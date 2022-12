Problem z dostępnością soli potasowej na rynku jest dość dobrze znany w ostatnich miesiącach. Lepszej sytuacji nie ma w przypadku fosforanu amonu - tego nawozu też na rynku generalnie brakuje, a jeśli są dostępne ceny zniechęcają do zakupu. Czym możemy je zastąpić?

Fosfor i potas są konieczne dla prawidłowego rozwoju kukurydzy. Dostępność nawozów P i K jest jednak mniejsza.

W przypadku braku fosforanu amonu oraz soli potasowej musimy zwracać uwagę na proporcje tych makroelementów w nawozach wieloskładnikowych.

Źródłem tych składników są także nawozy naturalne. Czy jednak mogą spełnić wymagania pokarmowe kukurydzy?

Potas i fosfor - nie można ich pominąć w kukurydzy

Jeśli chodzi o potas to absolutnie nie można zaniechać nawożenia kukurydzy tym składnikiem. Jest to ważny makroelement wspomagający gospodarkę wodną rośliny i jej odporność na okresowe niedobory wody, co jest szczególnie ważne w ostatnich latach (niemal w każdym sezonie mamy do czynienia z przynajmniej krótkotrwałą suszą). Wspomaga także rośliny w okresach niskich temperatur (może więc wpływać na kondycję kukurydzy w początkowych okresach wzrostu - w kwietniu czy maju, kiedy niskie temperatury a nawet przymrozki wciąż się pojawiają).

Fosfor z kolei odgrywa ważną rolę m.in. w początkowych okresach rozwojowych kukurydzy (wpływa chociażby na rozwój systemu korzeniowego). Dobre zaopatrzenie w ten składnik pomaga także w przejściu kukurydzy przez okres niższych temperatur - kukurydza ma problem z pobraniem dostępnego z gleby fosforu kiedy mamy do czynienia z chłodną wiosną. Podanie w dawce startowej tego składnika skutecznie zabezpiecza roślinę przed przebarwieniami i zahamowaniem wzrostu, który będzie efektem braku pobrania fosforu obecnego w glebie.

Jest czym zamienić nawozy, ale uwaga na proporcje

Często stosowaną technologią nawożenia startowego było jak dotąd podawanie soli potasowej na 14 - 21 dni przed siewem oraz aplikacja fosforanu amonu w podsiewacz. Obecnie jednak sytuacja jest znacznie trudniejsza z uwagi na spore braki na rynku - zarówno wysokoprocentowej soli potasowej jak i fosforanu amonu. W takiej sytuacji można zdecydować się na aplikację nawozów NPK lub PK (zarówno w podsiewacz, jak i przedsiewnie pod agregat). Tu jednak musimy pamiętać, że trudnym zadaniem jest idealne zastąpienie wspomnianych wcześniej nawozów NP czy K choćby ze względu na zachowanie odpowiednich proporcji. Najlepszą opcją jest w takiej sytuacji aplikacja wieloskładnikowego produktu o jak najszerszym stosunku P:K - kukurydza pobiera bowiem około trzykrotnie więcej potasu aniżeli fosforu.

Na rynku dostępne są również nawozy zbliżone do soli potasowej czy fosforanu, choć żaden nie oferuje identycznych proporcji makroelementów. Fosforan amonu może być zastąpiony m.in. przez Trifosgran. Jeśli chodzi o samą zawartość fosforu to ta jest zasadniczo identyczna. Nie ma tu jednak azotu (w fosforanie mamy 18% N). Zamiast soli potasowej natomiast można aplikować np. Vervactor (nawóz potasowy zawierający także siarkę, wapń, magnez oraz sód). Ten jednak może nam zaoferować 30% potasu w składzie, tak więc dawkę trzeba proporcjonalnie podnieść.

Obornik - uzupełnia P i K, ale nie jest zamiennikiem nawozów mineralnych

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest podawanie obornika, który uzupełnia fosfor i potas w glebie. Oczywiście obornik był i tak stosowany w gospodarstwach gdzie była taka możliwość i raczej nie był traktowany jako zamiennik. W zasadzie nawóz naturalny nie może w pełnić zastąpić mineralnego. Dlaczego? Ponieważ, ich mechanizm działania jest na tyle odmienny, że w istocie podawanie potasu i fosforu powinno tu występować dwutorowo i nawożenie tymi składnikami raczej należy traktować jako aplikację równoległą i uzupełniającą się, a nie zamienną. Niemniej - lepiej podać chociażby obornik czy gnojowicę aniżeli całkowicie rezygnować z nawożenia P i K. Kolejna sprawa - obornik nie zastąpi aplikacji startowej. Działa co prawda dłużej, ale podczas pierwszych tygodni wegetacji to podane w startowej dawce P oraz K zapewniają kukurydzy optymalny rozwój. Podobnie jest z pozostałymi nawozami naturalnymi.

Oczywiście kolejnym ważnym elementem zastąpienia soli i fosforanu jest kwestia czysto finansowa. Obok precyzji i optymalnego dostarczenia potasu i fosforu kluczowy będzie koszt czystego składnika. Ten różni się zarówno w NPK jak i nawozach typu P lub K. Finalnie - w dobie drożyzny na rynku nawozowym - to właśnie ten aspekt będzie zapewne rozstrzygający. W żadnym jednak wypadku nie możemy całkowicie pominąć nawożenia tymi składnikami. Odbije się to bowiem wyraźnie na potencjale plonowania tej uprawy.