Rzepak z opóźnionego siewu potrzebuje wsparcia

Wiele plantacji z rzepakiem ozimym nie udało się założyć w terminie optymalnym. Istnieje zatem ryzyko, że roślinom nie uda się uzyskać prawidłowego pokroju przed nastaniem zimy. Jak możemy wspomóc rozwój roślin, by zminimalizować skutki opóźnionego siewu?

Czy za pomocą nawozów dolistnych możemy poprawić wigor młodych roślin i tym samym wspomóc ich rozwój jesienny, tak aby nadrobiły zaległości z tytułu opóźnionego siewu?

Które składniki pokarmowe szczególnie odegrają w tym rolę?

Kiedy najwcześniej możemy rozpocząć program nawożenia dolistnego (od jakiej fazy). Z ilu zabiegów powinien on się składać, aby takie nawożenie przyniosło widoczne rezultaty?

Na jesienny rozwój rzepaku wpływ ma ogromna liczba czynników. Jednym z nich jest termin siewu, który determinuje długość okresu jesiennego rozwoju roślin. Oczywiście tego, jaka będzie jesień nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć. Niezmienne jest jednak to, że z upływem czasu długość dnia się skraca, a więc i dopływ światła do roślin ulega skróceniu. Jednocześnie temperatury zazwyczaj spadają, choć to akurat jest zmienne w czasie i niestabilne. Podobnie jak ilość i rozkład opadów. Podsumowując nie znane nam są dalsze warunki jesiennej wegetacji, ani to jak długo ona potrwa. W związku z tym istnieje ryzyko, że rośliny z opóźnionego siewu nie nadrobią zaległości i tym samym zaprogramują mniejszy potencjał plonowania. Dlatego szczególnie na takich plantacjach powinniśmy wdrożyć działania, które doprowadzą do pobudzenia roślin oraz zwiększą ich wigor.

Rośliny na dopingu

- Dotrzymanie optymalnego terminu siewu jest jednym z elementów warunkujących uzyskanie oczekiwanych plonów roślin uprawnych. Rzepak jest pod tym względem szczególnie wymagający. Jednak przeciągające się tegoroczne żniwa w wielu wypadkach uniemożliwiły zasiew tej rośliny w optymalnym terminie. Nie możemy traktować nawożenia dolistnego jako antidotum na opóźnienia w siewach, ale możemy, dzięki starannemu doborowi dostępnych rozwiązań, wspomóc rośliny i pozwolić im z jednej strony nieco lepiej się rozwinąć (osiągną one wtedy wyższą fazę rozwojową) i lepiej przygotować je do zimy (ograniczając w ten sposób straty w obsadzie) – mówi portalowi farmer.pl Maciej Bachorowicz, Kierownik Produktu w Dziale Rozwoju Produktu ACH Ekoplon

Nawozy donasienne dla lepszego wigoru rośliny

- Ten wyścig o lepszy wigor początkowy i szybszy rozwój na etapie siewek możemy już zacząć przy wyborze materiału siewnego – skorzystajmy z materiału zaprawionego dodatkowo nawozem donasiennym. Tak przygotowany materiał siewny gwarantuje szybsze i bardziej wyrównane wschody, a przede wszystkim znacząco podnosi wigor początkowy roślin – dodaje.

Na takie działania jednak w tym sezonie, jak wiadomo, już za późno.

Im wcześniej, tym lepiej

Na tym etapie należy już zaplanować program nawożenia dolistnego. Jak tłumaczy dalej ekspert, warto wykorzystać długość dnia i warunki termiczne września, bo w kolejnych miesiącach o nadrobienie uciekającego czasu będzie jeszcze trudniej.

- Z właściwymi zabiegami dokarmiania dolistnego udajemy się, gdy rzepak osiągnie fazę 3 – 4 liści właściwych. Technologia prowadzenie łanu zaleca w tym czasie już pierwsze zabiegi fungicydowe połączone z regulacją pokroju roślin. Dla rzepaków z opóźnionego siewu ta regulacja powinna być bardzo wyważona, aby niezbyt mocno ograniczać siłę wzrostu roślin. Jest to też optymalny czas na podawanie pierwszej dawki boru (150 – 200g/ha). Dobrze, aby składnik ten nie był sam, ale wsparty został dodatkowo fosforem odpowiedzialnym za głębokie korzenienie się roślin, a także pozostałymi makroskładnikami.

Dla roślin z opóźnionego siewu szczególnie warto zabieg dolistny poszerzyć o azot i mikroelementy odpowiedzialne za jego przemiany. Zabieg taki dostarczy bezpiecznie szybkiej dawki tego składnika, a jednocześnie pozwoli roślinom skutecznie wykorzystywać azot dostępny z gleby. W ten sposób rośliny przyspieszą proces akumulacji biomasy, zmniejszając jednocześnie niepotrzebną, a w kontekście zimowania wręcz szkodliwą, akumulację związków azotowych niebiałkowych. Cennym uzupełnieniem powyższej propozycji są kompleksowe nawozy mikroelementowe, które dostarczają pełną paletę mikroelementów w łatwo przyswajalnych formach. Pozwoli to na szybkie pobieranie i wykorzystanie składników, nawet w warunkach niskich jesiennych temperatur i pobudzi rośliny do intensyfikacji procesów biochemicznych – tłumaczy Bachorowicz.

Kiedy zabiegi powtórzyć?

- Ponieważ długość jesiennej wegetacji rzepaku jest pewnego rodzaju niewiadomą, a doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że wszystko w tej materii jest możliwe, wskazanym jest po 3 – 4 tygodniach powtórzenie zabiegu dolistnego, tym razem ukierunkowanego na uzupełnienie azotu jako głównego składnika budulcowego oraz mikroelementów. Zapewnimy wtedy roślinom komfort odżywienia, połączony ze swego rodzaju komfortem prowadzenia procesów fizjologicznych w trudnych i często zmiennych warunkach pogodowych, co będzie wynikiem optymalnego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe – dodaje na koniec.