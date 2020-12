Pulrea +INu – mocznik z inhibitorem

Grupy Azoty wychodząc naprzeciw wymaganiom Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku wprowadza nowy produkt. Jest nim mocznik z inhibitorem pod nazwą handlową Pulrea +INu.

Stosowanie mocznika z inhibitorem ma na celu spełnienie wymagań Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery - konieczność implementacji przepisów Dyrektywy NEC do prawodawstwa polskiego. Dodatkowo zmiana prawa mająca na celu zmniejszenie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodna z ideą Europejskiego Zielonego Ładu oraz jego celów i założeń.

Stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2021 r.

Grupa Azoty stosując się do wymagań Dyrektywy NEC oferuje nowy produkt: mocznik N46 z inhibitorem ureazy (NBPT) pod nazwą handlową Pulrea +INu. Oferowany będzie w opakowaniach 500 kg i 25 kg. Produkt będzie dostępny jeszcze w 2020 r. u Autoryzowanych Dystrybutorów Grupy Azoty.

Pulrea+INu - wzór opakowania, fot. Grupa Azoty

- Tym samym Grupa Azoty nawiązuje do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład – informuje firma.