Według agencji TASS, 1 stycznia Rosja wprowadziła cło wywozowe na nawozy mineralne i rozszerzyła kontyngent na ich dostawy.

Cło wynosi 23,5 proc., jeśli cena nawozów przekracza 450 dolarów amerykańskich za tonę. Dostawy poniżej tej ceny nie podlegają cłu. Cło obowiązuje do końca 2023 roku.

Ponadto Rosja rozszerzyła kwoty na eksport nawozów mineralnych. Od 1 stycznia do 31 maja 2023 r. łączna wielkość kontyngentów wyniesie 11,8 mln ton.

W szczególności wyznaczono kwotę eksportową 5,87 mln ton na nawozy azotowych oraz 4,9 mln ton na nawozy kompleksowe (oba od 1 stycznia do 31 maja). Ponadto wprowadziła kontyngenty w wysokości 225 tys. ton (od 1 stycznia do 31 marca) i 828 tys. ton (od 1 kwietnia do 31 maja) na azotan amonu.

Wcześniej rosyjskie władze informowały, że decyzja ta ma na celu zapewnienie wystarczających ilości nawozów na rynku krajowym.