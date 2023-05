Dbanie o glebę to podstawa, fot. JSŚ

Zapytaliśmy przedstawicieli świata nauki, jak postrzegają rynek środków biologicznych w naszym kraju. Jako pierwszy wypowiada się dla nas prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W majowym wydaniu miesięcznika Farmer zamieściliśmy dodatek specjalny pt. Biopreparaty w rolnictwie. W nim znalazł się tekst, gdzie przedstawiciele świata nauki oceniają ten nadal zmieniający się i rozwijający rynek, który ma być alternatywą dla syntetycznych środków ochrony, ale też i nawozów. Taki jest kierunek zmian nakreślony chociażby przez Europejski Zielony Ład.

Biopreparaty na rynku

Co na ten temat myśli prof. Witold Grzebisz, który od lat zajmuje się tematyką nawozową?

- Rynek substancji biologicznie czynnych, zwanych potocznie biopreparatami, jest niezwykle szeroki. W asortymencie znajdują się bio(fito)stymulatory, bioregulatory, fitohormony, organizmy antagonistyczne (grzyby, bakterie), polepszacze/użyźniacze glebowe. Bardzo ogólnie formułowana koncepcja stosowania biopreparatów w rolnictwie opiera się na założeniu ograniczenia strat plonu (całkowita redukcja strat jest bowiem niemożliwa), co w konsekwencji prowadzi do wzrostu realnego (rzeczywistego) plonu z pola. W tym zdaniu wyraźnie podkreślono słowo pole, a więc działanie biopreparatów w pierwszej kolejności ukierunkowane jest na zwiększenie żyzności gleby. W tym miejscu trzeba postawić pytanie o to, czy rolnik zna swoje pole, ściślej – czy rozpoznał czynniki zakłócające wzrost i formowanie plonu przez uprawianą obecnie lub w nadchodzącym sezonie roślinę – podkreśla prof. Grzebisz.

Jak dodaje, znać pole to znaczy wskazać te czynniki i podjąć działanie naprawcze.

- Przykładowo – duży udział zbóż w systemie następstwa roślin na polu, włącznie z kukurydzą, to duża masa resztek roślinnych nie tylko ubogich w azot, lecz także zawierających dużo ligniny, która jest odporna na rozkład mikrobiologiczny. W takiej sytuacji najlepszym biopreparatem jest gnojowica. Co zrobić, gdy jej nie ma? Alternatywą jest mocznik lub motylkowate pastewne bądź środek mikrobiologiczny. Inny problem to uruchomienie glebowych zasobów składników mineralnych. Rozpoznano szereg grup mikroorganizmów, które takie działanie wykazują – zaznacza naukowiec.

Nawożenie skontrolowane

Plon jest ściśle związany z uprawianą na polu rośliną.

- Wiele biopreparatów w swym działaniu, przynajmniej tak wynika z badań laboratoryjnych lub wazonowych, wykazuje działanie stymulujące wzrost, czy to systemu korzeniowego, czy też pędów nadziemnych. W tym przypadku trzeba zawsze postawić pytanie o konieczność, a więc o cel stosowania. Wiadome jest, że dynamiczny wzrost korzeni we wczesnym okresie to większa odporność rośliny na stresy w późniejszym czasie wegetacji, a także lepsze wykształcenie elementów struktury plonu, a tym samym większy plon. Znaczna część biopreparatów zawiera fitohormony, a więc substancje specyficzne pochodzenia biologicznego, które wpływają na intensywność procesów życiowych w roślinie – uważa prof. Witold Grzebisz.

Jego zdaniem, do rozważenia pozostają trzy kwestie.

- Po pierwsze, nic nie zastąpi działania plonotwórczego azotu, ściślej azotu azotanowego. Po drugie, biopreparaty nie zastępują składników pokarmowych, warunkujących działanie azotu. Celem stosowania jest zatem zwiększenie dostępu, a tym samym zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów glebowych. Użycie preparatu mikrobiologicznego wymaga rozwagi, czyli włączenia w system nawożenia danym składnikiem pokarmowym. Należy mieć na uwadze to, że zasoby glebowe składnika(-ów) są skończone. Po trzecie, zastosowanie biopreparatu musi być ściśle ukierunkowane, gdyż także stanowi koszt produkcji – podkreśla prof. Witold Grzebisz.