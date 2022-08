Dynamiczny wzrost cen nawozów, a także zmienna sytuacja na rynku płodów rolnych sprawiają, że wiele gospodarstw zastanawia się nad ograniczeniem nawożenia swoich upraw. Oszczędności w pierwszej kolejności mają dotyczyć zbóż, które są mniej wymagające od roślin liściastych, zwłaszcza rzepaku, buraka czy ziemniaka.

N

ależy zauważyć, że takie postępowanie może mieć sens tylko na stanowiskach żyznych, które nie tylko odznaczają się właściwą strukturą gleby, lecz także mają uregulowany odczyn oraz odpowiednią zasobność w składniki pokarmowe, co nawet przy ograniczeniu nawożenia zapewni prawidłowe odżywienie roślin. Jest ono niezbędne do tego, aby mogły one zrealizować potencjał plonotwórczy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zboża ozime, podobnie jak ma to miejsce w przypadku rzepaku, podwaliny pod przyszły plon powinny zacząć budować już w okresie jesiennym. Zatem powinny być nie tylko prawidłowo odżywione w tym okresie, ale również wchodzić w zimę przynajmniej częściowo rozkrzewione. I to niezależnie od uprawianego gatunku. Nie tylko pozwala to na dobre ich przygotowanie do zimy, lecz dodatkowo czyni rośliny mniej wrażliwymi na opóźniony start wegetacji, a także mniej korzystne warunki wzrostu w okresie wiosennym (czego boleśnie doświadczyliśmy w naszym kraju w roku obecnym). Ma to kluczowe znaczenie dla odpowiedniego zagęszczenia łanu, a co się z tym wiąże – dla poziomu plonowania. Trzeba mieć na uwadze, że źdźbła, które zostaną zawiązane w okresie jesiennym, są bardziej stabilne (oczywiście pod warunkiem, że rośliny nie są nadmiernie rozkrzewione), tj. w niekorzystnych warunkach, przykładowo niedoboru wody, w mniejszym stopniu ulegają redukcji niż zawiązane w okresie wiosennym (ich przewaga polega na tym, że mają lepiej rozwinięty system korzeniowy), a także zwykle mają większy potencjał plonotwórczy. Wynika to z faktu, że im wcześniej powstanie źdźbło, tym jest większa szansa, że roślina je utrzyma i wytworzy bardziej dorodny kłos.

Przedsiewne preferencje nawozowe

W praktyce przed siewem zboża ozime zwykle wymagają nawożenia fosforem i potasem, natomiast rzadziej pozostałymi składnikami pokarmowymi, w tym azotem, magnezem i siarką. Nie zmienia to jednak faktu, że rośliny te ilościowo większość składników pobierają w okresie wiosennej wegetacji. Natomiast jesienne stosowanie niektórych z nich (najczęściej fosforu i potasu) ma za zadanie z jednej strony zapewnić odpowiedni rozwój i odżywienie roślin przed zimą, a z drugiej uzupełnić zapasy glebowe w łatwo dostępne składniki do poziomu, który zapewni odpowiednią ich dostępność w okresie wiosennej wegetacji. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że potrzeby pokarmowe zbóż ozimych w okresie jesiennym są stosunkowo nieduże.

Stąd też w praktyce przed siewem nie stosuje się wysokich dawek magnezu i siarki, szczególnie gdy znajdują się one w nawozach w formach łatwo dostępnych, gdyż formy te stosunkowo szybko przemieszczają się w glebie, co sprawia, że w okresie jesienno-zimowym w sprzyjających warunkach mogą zostać przemieszczone poza system korzeniowy roślin (w praktyce straty składników występują przede wszystkim na glebach lekkich). Dlatego przyjmuje się, że bezpieczniej jest składniki te w ww. formach stosować późną jesienią przed spoczynkiem zimowym (im krótszy okres do mrozów, tym mniejsze ryzyko, że składniki zostaną wymyte) lub bardzo wczesną wiosną (im wcześniej, tym lepiej, gdyż jest większa szansa, że nawóz się szybko rozpuści i częściowo przemieści w głąb gleby, co zapewni odpowiednią dostępność ww. składników dla roślin od początku ich wiosennej wegetacji). Stosowanie magnezu i siarki można również rozłożyć na dwie części, tj. przedsiewną (mniej) i późnojesienną/wczesnowiosenną (więcej). Sytuacja nieco komplikuje się, gdy gleba, na której uprawiamy zboża, odznacza się niską czy bardzo niską zasobnością w przyswajalny magnez (tab. 1). W takim przypadku wskazane jest przeprowadzenie nawożenia regenerującego tym składnikiem przed siewem zbóż oraz uzupełniającego późną jesienią/wczesną wiosną.

