Rynek nawozów. Radzimy, jak rozpoznać te najlepsze

Podziel się

Wybrane produkty nawozowe podlegają co roku kontroli przez WIORiN; Fot. AK

O ile sprawa z wprowadzeniem na rynek Polski środków ochrony roślin jest jasno unormowana przepisami, to przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu produktów nawozowych nie są już tak transparentne i oczywiste. Wprowadzenie ich na rynek może odbywać się na co najmniej kliku zasadach. Jak zatem odróżnić nawóz dobrej jakość od produktów o nieznanym pochodzeniu bądź składzie?

PARTNERZY SERWISU

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin