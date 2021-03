Silne objawy niedoboru boru w rzepaku

Coraz częstsze lustracje polowe odkrywają poważny problem na części plantacji z rzepakiem ozimym. Na przekrojach korzeni widoczne są bardzo wyraźne objawy niedoboru boru. Takich uszkodzeń systemu korzeniowego nie da się już naprawić. Jedynie co możemy zrobić to zadbać o dalsze odżywienie tym składnikiem.

Głębokie pęknięcia, „dziury” i kawerny, często zbrunatniałe to ewidentny efekt niedoboru boru. Objawy widoczne były już na jesieni, a w okresie zimowym i wczesnowiosennym tylko się pogłębiły. Słaba podaż boru to z pewnością konsekwencja kilku czynników: raczej obfitującej w opady jesieni (bor mógł zostać wypłukany) i przedłużającej się jesiennej wegetacji. Zimą z kolei mróz mógł dodatkowo przyczyniać się do nadmiernego pękania komórek (bor jest składnikiem ścian komórkowych, tym samym wpływa na ich wytrzymałość).

Takie głębokie uszkodzenia to także wrota dla chorób grzybowych i bakteryjnych. Infekcje mogą pogarszać sprawność i wydajność systemu korzeniowego, prowadzić do przedwczesnego zamierania tego ważnego organu i jego butwienia.

Dalszy jego deficyt będzie wpływać na wzrost roślin. Może dochodzić do nadmiernego pękania pędów, z charakterystycznym odstawaniem skórki. W okresie kwitnienia niedobór boru powoduje zaburzenia w kwitnieniu i zawiązywaniu łuszczyn. Dochodzi wówczas do redukcji plonu.

Dlatego dokarmianie borem należy wykonać w pierwszej kolejności. Na plantacjach rokujących na plon zaleca się 3 krotnie wiosenne aplikacje tym składnikiem. Za każdym razem podać powinno się około 150 g B/ha.

Pierwszą aplikację powinno się podać na początku wydłużenia pędu głównego, następną w okresie gdy będą widoczne od 3 do 8 międzywęźli. Ostatnią aplikację podajemy w fazie zielonego pąka. Wszystko po to aby nowe przyrosty były dobrze zaopatrzone w ten składnik (bor słabo przemieszcza się w roślinie).

Należy jednak pamiętać, że bor to składnik który podnosi pH cieczy opryskowej, dlatego chociażby należy unikać mieszania nawozów borowych np. ze środkami ochrony roślin i innymi nawozami (może dojść do osłabienia skuteczności preparatu albo powstania osadów i wytrąceń). Najlepiej takie aplikacje podawać solo lub korzystać tylko ze sprawdzonych mieszanin zbiornikowych.