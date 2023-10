Nie ulega wątpliwości, że nawozy naturalne i organiczne są niezwykle wartościowe, nawet, jeśli mają słabiej zbilansowany skład, niż ich mineralne odpowiedniki. Na ile są pożądane w rolnictwie regeneratywnym? Jakie parametry mają tu znaczenie?

Rolnictwo regeneratywne to niewątpliwie szerokie pojęcie, obejmujące wiele działań, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. W praktyce często łączy tradycyjne założenia z nowoczesnymi technologiami. Temat negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko często podnoszony jest w kontekście nawożenia i dużego zużycia nawozów naturalnych, stąd też warto przyjrzeć się, jak w tym zakresie sprawdzają się nawozy naturalne i organiczne.

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne łączy w sobie założenia rolnictwa ekologicznego czy integrowanego, ale też permakultury i rolnictwa precyzyjnego. Z każdego z nich bierze to, co najlepsze, dając szansę na korzyści zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska.

Jedną z najważniejszych kwestii jest połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą poprzez wypas lub stosowanie obornika. Ponadto rolnictwo regeneratywne zwraca uwagę na poprawę struktury gleby, optymalizację nakładów, poprawę zasobności gleby w składniki pokarmowe czy produkcję zdrowej żywności, poprzez ograniczenie dawek nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Regeneracja gleby

Jednym z podstawowych, a zaraz najprostszych i najtańszych zabiegów regenerujących glebę, jest dostarczenie materii organicznej. To właśnie z niej powstaje próchnica, odpowiedzialna za żyzność gleby, a także szereg jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, korzystnych dla rozwoju roślin. Jej powstawanie to jednak długotrwały proces, którego skutki łatwo zniszczyć rabunkową gospodarką i rolnictwem intensywnym, nastawionym na rekordowe plony, a minimalne dostarczenie materii organicznej.

Warto mieć świadomość, że w związku próchniczne zamienia się zaledwie 20-25 proc. dostarczonej materii organicznej. Stąd też samo pozostawienie raz na kilka lat słomy czy wysianie międzyplony nie pozwoli na regenerację gleby, a co najwyżej na uzupełnienie bieżących ubytków próchnicy. Należy podkreślić, że dostarczenie materii organicznej do gleby musi być większe, niż jej utrata na drodze mineralizacji. Tylko wtedy uda się utrzymać odpowiednią strukturę gleby, jej zasobność czy zdolność zatrzymywania wody, a także możliwość rozwoju pożytecznych mikroorganizmów.

Nawożenie a materia organiczna

Cechą wspólną nawozów naturalnych i organicznych jest niewielka koncentracja składników pokarmowych w jednostce masy, a co za tym idzie duże dawki. Oznacza to jednocześnie, że wraz z nawożeniem na pole wnosi się dużą masę materii organicznej, a więc odchodów zwierząt i resztek roślinnych. Pewnym udziałem suchej masy charakteryzują się również płynne nawozy naturalne, co czyni je ciekawym rozwiązaniem, wprowadzającym jednocześnie składniki pokarmowe, materię organiczną i wilgoć.

Biorąc pod uwagę dawki liczone w dziesiątkach ton czy metrów sześciennych, należy się liczyć rzecz jasna ze stosunkowo wysokim kosztem nawożenia. Patrząc jednak na szeroki wachlarz korzyści, zdecydowanie warto. Duża dawka biomasy dostarczona w ten sposób jest bezcenna z punktu widzenia regeneracji gleby.

Słoma i resztki pożniwne

Słoma i resztki pożniwne to najtańszy, najłatwiej dostępny i najprostszy do zastosowania sposób ograniczenia dawek drogich nawozów mineralnych, z jednoczesnym uzupełnieniem glebowej materii organicznej, a więc próchnicy. Jednocześnie warto mieć świadomość, że pozostawiając słomę na polu, wpisujemy się w przyszłościowe założenia rolnictwa węglowego. Przyjmuje się, że 5 t/ha słomy zbożowej ma działanie zbliżone do nawet 15 t/ha obornika. W pierwszym roku rośliny następcze wykorzystują z resztek pożniwnych przeciętnie 30 proc. azotu, 25 proc. fosforu i 50 proc. potasu.

Zboża są najpopularniejszymi roślinami uprawianymi na polskich polach, stąd też zainteresowanie ich słomą jest największe. W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą często jest zbierana z pól, ale później wraca na nie w składzie obornika. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne, podobnie jak wymiana słomy na obornik przez rolników zajmujących się wyłącznie uprawą roślin. Nie warto natomiast słomy oddawać za darmo, gdyż traci się w ten sposób cenną materię organiczną i składniki pokarmowe, okradając samego siebie. To samo dotyczy rzecz jasna słomy rzepaku, kukurydzy czy bobowatych, w których przypadku mówimy dodatkowo o dużej zawartości azotu.

