Żółte przebarwienia liści i rozjaśnienia widoczne na plantacjach ozimin mogą być objawami niedoboru magnezu bądź siarki. Warto rozważyć dolistną aplikację tymi składnikami w celu poprawienia wigoru i stanu ozimin.

Stosowanie dolistnego siarczanu magnezu ma charakter głównie wspomagający.

Nadchodzący tydzień to dobry czas na aplikację tymi składnikami.

Zazwyczaj aplikuje się go wraz mikroelementami, jak również z ochroną fungicydową.

Siarczan magnezu w zbożach

Spoglądając na stan upraw ozimin w naszym kraju, widoczne są osłabienia roślin. Zboża są przebarwione, miejscami pożółknięte, a przyczyn tego może być kilka.

Oczywiście duży wpływ będą miały dobowe wahania temperatury (z przymrozkami w nocy), bądź właśnie niedobory składników takich jak siarka czy magnez.

Siarka wpływa na prawidłowe pobieranie azotu, poprawia zawartość białka w ziarnach co znacznie podnosi jakość plonu. Natomiast magnez m.in. sprzyja pobieraniu składników mineralnych z gleby, poprawia wykorzystanie innych makroelementów. Na wyprodukowanie 8 t/ha ziarna pszenicy ozimej potrzebuje ona dostarczenia 35-45 kg MgO i 35-40 kg S/ha. Jako, że gleby w naszym kraju są słabo zasobne w te makroelementy, rośliny będą wymagały ich uzupełnienia. Dodatkowo, ze względu na łatwe wymywanie magnezu, po raczej deszczowym zeszłorocznym sezonie warto zwrócić uwagę na jego dostarczenie roślinom. Określoną pulę magnezu mogliśmy także "wynieść" z pola, wraz ze stosunkowo wysokimi plonami jakie notowaliśmy w roku 2021.

Do zabiegu dolistnego nawożenia pszenicy ozimej powszechnie stosowany jest siedmiowodny siarczan magnezu. Można wykorzystać też siarczan magnezu jednowodny w stężeniu 2,5 proc, jednak rozpuszczalność jego jest słabsza. Stężenie cieczy roboczej podczas aplikacji siedmiowodnym siarczanem magnezu, powinno wynosić 5%. W odniesieniu do zbóż zalecane jest stosowanie dokarmiania siarczanem magnezu od fazy pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Zależnie od kondycji rośliny wykonujemy jeden lub dwa zabiegi.

Siarczan magnezu stosowany w rzepaku

Rzepak ozimy na wyprodukowanie 4 t/ha nasion potrzebuje 35-50 kg MgO i 50-60 kg S/ha. Skutkiem niedoboru siarki w tej uprawie są rozległe chlorozy, a w przypadku magnezu chlorozy przechodzące w nekrozy liści. Ze względu na duże zapotrzebowanie rzepaku na siarkę, najczęściej składnik ten podawany jest wraz z ruszeniem wiosennej wegetacji, często także w formie dolgebowej aplikacji siarczanem magnezu (np. w postaci kizerytu). Należy jednak zwrócić uwagę, że wykorzystanie azotu, a więc i siarki oraz magnezu, ze względu na suchy marzec było ograniczone i opóźnione. Zastosowany wczesną wiosną kizeryt nie rozpuszczał się w obliczu braku opadów. Wprowadzone w ten sposób składniki nie spełniały zatem swoich funkcji na czas i rzepak może wykazywać objawy ich deficytu. Warto zatem wspomagająco zaaplikować także siarczan magnezu w tej uprawie, pomimo aplikacji doglebowej. W celu dostarczenia tych składników, wykonywane są najczęściej 2 zabiegi. W uprawie rzepaku najczęściej stosuje się siarczan magnezu w postaci 5% roztworu (5 kg nawozu w 100 l wody). Stosując 200–300 l cieczy roboczej wprowadza się około 3,2–4,8 kg MgO i 2,6–3,9 kg S. Pod rzepak stosowanie tego nawozu wykonywane jest od fazy rozety do fazy przed kwitnieniem.