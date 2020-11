Przetworzony poferment jako wartościowy nawóz

Przetworzona masa pofermentowa z biogazowni to wartościowy nawóz. Na jakich zasadach można nim nawozić grunty, odpowiada Dobiesław Spirydowicz, prezes firmy Biomass.

Głównym zadaniem biogazowi rolniczej jest produkcja gazu lub wytwarzanie z jego wykorzystaniem energii elektrycznej. Z rolniczego punktu widzenia najcenniejszym produktem uzyskiwanym z biogazowni jest poferment, który po przetworzeniu jest wartościowym nawozem organicznym.

„Famer”: Jak powstaje poferment wykorzystywany do nawożenia?

Dobiesław Spirydowicz: Masa organiczna zostaje poddana procesowi beztlenowej fermentacji. W trakcie tego procesu bakterie beztlenowe rozkładają związki organiczne, których produktem finalnym jest biogaz stanowiący odnawialne źródło energii. Ten proces można porównać do kompostowania. W przefermentowanej masie organicznej pozostaje większość mikro- i makroelementów stanowiących wartości odżywcze dla roślin. Ta masa jest przetwarzana w separatorach do wilgotności 27-34% suchej masy. Otrzymujemy wówczas poferment stały o konsystencji torfu. Następnie masa pofermentacyjna poddawana jest higienizacji/pasteryzacji w temperaturze 70°C, aby pozbyć się ewentualnych niekorzystnych bakterii, np. E. coli, salmonelli i pasożytów. Po takim przetworzeniu otrzymujemy pełnowartościowy nawóz organiczny, który spełnia kryteria zawarte w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Wprowadzenie do obrotu takiego nawozu reguluje powyższa ustawa, która szczegółowo określa skład chemiczny i zasady obrotu nawozem.

Zawartość mikro- i makroelementów w nawozie organicznym pochodzącym z biogazowi rolniczej uzależniona jest od rodzaju wkładu – substratu wykorzystanego w biogazowi. W biogazowniach wykorzystujących wkład jedynie roślinny (np. kiszonka z kukurydzy) zawartości mikro- i makroelementów są o wiele niższe niż w tych, które wykorzystują substraty pochodzące z produkcji zwierzęcej tj. obornik świński, obornik bydlęcy i gnojowicę. Jednakże ich wykorzystywanie jest niewielkie, ponieważ same stanowią świetny środek nawozowy, a ponadto są droższe w zakupie i bardziej kłopotliwe do przetworzenia.

Dlaczego tak opłacalne jest nawożenie pofermentem?

Przetworzony poferment przykrywa się lub miesza z glebą nie później, niż następnego dnia po jego zastosowaniu

Jestem zdania, że w dobie deficytu nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) każde alternatywne nawożenie organiczne jest bardzo cenne. Poferment to źródło materii organicznej, która jest substratem do tworzenia próchnicy. Samo nawożenie mineralne pomimo dawkowania zgodnego z zapotrzebowaniem roślin nie przyniesie takiego samego efektu, jak połączenie nawożenia organicznego z mineralnym. Glebę należy traktować jako organizm żywy, któremu należy się pielęgnacja i dbałość. W nawozie organicznym jest duża zawartość celulozy i ligniny, która wpływa bardzo korzystnie na poprawę właściwości fizykochemicznych i biochemicznych gleby. Związki te pobudzają także mikroorganizmy do aktywności. Zaletą każdego nawozu organicznego, w tym także pofermentu, jest również fakt, iż 65-70 proc. zawartych w nim pierwiastków, jak azot, fosfor, magnez, potas itd., jest przyswajanych przez rośliny uprawne bezpośrednio po zastosowaniu. To bardzo dużo, ponieważ w wypadku wprowadzenia do gleby nawozów naturalnych przyswajalność w pierwszym roku wynosi ok. 30 proc. Kolejną zaletą jest redukcja odoru. Poprzez odgazowanie i pasteryzację jego nasilenie maleje o 70 proc. Woń pofermentu nie jest drażniąca, a po przekompostowaniu jest on wręcz bezwonny, tak więc można go składować w pobliżu domostw.

W jakiej ilości rolnik może stosować poferment?

Wszystko zależy od zasobności gleby. W nawozie wykorzystującym pochodne substraty zwierzęce azotu jest ok. 10-11 kg w tonie świeżej masy. Zazwyczaj zaleca się stosowanie ok. 10 t/ha takiego nawozu. Przed ustaleniem dawki należy jednak zawsze sprawdzać procentową zawartość azotu, ponieważ jak wiadomo, jesteśmy związani przepisami, które regulują dawkowanie azotu wprowadzanego z nawozami naturalnymi i organicznymi maksymalnie do 170 kg N/ha. Warto zwrócić uwagę, że takie nawozy organiczne często mają odczyn zasadowy. Ich pH przekracza 8,0.

Czy rolnikom opłaca się stosować poferment?

Cena nawozu jest uzależniona od odległości pól uprawnych od producenta, czyli lokalizacji biogazowni. Transport jest czynnikiem kosztotwórczym. Przykładowo na terenie woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego jest to 70 zł za tonę. Przy innych lokalizacjach należy uzgadniać cenę indywidualnie. Przy podjęciu decyzji o zakupie nawozu organicznego zalecam sprawdzić skład chemiczny mikro- i makroelementów. Przy nawozie wyprodukowanym z materiału pochodnego zwierzęcego należy też sprawdzić, czy został poddany procesowi higienizacji. Bardzo istotne również, aby zweryfikować zawartość zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, aby mieć pewność, że nie są to np. odpady ściekowe lub pochodne, które zamiast pomóc mogą zaszkodzić.

W jakich terminach jest dozwolone stosowanie pofermentu na gruntach ornych?

Do nawozów organicznych w obecnym stanie prawnym należy stosować regulację dotyczącą nawozów naturalnych. Czyli kłaniają się tu głównie przepisy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, potocznie zwanego programem azotanowym. Generalną zasadą jest nawożenie w okresach od 1 marca (w 2020 r. od 15 lutego) do 31 października (a nawet 30 listopada w wymienionych sytuacjach) na gruntach ornych, ale na TUZ (Trwałe Użytki Zielone), uprawach wieloletnich i uprawach trwałych termin nawożenia jest wydłużony do 30 listopada. Należy w tym zakresie śledzić bieżący stan prawny.

Dziękujemy za rozmowę.