Obornik

Przyjmuje się, że średnio z toną obornika wnosimy na pole 5 kg azotu, 3 kg P2O5, 7 kg K2O, a do tego CaO, MgO i mikroelementy. Mowa tu oczywiście o nawozie pochodzącym od ssaków. Dokładna wartość zależy przede wszystkim od gatunku. Najwięcej azotu zawiera obornik pozyskany od owiec, najmniej natomiast bydlęcy. Jeśli chodzi o fosfor, największą zawartością charakteryzuje się obornik świński, natomiast najniższą ponownie bydlęcy. W kwestii zawartości potasu sytuacja wygląda podobnie do azotu. Najwięcej w oborniku owczym, najmniej natomiast w bydlęcym.

Pomiot pochodzący od kur, kaczek, gęsi czy indyków nie bez powodu uważany jest za jeden z najcenniejszych nawozów. Charakteryzuje się on nie tylko korzystnym składem, ale i szybko działającym azotem w formie amonowej. Nie nadaje się on jednak do długotrwałego przechowywania, gdyż straty azotu już po miesiącu od wywiezienia z kurnika mogą sięgnąć 50 proc. Pomiot zasadniczo ma skład bogatszy niż typowy obornik pochodzący od ssaków. Ponadto przykładowo nawóz kurzy jest bogaty w bor i molibden, a indyczy w miedź, cynk i mangan. Oczywiście w przypadku pomiotu należy brać pod uwagę, że skład badany w kurniku i na polu będzie się również, a zawartość azotu już w trakcie załadunku znacząco spadnie.

Gnojowica

Gnojowica jest nawozem znanym od stosunkowo niedawna, względem stosowanego od wieków obornika. Powstaje w wyniku bezściółkowego chowu zwierząt, będąc mieszaniną kału i moczu. Charakteryzuje się nie tylko korzystnym składem i łatwo przyswajalnym azotem, ale też ciekłym stanem skupienia, przez co możliwa jest doglebowa aplikacja nawozu, bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów uprawowych. Gnojowica bydlęca i świńska nieznacznie różnią się składem. Pierwsza z nich jest nieco bogatsza w potas, druga zaś w wapń. Tona gnojowicy bydlęcej wnosi na pole 3,6 kg azotu, 1,8 kg P2O5, 3,7 kg K2O, 2,6 kg CaO i 0,8 kg MgO. Z kolei tona gnojowicy świńskiej zawiera średnio 3,5 kg azotu, 1,7 kg P2O5, 2,3 kg K2O, 3,8 kg CaO i 0,8 kg MgO. Sucha masa w gnojowicy wynosi zazwyczaj 8-10 proc., a więc mimo płynnej formy niesie za sobą pewną dawkę materii organicznej.

Największym plusem gnojowicy jest wspomniany korzystny skład i łatwa dostępność składników, przede wszystkim azotu. Pod względem wykorzystania w kolejnych latach gnojowica jest bardzo zbliżona do nawozów mineralnych. Na korzyść tego rodzaju gnojowicy przemawia możliwość rozlewania przy pomocy węży bezpośrednio na powierzchnię gleby lub jeszcze lepiej przy pomocy aplikatorów doglebowych, które pozwalają nie tylko ograniczyć straty azotu, ale też zaoszczędzić jeden przejazd maszyną uprawową. Przyjmuje się również, że gnojowica wraz z gnojówką stanowią najtańsze źródło składników pokarmowych. Podobnie jak inne nawozy naturalne gnojowica poprawia strukturę gleby.

Kompost

Popularnym nawozem organicznym jest kompost. Charakteryzuje się on bardzo dobrym składem, docenianym szczególnie w rolnictwie ekologicznym i ogrodnictwie. Jeśli tylko problemem nie będzie koszt transportu na pole, kompost może być ciekawym rozwiązaniem, wnoszącym nie tylko składniki pokarmowe, ale i materię organiczną. W kwestii składu wiele zależy od zastosowanych substratów i przebiegu samego procesu kompostowania, a więc w praktyce, ilu producentów, tyle różnych kompostów. Zazwyczaj stosuje się 20 t/ha co roku lub 40-60 t/ha ilość co 3-4 lata.

Proces kompostowania jest znany od wieków, często stosowany w przydomowych ogródkach. Jego sprawne prowadzanie na dużą skalę wymaga specjalistycznego wyposażenia, pozwalającego kontrolować temperaturę, wilgotność czy dostęp powietrza, a także rozdrabniać i mieszać biomasę, wspomagając jej rozkład. Gotowy kompost ma odczyn obojętny. Wnosi na pola dużą dawkę cennej materii organicznej bogatej w makro- i mikroelementy. Poprawia stosunki wodno-powietrzne i strukturę gleby, rozluźniając gleby ciężkie, a w lekkich zatrzymując wodę.