Po wczorajszych doniesieniach o wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych przez Anwil i Azoty Puławy, a także dzisiejszych informacjach o ograniczeniach w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, mamy do czynienia z kolejną burzą na rynku nawozów. Jakie są obecnie ceny? Czy nawozy są dostępne?

Spółki należące do Grupy Azoty tłumaczą kolejne załamanie na rynku nawozów rekordowo wysokimi cenami gazu, który jest kluczowym surowcem potrzebnym do produkcji, a jednocześnie generuje największy koszt. Ten z kolei, jak przekonują przedstawiciele obu producentów, przesądza obecnie o rentowność produkcji.

Ceny nawozów NPK - 24 sierpnia 2022 r.

U niemal wszystkich dystrybutorów, z którymi się kontaktowaliśmy, są dostępne od ręki popularne Polifoski z Zakładów Chemicznych Police, należących do Grupy Azoty. Zazwyczaj w magazynach znajduje się Polifoska 6, zawierająca NPK 6-20-30 i kosztująca średnio około 5000 zł/t.

Polifoska 5, a więc NPK 5-15-30, kosztuje obecnie średnio 4800 zł/t. Za Polifoskę 8, czyli NPK 8-24-24, trzeba zapłacić około 5300 zł/t. W niektórych firmach zaopatrujących rolnictwo są również dostępne nawozy NPK o mniejszej zawartości azotu. Amofoska 4-12-12 kosztuje średnio 3050 zł/t, Potafoska 4-12-12 to koszt średnio 3150 zł/t, z kolei Lubofoska również o składzie 4-12-12 wyceniana jest na około 3000 zł/t.

Zasadniczo ceny od wczoraj nie zwiększyły się znacząco. Wielu dystrybutorów wyprzedaje nawozy z magazynów po dotychczasowych cenach, zaznaczając jednocześnie, że ilości są ograniczone, a przyszłe dostawy stoją pod znakiem zapytania. Względem stanu z początku sierpnia średni wzrost cen nawozów NPK wyniósł 75 zł/t.

Dostępność nawozów NPK - sierpień 2022 r.

Popularne nawozy wieloskładnikowe są jeszcze dostępne u dystrybutorów, jednak warto podkreślić słowo " jeszcze". W rozmowach z przedstawicielami firm zaopatrujących rolnictwo słyszymy o rekordowej sprzedaży w dniu dzisiejszym i ogromnym zainteresowaniu klientów, którzy zazwyczaj na zapas kupują ilości cało samochodowe.

Względem stanu z początku miesiąca z rynku zupełnie zniknęły już popularne do niedawna rosyjskie nawozy Ultra 8. Spada również dostępność krajowych nawozów Polifoska, zwłaszcza 5-15-30. W to miejsce pojawiają się mniej znane nawozy importowane choćby z Litwy. W tym przypadku średni koszt zakupu to odpowiednio NPK 4-10-22 3900 zł/t, NPK 6-20-30 4500 zł/t, NPK 7-20-30 4900 zł/t.