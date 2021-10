Rzepak musi efektywnie wykorzystywać zastosowany azot

W bieżącym sezonie kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku będzie zarządzenie składnikami pokarmowymi, w tym przede wszystkim azotem. Warto także zwracać uwagę na odmiany, które lepiej wykorzystują ten plonotwórczy składnik.

Odmiany rzepaku lepiej adaptujące się do zmiennych warunków gospodarowania to odpowiedź firm hodowlano nasiennych na potrzeby i oczekiwania zarówno producentów tej uprawy jak i unijnych urzędników. W obecnej sytuacji można rzec nawet, że to również odpowiedź na trudną sytuację związaną z galopującymi cenami za nawozy, w tym nawozy azotowe.

Jak postęp hodowlany dąży do poprawy opłacalności produkcji rzepaku, jednocześnie mając na uwadze zmiany klimatu oraz założenia Zielonego Ładu? O tym między innymi będzie prezentacja Artura Kozery, managera produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o., która wygłosi prelegent podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 3 listopada w Warszawie.

Wspólnie z profesorem Witoldem Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Kozera weźmie także udział w rozmowie na temat: Dostosowanie nawożenia rzepaku do warunków jego uprawy.

Rzepak wrażliwy na zmiany klimatu

- Ostatnie sezony wegetacyjne to „karuzela" zarówno pogodowa jak i rynkowa, którą obserwujemy obecnie. Coraz bardziej widoczne są zmiany klimatyczne. Zanika sezonowość, zacierają się granice pomiędzy porami roku. Najczęściej mamy do czynienia z okresem chłodu, wilgoci, oraz spadkami temperatur poniżej zera, a po nich nachodzi gwałtowne ocieplenie, wysokie temperatury, brak opadów i susza. Z takim przebiegiem pogody muszą zmagać się rośliny, w tym rzepak. Należy zaznaczyć, że rzepak jest uprawą, która najdłużej pozostaje na polu. Wysiewamy go w drugiej połowie sierpnia, a czasami na początku września. Żniwa natomiast przypadają najczęściej na przełomie lipca i sierpnia kolejnego roku. Rzepak to także wysoka biomasa, a zatem duże zagrożenie ze strony patogenów. Hodowla musi odpowiadać na te zagrożenia, dostarczając rolnikom coraz bardziej wydajne odmiany, mniej wrażliwe na pojawiające się w coraz większym nasileniu zagrożenia - argumentuje słuszność podjętej tematyki Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o

Kluczowe stanie się odpowiednie zarządzanie azotem

Jego zdaniem w bieżącym sezonie kluczem do sukcesu będzie zarządzenie składnikami pokarmowymi, a przede wszystkim azotem. Wszystkie te element powodują, że hodowcy rzepaku poszukują odmian, które będą adaptowały się do zmiennych warunków uprawy i ekstremów pogodowych, zapewnią stabilne i wysokie plonowanie oraz najwyższą jakość technologiczną nasion.