Rzepak z niedoborem molibdenu gorzej gospodaruje azotem

Oprócz boru ważnym mikroelementem dla rzepaku jest molibden. Choć objawy jego niedoboru trudno wizualnie dostrzec w łanie to wiadomo, że jego deficyt negatywnie wpływa na metabolizm azotowy roślin. Jaki to ma wpływ na rzepak ozimy?

- Nie tylko bor jest ważny dla rzepaku. Również rola molibdenu jest bardzo ważna, gdyż składnik ten wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, która bierze udział w redukcji pobranych przez roślinę azotanów - NO3- (proces niezbędny do wbudowywania tej formy azotu w struktury białkowe) – mówił podczas NWwR prof. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.

Prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówił podczas konferencji NWwR 2021 między innymi o profilaktyce mikroelementowej rzepaku ozimego Fot. PTWP

Azotany a przezimowanie

Stąd też w roślinach niedożywionych molibdenem bardzo często dochodzi do nadmiernego stężenia azotanów, co między innymi zwiększa ich wrażliwość na mróz (jony azotanowe niekorzystnie wpływają na hartowanie roślin przed zimą). - Przy brakach molibdenu jesienią, w roślinie zwiększa się zawartość azotanów, co obniża zimotrwałość rzepaku – tłumaczył profesor.

Kiedy należy się spodziewać niedoboru tego składnika?

Jak mówił na Konferencji naukowiec, szacuje się, że około 25 % gleb polskich charakteryzuje się niską zasobnością w ten składnik.

Niedobór tego pierwiastka obserwuje się przede wszystkim w glebach o odczynie kwaśnym (w których zachodzi uwstecznianie się do form niedostępnych dla roślin) i na stanowiskach przepuszczalnych o odczynie zbyt wysokim, gdzie molibden jest łatwo wymywany do głębszych warstw gleby. Niedobór tego pierwiastka powoduje jasne przebarwienia nerwów i zahamowanie rozwoju blaszki liściowej. Braki molibdenu są najczęściej bezobjawowe.

Molibden pomoże przetrawić roślinie azot

- W tym miejscu trzeba podkreślić, że jony azotanowe w prawidłowo rozwijającym się łanie w okresie wiosennym powinny być pobierane przez rzepak od początku wznowienia wegetacji w dużych ilościach, gdyż między innymi korzystnie wpływają na gospodarkę hormonalną rośliny, co przyspiesza jej regenerację po zimie, a także gwarantuje wysokie tempo wzrostu. Zatem dobre odżywienie roślin molibdenem w okresie wiosennym jest niezbędnym czynnikiem odpowiedzialnym za ich prawidłową gospodarkę azotem- mówił prof. Szczepaniak.

Nawożenie rzepaku ozimego molibdenem

W związku z powyższym w przypadku tego składnika powinniśmy roślinom zaaplikować molibden 3-4 razy w czasie wegetacji rzepaku. W jednym zabiegu powinno być przynajmniej 10(20)g Mo/ha.