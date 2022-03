W związku z agresją Rosji na Ukrainę coraz częściej zwracamy uwagę na pochodzenie kupowanych produktów. Rosyjski kapitał na rynku nawozów to nie tylko produkty fabryk zlokalizowanych na wschodzie. Pochodzący z Rosji przedsiębiorcy mają również duże udziały w firmach zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Jakie nawozy mają powiązania z Rosją?

Wojna w Ukrainie skłania wielu z nas do rezygnacji z zakupu produktów pochodzących z Rosji, aby zmniejszyć wpływy do budżetu agresora. Jednak udział rosyjskich producentów w rynku nawozów jest większy niż wielu mogłoby się wydawać. Warto wspomnieć choćby o tym, że ponad 70% złóż soli potasowych znajduje się na terenie Rosji i Białorusi, a przykładowo UralChem jest drugim największym producentem azotanu amonu na świecie.

EuroChem

Siedziba firmy produkującej nawozy azotowe, fosforowe i potasowe od 2015 roku znajduje się w Szwajcarii, aby dzięki neutralności tego kraju przyciągnąć zagraniczny kapitał. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są z kolei w Rosji, Belgii, Litwie, Brazylii, Chinach, Kazachstanie, Estonii, Niemczech i USA. Złoża surowców są z kolei eksploatowane w Rosji i Kazachstanie, a 90% akcji posiada Andriej Mielniczenko, zajmujący 7. Miejsce na liście najbogatszych Rosjan. Na początku lutego 2022 r. EuroChem poinformował o negocjacjach odnośnie przejęcia zakładów azotowych należących do Borealis LAT GmbH. Transakcja była wtedy planowana na drugą połowę roku.

PhosAgro

Producent takich popularnych nawozów jak Ultra 5, Ultra 8 czy Ultra DAP. PhosAgro podaje się za największego w europie producenta nawozów fosforowych. Firma chwali się kontrolowaniem wewnątrz swoich struktur wszystkich etapów od wydobycia surowca, przez produkcję nawozów aż do ich dystrybucji. Nawozy Ultra dostępne są w Polsce od 2017 roku, jednak szybko zdobyły popularność dzięki wysokiej jakości w przystępnej cenie. Głównym udziałocem PhosAgro Polska jest Phosint Trading Limited- zarejestrowana na Cyprze spółka córka PhosAgro. Głównym udziałowcem nawozowego giganta jest Władimir Litwinienko, niegdyś szef kampanii prezydenckich Władimira Putina.

UralChem

Chemiczny gigant założony w 2007 r. przez Dmitrija Mazepina, pozostającego większościowym udziałowcem. UralChem jest drugim największym na świecie producentem azotanu amonu, a w swojej ofercie posiada m.in. saletrę amonową, saletrę wapniową, fosforan amonu czy szczególnie popularną na polskim rynku saletrę potasową. UralChem posiada również 22,4% akcji producenta nawozów potasowych UralKali, który z kolei posiada 18,5% udziałów w UralChem.

UralKali

Właściciel 5 kopalni rudy potasowej i 7 zakładów produkujących nawozy potasowe. UralKali jest największym na świecie producentem soli potasowej, a złoża potasu i magnezu należące do firmy uważane są za drugie co do wielkości na świecie. Głównymi udziałowcami są UralChem, należący do Dmitrija Mazepina i Rinsoco Trading, kontrolowany przez Dmitrija Lobiaka. Obaj przedsiębiorcy urodzili się na terenie dzisiejszej Białorusi, a obecnie są obywatelami Rosji.

Acron

Chemiczny gigant z Nowogrodu Wielkiego niedaleko Petersburga. Jeden z największych producentów nawozów mineralnych na świecie, a także właściciel 20% akcji Grupy Azoty S.A. Głównym udziałowcem koncernu jest Wiaczesław Kantor, który zasłynął w Polsce w 2012 roku próbą przejęcia Azotów Tarnów. Znany jest z bliskiej współpracy z prezydentami Rosji- Borysem Jelcynem i Władimirem Putinem. Należący do niego Acron specjalizował się początkowo w wytwarzaniu mocznika i saletry, jednak obecnie posiada szeroką ofertę nawozów NPK eksportowanych m.in. do Europy i Ameryki Południowej.