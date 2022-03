Saletra amonowa po 6100 zł. W ubiegłym roku o tej porze była po 1200 zł

Ceny gazu w Europie rosną o 67% vs. piątkowe zamknięcie do rekordowych EUR 322/MWh, na fali doniesień o możliwym objęciu sankcjami rosyjskich surowców energetycznych.



Cena gazu wyrażona w baryłce ekwiwalentu ropy to ok. USD 560/bbl. pic.twitter.com/5Isqjd2JsM