostałą część, jak już wspomniano, po zbiorze przedplonu.

