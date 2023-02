Na łamach farmer.pl już wielokrotnie pisaliśmy o zawirowaniach cenowych na rynku nawozów mineralnych. Wszystko rozpoczęło się we wrześniu 2021 r. i nadal postępuje. Zarówno kupujący, jak i sprzedający, nie wiedzą czego mają się spodziewać.

Rolnicy szukają oszczędności, a sprzedawcy stabilizacji. Nie jest łatwo prowadzić zarówno gospodarstwo rolne, jak i biznes poświęcony tej branży, nie tylko z powodu cen, ale też i zmian, które szykowane są w ramach celów Europejskiego Zielnego Ładu. Dlatego zarówno farmerzy, jak i firmy, chcą i muszą się na to przygotować. Takim łącznikiem mają być do tego, właśnie takie inicjatywy jak organizowany po raz pierwszy Kongres Nowoczesnych Technologii Nawożenia.

- To prawda, że w tym momencie mamy niestabilną i dosyć trudna sytuację na rynku. Mam nadzieję, że będzie to chwilowe i wrócimy do większej stabilizacji. My w firmie Agrosimex poza tym, że na co dzień staramy się zapewniać rolnikom jak najbardziej atrakcyjną ofertę środków ochrony roślin, nawozów i innych produktów, nieustannie pracujemy nad innowacjami. Nad innowacyjnymi produktami, które mogą wnieść coś nowego do produkcji rolnej – mówił nam Piotr Barański.