Azot nie zawsze niezbędny

Odmiennie natomiast należy podejść do nawożenia azotem, który – jak powszechnie wiadomo – jest głównym składnikiem plonotwórczym, przy czym potrzeby pokarmowe zbóż w okresie jesiennym względem tego składnika są stosunkowo nieduże (w zależności od stopnia rozwoju łanu zwykle kształtują się w zakresie od kilku do maksymalnie kilkudziesięciu (20-40) kilogramów na hektar – w przypadku bardzo dobrze rozkrzewionych łanów jęczmienia czy żyta). Stąd też ilość azotu resztkowego, który pozostaje w glebie po zbiorze rośliny przedplonowej i dopływ tego składnika z bieżącej mineralizacji, bardzo często wystarczają, aby zapewnić odpowiedni rozwój i stan odżywienia roślin przed zimą. Jednocześnie warto wiedzieć, że w okresie jesiennym w uprawie zbóż, podobnie jak ma to miejsce w przypadku rzepaku, nie jest wskazany nadmiar azotu w glebie. Sprzyja to budowaniu przez rośliny silnego systemu korzeniowego, a także poprawia ich zdrowotność i zimotrwałość. Jednakże nie jest wskazany również niedobór tego składnika, gdyż skutkuje to przede wszystkim słabym rozwojem roślin oraz ich niedożywieniem (i to nie tylko azotem, ale również innymi składnikami pokarmowymi), przez co nie są one odpowiednio przygotowane do zimy. Stąd też w warunkach niskiej podaży tego składnika z gleby, jak również w przypadku spóźnionych siewów, wskazane jest nawożenie azotem w dawce od 20-40 kg N/ha.

Wysokość nawożenia

Przystępując do nawożenia zbóż ozimych fosforem i potasem, w pierwszej kolejności należy oszacować potrzeby pokarmowe roślin, gdyż wiedza o zapotrzebowaniu roślin na dany składnik pokarmowy jest podstawą racjonalnego nawożenia. W tym celu należy pomnożyć wartość pobrania jednostkowego (tab. 2) przez wysokość zakładanego plonu (zakładany plon musi być realny, tj. możliwy do uzyskania w warunkach gospodarstwa). Przykładowo, gdy chcemy uzyskać 8 t ziarna pszenicy z hektara, to potrzeby pokarmowe wynoszą od 72-104 kg P2O5 i 128-192 kg K2O.

