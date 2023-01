Choć okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz Trzech Króli to w wielu branżach nieco spokojniejszy okres, to w branży agro końcówka roku była dość dynamiczna jeśli chodzi o zainteresowanie zakupem nawozów mineralnych.

W związku z powrotem VAT-u przed końcem roku zaobserwowane wyższe zainteresowanie nawozami mineralnymi.

VAT na nawozy wrócił 1 stycznia 2023r.

Zakupy wczesnowiosenne przed końcem roku

Oczywiście wzmożone zainteresowanie zakupami nawozów było pokłosiem zmian wchodzących w życie 1 stycznia, czyli powrotem VAT-u. Część firm sygnalizowała, że tuż przed zakończeniem roku wyprzedała sporą pulę towaru z placu. Chętne na zakup były zwłaszcza mniejsze gospodarstwa, które często zaopatrują się w nawóz na przedwiośniu. Teraz jednak dla rolników ryczałtowych zakup nawozów bez VAT mógł być korzystny. Mocznik 31 grudnia w jednej z firm dystrybucyjnych kosztował 3800 zł/t. Po doliczeniu VAT 8% wraz z przyjściem Nowego Roku to już 4104 zł/t. Przy choćby 2 tonach to teoretycznie 600 zł oszczędności. Teoretycznie, bo nie wiemy jak rynek zachowa się w nadchodzących dniach / tygodniach. Wszyscy chcielibyśmy aby ceny nawozów spadły, ale wydaje się, że w grupie towarów rolniczych to właśnie segment nawozowy jest najbardziej niestabilnym ogniwem. Podobna sytuacja dotyczyła zakupu paliw. Choć tu w sumie niespodzianka, bo póki co przynajmniej na stacjach benzynowych nie zanotowano wyraźnej różnicy.

Rolnicy rozliczający się na ryczałcie w większości z towarem na wiosnę

Oczywiście wzmożone zakupy nie dotyczyły tylko transakcji gotówkowych. Niestety w gospodarstwach nie ma nadmiaru gotówki i wielu producentów posiłkowało się zakupami terminowymi z opcją rozliczenia w żniwa rzepakiem lub zbożami. Oczywiście pomimo terminu płatności w późniejszym okresie takie transakcje również nie miały naliczanego VAT-u do poszczególnych pozycji na fakturze (nie liczy się data płatności, a data wystawienia faktury).

Wydaje się, że gospodarstwa są w znacznej większości zaopatrzone w towar na wiosnę, a w każdym bądź razie pod dawki startowe azotu na oziminy. Po późnojesiennych spadkach cen azotów i przy jednoczesnym braku podatku VAT przy zakupie grudzień przyniósł wyższe zainteresowanie nawozami aniżeli np. listopad.

Wyższy popyt na nawozy po żniwach i na koniec roku

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w dużej mierze rynek napędzał się poprzez sytuację związaną z rynkiem surowców. Pierwsze zakupy większych partii nawozów odnotowaliśmy w okresie żniw zbożowych i tuż po nich. Wówczas co chwila otrzymywaliśmy informacje o przestojach związanych z produkcją nawozów na co zareagowały zwłaszcza większe gospodarstwa. Problem z dostępnością był wówczas związany z trudnościami w zaopatrzeniu w m.in. fosfor i potas. Następnie obserwowaliśmy serię podwyżek (związanych choćby z wysokimi cenami gazu) - podczas wzrostu cen zainteresowanie rzecz jasna spadło. Końcówka jesieni i grudzień to - wedle informacji z rynku - wyższe zainteresowanie zakupami.