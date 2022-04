PSL: PiS skompromitowało się w kwestii dopłat do nawozów

Ludowcy bardzo negatywnie oceniają działania partii rządzącej w sprawie dopłat do nawozów. "Niekompetencja kierownictwa ministerstwa rolnictwa przeraża. Z jednej strony mamy festiwal obietnic, z drugiej strony brak rozmowy z rolnikami, a nawet między polskim ministrem i unijnym komisarzem ds. rolnictwa, chociaż obaj pochodzą z PiS" – piszą działacze PSL.

Co z dopłatami do nawozów? – pytają ludowcy w liście otwartym.

W obliczu drastycznie wysokich cen nawozów pieniądze na dopłaty do nawozów są nieodzowne, by zachować bezpieczeństwo żywnościowe – uważają działacze PSL.

Zaniechania PiS, w opinii PSL, dziś odbiją się na rolnikach, ale jutro – na konsumentach.

PSL w opublikowanym liście otwartym pisze o całkowitej kompromitacji PiS ws. dopłat do nawozów. "Od miesięcy trwa dyskusja o drogich nawozach w Polsce i odbijanie piłeczki, kto jest temu winny wśród rządzących. Rolników to nie interesuje. Pieniądze na ich wsparcie mają się znaleźć!" – czytamy we wspomnianym piśmie.

Dopłaty do nawozów są niezbędne

Ludowcy argumentują, że pomoc rolnikom jest nieodzowna ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju i galopujące ceny żywności w sklepach. Przypominają, że PSL w styczniu złożyło projekt ustawy, zakładającej dopłaty do zakupu nawozów w kwocie 1000 zł za tonę. PiS zaś obiecało rolnikom wsparcie, ale obietnicy nie dotrzymało, co - w opinii działaczy PSL - każe wątpić i w dobrą wolę, i w kompetencje, i w prawdomówność rządzących.

KE nie zgodziła się na dopłaty do nawozów

Ludowcy zauważają, że minister Kowalczyk poinformował o braku zgody Komisji Europejskiej na wypłatę dopłat do nawozów z funduszu covidowego. Narracja ta budzi jednak w ich opinii podejrzenia, gdyż "europejski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na Twitterze poinformował, że ministerstwo nie złożyło odpowiedniego wniosku w tym zakresie. Z samego ministerstwa płyną informacje o braku dialogu na linii komisarz europejski i minister rolnictwa" – czytamy w piśmie, opublikowanym na stronie PSL.

Na konferencji prasowej w Sejmie, poseł Stefan Krajewski ujawnił nieoficjalne informacje, że "komisarz Wojciechowski już w styczniu prosił o spotkanie z ministrem Kowalczykiem, podczas którego miał mu przekazać wskazówki dotyczące dojścia do unijnej pomocy dla polskiej wsi. Minister rolnictwa nie

znalazł jednak czasu na spotkanie i zajęcie się sprawami rolników".

Do ministra rolnictwa skierował zaś zapytanie, czy faktycznie tak było.

– Polityka PiS wobec wsi to jedna wielka ściema – stwierdził obecny na

tej samej konferencji poseł Krzysztof Paszyk. – Brak programów osłonowych, zahamowanie inwestycji w infrastrukturę, zaniedbanie melioracji czy niewykorzystanie unijnych środków. Te zaniedbania dziś biją w rolników, jutro uderzą w konsumentów – stwierdził poseł Paszyk.