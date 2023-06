Polski sektor nawozowy ma coraz większe kłopoty. Puławskie Azoty stoją na skraju upadku, a tymczasem na nasz rynek napływają nawozy… z Rosji.

Puławskie Azoty u progu upadku, a nawozy z Rosji zalewają rynek

Straty polskiego giganta nawozowego w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 555 mln zł. Przychody ze sprzedaży drastycznie spadły, a niemal cała produkcja stoi. Dobrze nie jest.

Rosyjskie nawozy są przepakowywane i sprzedawane jako polskie

Okazuje się, że Azotom może nie być łatwo się podnieść. Symbolicznym gwoździem do trumny może być bowiem import rosyjskich nawozów, które są dostępne na naszym rynku, a do tego bywają sporo tańsze od naszych, krajowych. Jak donosi portal money.pl, wielu rolników nawet nie wie, że kupuje rosyjskie nawozy, bo w Polsce są one przepakowywane do innych worków i często sprzedawane jako polskie.

Jak się okazuje rosyjskie nawozy trafiają do Polski legalnie – rok temu z sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję zostały wykluczone m.in. dostawy żywności i nawozów.

Eksport żywności z Rosji na rynki światowe nie jest objęty restrykcjami. Działalność dotycząca żywności i nawozów pochodzących z Rosji jest dozwolona, podobnie jak ich nabywanie, transport i dostarczanie – można przeczytać stronie Rady Europejskiej.

Jak rosyjskie nawozy trafiają na nasz rynek?

Rosyjskie nawozy dostarczane są do Polski droga morską. Również ten fakt wynika z odstępstwa w unijnych sankcjach, które mówi, że można zezwolić rosyjskiemu statkowi na wejście do danego portu w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów.

Warto zauważyć, że jednym z akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy jest Rosjanin, Wiaczesław Kantor.

Jak powiedziała portalowi money.pl Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa Grupy Azoty "zamrożenie aktywów Wiaczesława Kantora działa z mocy prawa i obowiązuje wszystkie podmioty, które biorą udział w obrocie aktywami. Zapobiega to także wszelkim ruchom tych środków, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji, co powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem."

Konkurencja dla polskiej produkcji

Czy rosyjskie nawozy są realną konkurencją dla naszego rynku krajowego? Z całą pewnością.

Rosyjscy producenci ponoszą znacznie niższe koszty, niż polscy wytwórcy m.in. z powodu dostępu do tańszego gazu. To sprawia, że rosyjskie towary stanowią ogromną konkurencję dla polskich produktów. Wywołany przez Putina kryzys cenowy na rynku gazu, najważniejszego komponentu przy produkcji nawozów, zwielokrotnił ceny produktu. Efektem jest tu znaczna zwyżka rosyjskich wpływów z tytułu handlu nawozami. W efekcie Rosja, mimo 10-proc. spadku wolumenu, zanotowała 70-proc. wzrost przychodów w 2022 r. – wskazuje Związek Producentów i Pracodawców dla money.pl

Aż 25% światowego eksportu nawozów należy do Rosji i Białorusi. Jego wartość szacowana jest na 63 mld dolarów. Dzięki unijnym lukom w sankcjach Rosja swobodnie zarabia miliardy z których finansuje wojnę.

Resort rolnictwa nie odpowiada na pytania jaka jest skala tego procederu.