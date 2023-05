Wczoraj ukazał się raport Grupy Azoty z pierwszego kwartału tego roku, która zanotowała stratę. Powodem takiego stanu rzeczy miały być m.in. wysokie ceny nośników energii oraz bezcłowy import nawozów. Od razu pojawiła się też informacja Pulsu Biznesu, że należące do Grupy Azoty puławskie zakłady mogą się stać częścią Orlenu. Czy było to działanie celowe?

Zdaniem Karola Olszanowskiego, prawnika i ekonomisty z branży rolnej, który dokładnie przeanalizował wyniki opublikowanego raportu, jak napisał to na Twitterze, jest to „gra księgowa".

- Jeżeli faktycznie Orlen chce kupić Azoty to naturalnym jest, że im bardziej spadnie kapitalizacja Azotów tym taniej Orlen je przejmie. W samym raporcie można zauważyć kilka trików księgowych m.in. z pożyczkami i dotacjami, które ciągną wynik finansowy na dół, a w samych fundamentach niewiele się zmienia - uważa prawnik.

Dokładnie swoje argumenty Olszanowski uzasadnił w poniższym wpisie, również na Twitterze. I podał konkretne tabele wynikowe z ostatniego raportu Grupy Azoty w Puławach.

Rozpisał ten wątek krok po kroku. Wyniki Grupy Azoty Puławy

Po pierwsze. - Po ostatnim raporcie narosło wiele mitów dotyczących spółki. Zobaczmy co pokazują dane z raportu: Jest nieprawdą, że spółka obecnie kupuje gaz drożej niż na rynku. Azoty kupują surowce w cenie SPOT (rynkowa). Koszt zakupu surowców jest niższy niż rok temu (wynika też z wolumenu). Teraz spółka powinna produkować surowiec taniej, to powinno wywierać presję na spadek cen surowca – podał w mediach społecznościowych.

Źródło: TT Karol Olszanowski

Po drugie podkreślił, że Ukraina była największym odbiorcą produktów AGRO z Puław. Wcześniej pozycję lidera miały kraje UE.

Źródło: TT Karol Olszanowski

Po trzecie, - Grupa ograniczyła produkcję ze względu na większe koszty i mniejszy zbyt. Stany magazynowe wzrosły o ok 20%. Pokazuje to, że spółka została z towarem drożej wyprodukowanym, który będzie musiała sprzedać po niższej cenie – napisał prawnik i ekonomista.

- Grupa zanotowała stratę ze sprzedaży towarów, po pierwsze część towaru leży w magazynie, po drugie spadł wolumen sprzedaży. Wydaje się jednak, że po opróżnieniu stanów magazynowych, spółka powinna produkować w niższych cenach – podał na TT Olszanowski.

Celowa gra strategiczna?

Co ciekawe zauważył też, że „duża część straty to zaciągnięte zobowiązania”.

- Spółka pokazuje potężne zobowiązania krótkoterminowe - ponad 1 mld wzrostu. Nie są one związane z brakiem płynności czy zakupem surowców. Wynikają one z zapłaty za ETS. Spółka ich nie dostała, a ma dostać stąd zaciągnęła pożyczkę, a Skarb Państwa udzielił jej dofinansowania, stąd tak znaczne wzrosty. Te fakty bardzo mocno zaważyły na wyniku finansowym, ponieważ zobowiązania to księgowa strata. Były też finansowane inwestycje z pożyczki. Tu zastanawia budowa od wielu lat bloku energetycznego na węgiel za 1,2 mld (Ostrołęka 2?) – pyta na TT Karol Olszanowski.

Źródło: TT Karol Olszanowski

Spółka powinna obniżać koszt swój produktów skoro działa na rynku cen SPOT. Pożyczki wynikają ze struktury: pożyczka na zakup ETS--> dofinansowanie SP --> (nie ma szczegółów, ale dotacja pewnie będzie z czasem umorzona, i nie będzie już w pasywach, co poprawi wynik spółki w przyszłości). Spółka faktycznie ma więcej zapasów i będzie to ciążyć na wyniku finansowym. W spółce nie dzieje się nic nadzwyczajnego, a strata bardziej jest księgowa i dopiero kolejne kwartały ze stratą mogą być sygnałem do zainteresowania.

Jakie są konkluzje? Te Karol Olszanowski rzeczowo zamieścił w punktach na Twitterze.

Zadał też na koniec pytanie: czemu spółka wykazuje stratę? W jego przekonaniu odpowiedzi może być kilka.