Relacja ceny azotu do ceny rzepaku - jak to się opłaca?

Takiej dynamiki cenowej w branży rolniczej nie było jeszcze nigdy. Wyliczenia możemy robić co kilka dni, a i tak po chwili są one już nieaktualne. Jak obecnie wygląda kalkulacja uprawy rzepaku?

Za tonę rzepaku kupimy mniej azotu niż w latach poprzednich.

Wszak uzyskamy wyższy przychód za rzepak, ale poniesiemy także dużo wyższe nakłady w gospodarstwie.

Wzrasta udział kosztów azotu w przychodzie

W poprzednich sezonach koszt azotu nie przekraczał z reguły 10% w ogólnym przychodzie z hektara. Tu podam przykład z jednego z gospodarstw w południowej Wielkopolsce (sprzed 2 lat). Saletra zakupiona po 950 zł/t. Dawka azotu na hektar oscylowała w granicach 500 kg (tylko saletra + siarka podana oddzielnie). Rzepak sprzedawany w żniwa w cenie 1750 zł/t. Plon w gospodarstwie na poziomie 3,3 t/ha. Koszt azotu stanowił więc 8,5% przychodu z hektara (koszt nawożenia N = 475 zł, przychód = 5775 zł/ha).

W tym samym gospodarstwie saletra w tym sezonie została zakupiona w cenie 3450 zł. Nawet jeśli przyjęlibyśmy cenę rzepaku na 4,5 tys. zł/t ,a plon pozostałby na tym samym poziomie (przychód z hektara wzrósłby niemal trzykrotnie) to przy tym samym nawożeniu koszt azotu wzrósłby do ponad 11%.

Niby tak, jesli chodzi o sam azot, a teraz dodajmy NPK wzrost o 120%, paliwo rok do roku teraz wychodzi 100%, chemia to niby ok 15% średnio, elementy robocze 30% itp. — Marek Sakowski (@marek_sakowski) March 21, 2022

Większy przychód, ale mniej warty – nawozu kupimy mniej

Oczywiście można spojrzeć na temat wzrostu cen azotu od drugiej strony. Nasze przychody mogą się zwiększyć w teorii dwukrotnie lub więcej. Problem polega jednak na tym, że mimo większego przychodu nie zakupimy za uzyskaną kwotę więcej towaru. Pozostając przy tym samym gospodarstwie i temacie azotowym. Przed dwoma laty przychód był równy kwocie 5775 zł/ha. Gdyby przeliczyć go na ilość saletry, którą można za niego zakupić, to uzyskalibyśmy całkiem niezły rezultat – 6,07 t. Teraz, niestety, jest znacznie gorzej. W omawianym przykładzie – przy hipotetycznym plonie i cenie skupu – (przychód 14850 zł) i cenie 3450 zł/t saletry (już dawno nieaktualnej) rolnik mógłby zakupić 4,3 t saletry (to ponad 1,3 t mniej tego samego asortymentu!). I to przy cenie, która w stosunku do dzisiejszych jest znacznie niższa.

Jeśli na zakup saletry rolnik zdecydowałby się teraz (o ile gdzieś by ją dostał przy wszechobecnych problemach z brakiem nawozów), to przy tym przychodzie zakupiłby niespełna 3 t… Załamujące.

Na tematem pochylaliśmy się jakiś czas temu, można to przeanalizować z perspektywy czasu jaki minął od ostatniej publikiacji.

Oby nie było załamania rynkowego

A co, jeśli nastąpi tąpnięcie i rzepak sypać będzie 2 tony, a jego cena spadnie do poziomu np. 3 tysięcy…? Wówczas przy cenie saletry 3450 zł kupić można byłoby jedynie 1,7 t nawozu za hektar sprzedanego rzepaku (pozostajemy przy tym samy przykładzie). Przy obecnych 5 tysiącach 1,2 t… Czyli dwa BB Pulana za hektar rzepaku. Miejmy nadzieję, że taki właśnie czarny scenariusz nie nastąpi w żadnym gospodarstwie.

Droższe są nie tylko nawozy

Zwiększyły się bardzo mocno koszty paliwowe. Tankowanie zbiorników za 7 zł i więcej jest już normą. Można szacować, że wiosenne nakłady na paliwo będą o kilkadziesiąt procent wyższe w stosunku do wiosny roku ubiegłego. A jeśli drogie paliwo to i części zamienne. Tu również odnotujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Łączne wydatki na paliwo i amortyzację na hektar mogą w wielu gospodarstwach zakręcić się w kwocie 1000 zł/ha.

Pochodną wzrostu cen paliw jest także zwiększenie cen środków ochrony roślin, które muszą przecież zostać dostarczone do Polski z fabryk. Chemia co prawda nie wzrosła aż tak mocno – notujemy podwyżki rzędu 5 – 30 % w zależności od produktu. Są jednak i tu wyjątki, jak glifosat czy kilka innych substancji, gdzie wzrost jest znacznie wyższy. Koszt ochrony roślin przewidujemy na poziomie 800 zł/ha (oczywiście w zależności od przyjętej technologii) – taka kwota powinna wystarczyć przy średnio-intensywnym prowadzeniu plantacji.

Zwiększył się koszt boru. A ten musimy podać w rzepak. Podrożał siarczan magnezu (dwukrotnie). Tak więc mocno w górę poszło ogólnie dokarmianie dolistne. Średni poziom dokarmiania będzie oznaczał wydatek rzędu nawet 100 zł/ha, podczas gdy rok temu przy takim samym poziomie na hektar wystarczyłaby kwota około 50 zł.

Nawozowa matematyka – dwa lata wstecz 2,5 tys. oznaczało więcej nawozu niż dziś 10 tys. zł.

Ogólnie rzecz ujmując w gospodarstwach gdzie w sezonie 19/20 i 20/21 koszty produkcji oscylowały w granicach 3000 zł/ha to w tym sezonie nastąpi wzrost nakładów o kolejne 1500 zł lub nieco (przy tej samej technologii).

Koszt produkcji hektara rzepaku na poziomie 4500 – 5000 zł może być normą. Nawet jeśli czystego przychodu zostanie w gospodarstwach znacznie więcej to może się okazać, że wcale nie kupimy za niego więcej towaru. Przy 15 tys. zł przychodu z hektara (tylko jeśli utrzymałaby się tak wysoka cena rzepaku) i nakładach na poziomie 5 tys. zł z zysku na czysto kupimy około 2 ton saletry!

Dla przykładu w ostatnim sezonie z cenami rzepaku poniżej 2000 zł, czyli 19/20 – przy zysku na czysto 2,5 tys. zł (3000 zł koszt, przychód 5,5 tys. zł) tego samego nawozu z czystego zysku kupowaliśmy o 30% więcej.