Jak widać z tego zestawienia, potrzeby pokarmowe dla tego samego plonu mogą znacząco się różnić. Zatem w praktyce przy ich szacowaniu zwykle unika się wartości skrajnych. Przy czym w sytuacji, gdy zboża uprawiamy na stanowiskach żyznych, to przyjmuje się dolne wartości pobrania jednostkowego. Po określeniu zapotrzebowania roślin należy rozważyć, jaka będzie dostępność składników pokarmowych z gleby, która wynika zarówno z jej zasobności w przyswajalne formy fosforu i potasu (tab. 3), jak i z ilości składników pokarmowych, które przykładowo uwolnią się z przyoranej słomy oraz warunków ich pobierania przez rośliny z gleby. Przyjmuje się, że zboża powinny być uprawiane na glebach o średniej zasobności w przyswajalny fosfor i potas. W takim przypadku, szczególnie gdy rośliną następczą będzie roślina charakteryzująca się większymi wymaganiami pokarmowymi niż zboża, przykładowo rzepak, buraki, ziemniaki czy kukurydza, dawka zastosowanego składnika w nawozie mineralnym przy braku nawożenia organicznego powinna być równa potrzebom pokarmowym (szczególnie, gdy zawartość tych składników mieści się w dolnych granicach tej zasobności). Natomiast w sytuacji, gdy rośliną następczą będzie roślina zbożowa, dawkę można zmniejszyć o 20-30 proc. w stosunku do potrzeb pokarmowych. Jednocześnie w przypadku, gdy zmuszeni jesteśmy poczynić pewne oszczędności, to na glebach o średniej zasobności, które znajdują się w dobrej kulturze, można nawożenie zbóż ozimych ograniczyć w stosunku do potrzeb pokarmowych o 20-25 proc., a gdy zawartość fosforu i potasu mieści się w górnych wartościach zasobności średniej, to nawet o 50 proc., co nie powinno mieć znaczącego wpływu na wysokość uzyskanych plonów (w większym stopniu potrzeby pokarmowe roślin zaspokajane są z gleby). Gdy gleba cechuje się niską zasobnością w przyswajalne składniki pokarmowe, konieczne jest zwiększenie nawożenia, które ma na celu zarówno pokrycie potrzeb pokarmowych, jak i w dłuższym okresie podniesienie zasobności gleby do wartości średnich. Oczywiście z przyczyn ekonomicznych glebę należy wzbogacać stopniowo, przykładowo w zależności od stopnia jej wyczerpania, zwiększając nawożenie o 20-30 proc. w stosunku do potrzeb pokarmowych. Ważne jednak jest, aby było ono tak zaplanowane, że gdy na polu pojawi się roślina o większych wymaganiach pokarmowych, gleba będzie charakteryzowała się przynajmniej średnią zasobnością w przyswajalne formy fosforu i potasu. Natomiast w przypadku, gdy gleba charakteryzuje się wysoką lub bardzo wysoką zasobnością w przyswajalne składniki pokarmowe, wskazane jest znaczące ograniczenie nawożenia mineralnego (nawet do 75 proc. w stosunku do potrzeb pokarmowych) lub jego zaniechanie (dotyczy potasu), szczególnie gdy zboża uprawiamy po dobrym przedplonie, przykładowo po rzepaku, którego słoma została przyorana.

Ilość składników pokarmowych uwalniających się z nawozów organicznych i naturalnych (słoma, obornik itp.) można rozpatrywać zarówno w członie zmianowania (przykładowo: rzepak – pszenica), jak i całym zmianowaniu (tab. 4). Rozpatrując składniki w członie zmianowania, trzeba mieć na uwadze, że w pierwszym roku po wprowadzeniu nawozów dostępna dla roślin jest tylko ich część, gdyż zarówno nawozy organiczne, jak i naturalne rozkładają się w glebie przez kilka lat. Przyjmuje się, że w pierwszym roku uwalnia się do gleby ok. 15-30 proc. fosforu i 50-70 proc. potasu (mniejsze wartości dotyczą słomy, a większe nawozów naturalnych). W całym zmianowaniu wartości te zwiększają się do 50-60 proc. w przypadku fosforu i nawet 90 proc. w przypadku potasu. Postępowanie z plonem ubocznym w dużym stopniu ma wpływ na zasobność gleby w potas. Przykładowo, pozostawiając na polu słomę rzepakową, wprowadzamy do gleby równowartość przynajmniej 300 kg soli potasowej, a przy wysokich plonach jeszcze więcej, a trzeba pamiętać, że słoma to nie tylko składniki pokarmowe, lecz także doskonałe źródło materii organicznej, co ma szczególne znaczenie w gospodarstwach, które nie mają obornika. Jednakże trzeba również pamiętać, że składniki, które znajdują się w słomie, zostały pobrane z gleby. Stąd też pozostawienie jej na polu nie tyle wzbogaca nam glebę w składniki pokarmowe, ile w mniejszym stopniu ją zubaża, co ma bardzo duże znaczenie, jeśli gleba jest wyczerpana, gdyż samym pozostawianiem słomy nie jesteśmy wstanie podnieść jej zasobności.