Rolnicy czekają z azotem na 1 marca, a wegetacja postępuje

Szczególnie w regionach południowo-zachodnich ruszyła wegetacja, na korzeniach widać już kilku centymetrowe nowe białe przyrosty. W blokach startowych czekają już rolnicy. Blokadą dla nich jest jednak tzw. Program azotanowy. Niestety oziminy muszą czekać na azot do 1 marca.

Wszystko to zasługa ciepłego stycznia oraz lutego. Temperatury w tych miesiącach były ponad normą wieloletnią.

- Jeśli patrzymy na warunki pogodowe, te zawsze potrafiły nas zaskakiwać i w tym roku znowu nas zaskakują. Patrząc np. przez pryzmat Wielkopolski, Opolszczyzny czy Dolnego Śląska to wegetacja nie tyle co ruszyła, ja się zastanawiam czy ona w ogóle ustała?- mówi w rozmowie z nami prof. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.

Na temat bieżącej sytuacji na polach oraz strategii nawożenia rozmawiamy z prof. Witoldem Szczepaniakiem z UP w Poznaniu Fot. PTWP

Niestety podejmowanie bieżących decyzji jest obarczone odgórnie ustalonym zakazem. Na podstawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”, który został przyjęty zgodnie z obowiązującą Dyrektywą 91/676/EWG, wiemy, że azot można aplikować na polu dopiero od 1 marca.

Termin trzyma w ryzach

To kolejny sezon, który pokazuje, że ten sztywny termin nie jest adekwatny z tym co się dzieje w przyrodzie. W zeszłym roku o tej porze nikt nie myślał o rozsiewaniu nawozów. Był mróz, rośliny w spoczynku zimowym, czekaliśmy spokojnie na typowe przedwiośnie. Ten rok nieco przypomina sezon 2020, kiedy to z powodu praktycznie braku totalnej zimy mieliśmy do czynienia z praktycznie niezatrzymaną u ozimin wegetacją. W sytuacji nadzwyczajnej udało się w roku 2020 wywalczyć zgodę na możliwość zastosowania nawozów na polach już od 15 lutego. Niestety - na takie pozwolenie , w tym sezonie nie ma póki co liczyć.

W wielu regionach kraju wegetacja postępuje

Także w centrum Polski na korzeniach rzepaku ozimego widać nawet kilkucentymetrowe białe przyrosty korzeni. To świadczy nie tylko o tym, że rośliny ruszyły z wegetacją i nawet ciężko tu już mówić o pełzającej wegetacji. Ta wegetacja wręcz przyspiesza i to oznacza, że rośliny już pobierają składniki pokarmowe i wodę i wbudowują to w nowe przyrosty. Rośliny potrzebują dobrego startu. Ale muszą czekać – na 1 marca.

Program azotanowy a efektywność azotu

- O efektywności azotu w przypadku ozimin możemy mówić tylko wtedy, kiedy jest woda w glebie, i tu nie chodzi tylko o wilgoć glebową umożliwiającą co najwyżej rozpuszczenie granul nawozowych. Po aplikacji nawozów powinniśmy liczyć na bieżące opady, które pozwolą przemieścić się składnikom w głąb gleby. A ostatnie sezony pokazują, że wczesna wiosna jest raczej uboga w wodę. Wraz z postępującą wiosną straty azotu są większe, gdyż większe są straty gazowe. Nie możemy tu mówić o efektywnym jego działaniu, jeśli pobrany jest przez roślinę za późno lub na niedostatecznym poziomie– mówi w rozmowie portalowi farmer.pl prof. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.

- Co będzie dalej – tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Kolejną kwestią jest fakt, czy będą warunki polowe na to, aby rozsiać azot w pierwszych dniach marca. W 2020 weszło to płynnie, jak będzie w tym roku - trudno dać gwarancje, że nic się jeszcze nie wydarzy. Należy pamiętać, że nadal istnieje ryzyko, że np. w marcu jeszcze przymrozi. Ale należy tu zaznaczyć, że taka sytuacja, okazała się być bardzo niekorzystna dla ozimin i to nie ważne czy nawożonych wcześniej czy też nie, gdyż w zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku mowa jest o pobudzonej mocno już wegetacji i groziło by to znacznym uszkodzeniem roślin– tłumaczy prof. Szczepaniak.

Rośliny wegetują, świadczą o tym nie tylko białe przyrosty korzeni ale także młode przyrosty liści Fot. A. Kobus

Bardziej mobilne terminy aplikacji (adekwatne do sytuacji polowej), służyły by przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć azot w glebie, tak aby on się przemieszczał i jak roślina będzie chciała po niego sięgnąć (a po stanie roślin widzimy, że tego już potrzebują w tym roku), to on będzie w dyspozycji dla niej, a nie tylko skoncentrowany będzie w górnej warstwie gleby (w kilku cm, gdzie tylko się granule zdążą rozpuścić). Roślina potrzebuje azotu (szczególnie rzepak) w warstwie kilkunastu centymetrów (wiele korzeni już z jesieni sięga kilkudziesięciu cm), a aby to się odbyło to potrzebujemy opadów po przeprowadzonej aplikacji. Czy w marcu będą opady – tego nikt nam nie zagwarantuje.

Azot efektywny – to przede wszystkim azot pobrany przez roślinę, a rośliny już wegetują czyli są już w stanie go pobrać – tłumaczy ekspert.

Jak dodaje prof. Szczepaniak gdy zadbamy o pobranie składnika to już część sukcesu za nami. Ważnym krokiem jest także zadbanie o jego przetworzenie w struktury białkowe. To szeroki temat, o którym wcześniej powinniśmy pomyśleć dostarczając roślinie pozostałe ważne pierwiastki jak chociażby: fosfor, potas, siarka, magnez (także dbając o odpowiednią zasobność gleby w te składniki).

Fakt jest jednak taki, że z azotem rolnicy (także z regionów gdzie wegetacja przyspieszyła) nie mogą na bieżąco reagować na potrzeby łanów i podejmować indywidualnych decyzji w tym zakresie. Z jednej strony jest przeszkodą Program azotanowy, z drugiej są trudności z wyjazdem w pole ze względu na przesiąknięty wodą profil glebowy (choć okien z przymrozkami w nocy można się doszukać, co wykorzystywali rolnicy do np. aplikacji uzupełniającej dawki potasu czy rozsiewu kizerytu).

Jak zaznaczał profesor - mamy ustalony sztywno termin 1 marca i nie mamy żadnej dywersyfikacji regionalnej, a różnica pomiędzy np. Dolnym Śląskiem a Podlasiem jest ogromna. O ile termin ten jest mało krzywdzący zazwyczaj dla regionów północno-wschodnich, to idąc po przekątnej i rozważając aktualną sytuację polową - dla regionów południowo-zachodnich już tak – zaznaczał to wyraźnie ekspert w rozmowie.