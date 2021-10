Rolnicy: Przy tych cenach nawozów, nas już nie ma

Dzisiaj tj. 6 października odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim m.in. z przedstawicielem Grupy Azoty. Jakie informacje udało się uzyskać?

Ceny nawozów są horrendalnie wysokie i cały czas pną się w górę. Rolnicy nie wiedzą co mają zrobić, czekać czy kupować. Wysyłają wnioski o pomoc i sprawdzenie dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Wiedzą, że to co dzisiaj jest dla nich ogromnym problemem, jutro odbije się na kiszeniach wszystkich konsumentów, również ich samych.

Na spotkaniu z ramienia Grupy Azoty pojawił się Mariusz Grab, wiceprezes zarządu spółki Grupa Azoty S.A.; prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., który wypowiadał się w imieniu całej Grupy. Wydarzenie było transmitowane przez internet.

Trudny rynek nawozów

- Sytuacja jest dramatyczna. Jeśli chodzi o produkcję nawozów stoimy przed dylematem, albo podnosimy ceny albo zamykamy produkcję nawozów – mówił Grab.

Podkreślał, jak bardzo w ostatnim czasie wzrosły ceny surowców do produkcji nawozów. - Wczoraj gaz kosztował 100 euro za megawatogodzinę. Rok do roku, płaciliśmy w tym czasie 15 euro. Wzrost 800 proc. Nie mówię o innych wszystkich składnikach patrząc chociażby przez pryzmat Polic, sól potasowa wzrost 125 proc., fosforyty 60 proc., siarka 30 proc., kwas siarkowy 50 proc. i to tylko na ten kwartał ostatni – podkreślał reprezentant Grupy Azoty.

Jak przypomniał, większość producentów nawozów mineralnych, albo ograniczyła znacząco produkcję, albo po prostu się zamknęła zakłady. W Wielkiej Brytanii rząd musiał dopłacić fabryce, żeby się znowu „otworzyła”, bo zagrożony był przemysł spożywczy.

- Chcemy pokazać tło w którym się dzisiaj poruszamy. Wczoraj jako uczestnik Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów złożyliśmy oficjalną skargę z żądaniem natychmiastowego działania. Złożyli ją wszyscy producenci znaczący w Europie. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia. Musimy wdrożyć natychmiastowe postępowanie wyjaśniające, dlaczego cena gazu w Europie przy urzędowej cenie w Rosji 2 dolary, my płacimy ponad 30 – mówił.

- Jest to ewidentna próba manipulacji na rynku i wymaga śledztwa przez agencje europejskie. Mamy informacje, że Unia szuka mechanizmu zakupu gazu poza systemami, które dzisiaj funkcjonują - dodał.

Jak podkreślał, ceny nie są ustalane na bieżąco. - Mamy wzrost surowca, ale efekt jest z dużym opóźnieniem często miesięcznym lub dwumiesięcznym. Każda składowa drożeje i to nie są wzrosty rzędu 10-15 proc., ale 800 proc. – mówił.

Jakie ceny w przyszłości?

- Mówimy o tym kwartale, ale mówimy też o kwartale przyszłego roku. Nie będzie taniej. Wszystkie oferty, które dostaliśmy na surowce są jeszcze droższe. To jest histeria na rynku. Nie wiem czy w najbliższym okresie, do połowy przyszłego roku, jest do opanowania – podkreślał Grab.

- Do tego są różne dziwne zachowania takich krajów jak Indie, Chiny, Brazylia, gdzie wydawane są wszystkie pieniądze. Skupowane wszystkie nawozy i ogłaszane przetargi na historyczne ilości amoniaku czy nawozów azotowych – zaznaczał. Sytuacja jest bezprecedensowa.

Ceny nawozów w ostatnich dniach szaleją. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy rekordowe ceny gazu. W przypadku nawozów azotowych 60-80% kosztów produkcji stanowi właśnie gaz ziemny. Do tego czynniki polityczne wśród kluczowych producentów nawozów (Chiny, Białoruś). (1) pic.twitter.com/OMCsT6FyOF — Jakub Olipra (@JOlipra) October 6, 2021

Pytania od rolników

Rolnicy na spotkaniu z przedstawicielem Grupy Azoty podkreślali, że muszą planować długoterminowo. I nie wiedzą za ile sprzedadzą swoje płody rolne. Jak zatem mają inwestować w tak drogie środki produkcji?

- Ważymy to ryzyko podobnie. Tak samo musimy długoterminowe kontrakty podpisać dzisiaj. Mało tego my musimy je podpisywać, a nie wiemy czy te surowce w ogólne będą: fosforyty, sól potasowa – odpowiadał Grab. Rynek nie zachowuje się normalnie.

Inny rolnik mówił: My sobie sami nie poradzimy. Rolnik wymienił jak w ostatnim czasie wzrosły ceny RSM, który w ubiegły roku kosztował kilkaset złotych, a teraz nawet 2600 zł/t netto.

- Przy tych cenach nawozów nas już nie ma. Nie da się wyprodukować czegokolwiek bez azotu – podkreślał. - Dlaczego, trzymacie te nawozy w magazynach? Przyjeżdżają samochody i kierowcy mówią, że są pełne magazyny? – pytał.

- Nie ma żadnego w magazynie w Grupie Azoty nawozu. Nigdy w historii w Policach nie widziałem pustych magazynów, one od pół roku stoją puste. My wycofaliśmy cały eksport, żeby na kraj te nawozy szły. Jest wstrzymany eksport nawozów, ostatnio widziałem, na eksport poszło ostatnio jakieś 500 t nawozów. Wszystko idzie na kraj – odpowiedział Mariusz Grab.

Rolnicy pytali też o wysokość marży, która płacona jest finalnie przez rolnika. Ile ona konkretnie wynosi w relacji producent, dystrybutor i rolnik. Prezes nie wyjaśnił tych danych zasłaniając się tajemnicą handlową.

Jak spotkanie widzą rolnicy?

Bo jego wydźwięk skierowany był ze strony producenta nawozów na wzrost cen spowodowany zwiększeniem kosztów produkcji, zwłaszcza podniesieniem cen gazu. Firma informowała, że cały czas kalkuluje opłacalność.

- Odebraliśmy to dwulicowo, bo też nie wiemy, jak naprawdę jest. Wierzymy prezesowi Polic, że mówi prawdę. Mamy sygnały, że w magazynach nawozy są, prezes mówi, że w zakładach nie ma. Jak mają to może dystrybutorzy. Nie wiemy, gdzie jest prawda – mówi portalowi farmer.pl Stanisław Barna, reprezentant komitetu protestacyjnego.

- To jest dla nas czarny scenariusz. Nie wiemy po jakich cenach sprzedamy płody rolne. Mamy dodatkowe obciążenia finansowe w postaci kredytów, dzierżawy, utrzymanie pracownika itp. Wiemy, że drożeją nie tylko środki produkcji, ale też i usługi. Drożyzna jest przed nami i pieniędzy będzie jeszcze mniej – podkreślał.

Barna zaznaczył, że zostało już ustalone kolejne spotkanie na 4 listopada, gdzie rolnicy mają konkretne żądania odpowiedzi na postulaty, które przedstawiane są od jakiegoś czasu. – Mamy trzy rzeczy. Po pierwsze ceny nawozów. Po drugie odroczenie spłat zakupu ziemi od KOWR. Po trzecie dotknęła nas czwarta susza w regionie woj. zachodniopomorskiego i nie mamy w tej sprawie pomocy – wyjaśniał. Będą kierować je do wojewody i posłów, którzy również dzisiaj byli obecni na spotkaniu.