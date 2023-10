Trwają zbiory kukurydzy na ziarno i buraków cukrowych. Resztki pożniwne obu tych gatunków z zasady pozostają na polach, dlatego też warto wiedzieć, jaką wartość nawozową prezentują. Do zestawienia warto dorzucić również słonecznik, którego łodygi na pierwszy rzut oka są podobne do kukurydzy, jednak skład resztek pożniwnych jest inny. Ile składników pokarmowych wnosi słoma kukurydziana i liście buraczane?

Choć zdarza się napotkać zbiór słomy kukurydzianej, a niektórzy nadal stosują w żywieniu bydła kiszonkę z liści buraczanych, oba te zjawiska mają raczej marginalne znaczenie. Resztki pożniwne wymienionych gatunków pozostają na polu, gdzie stanowią dużą dawkę materii organicznej i składników pokarmowych.

Słoma kukurydziana

Masa słomy kukurydzianej oraz korzeni i resztek łodyg wynosi od kilkunastu do nawet 30 t/ha. Jest to cenna dawka składników pokarmowych i materii organicznej, ale jednocześnie miejsce zimowania szkodników i wyzwanie dla maszyn uprawowych dlatego też w przypadku tego gatunku niezwykle ważne jest rozdrobnienie słomy, a także dobór odpowiedniej technologii uprawy.

Resztki pożniwne kukurydzy zawierają średnio 10 kg/t N, 4 kg/t P2O5, 18 kg/t K2O, 3 kg/t MgO, 6 kg/t CaO oraz mikroelementy. W przypadku kukurydzy ziarnowej wiele odmian nie jest ukierunkowanych na wysoki pokrój roślin, a tym bardziej w kończącym się sezonie w wielu miejscach raczej nie było wystarczających zasobów wody, aby kukurydza wykształciła duży plon biomasy. Z tego względu do poglądowych obliczeń możemy przyjąć, że masa resztek pożniwnych wynosi około 20 t/ha. W takim układzie wnoszą one około 200 kg/ha N, 80 kg/ha P2O5, 360 kg/ha K2O, 60 kg/ha MgO czy 120 kg/ha CaO.

Liście buraczane

Ciekawym rodzajem resztek organicznych są liście buraczane. W momencie zbioru buraków cukrowych są one jeszcze żywe, a co za tym idzie, bliżej im do nawozu zielonego niż słomy. Swego czasu powszechnie zbierało się je z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła, jednak dziś jest to zjawisko marginalne. Liście buraczane bogate są w azot, potas czy wapń, mają pod tym względem wartość zbliżoną do obornika, a ich masa to nawet 40 t/ha.

Średnio zawierają 3,5 kg/t N, 2,5 kg/t P2O5, 6 kg/t K2O, 1 kg/t MgO i 1,2 kg/t CaO. Na potrzeby poglądowych obliczeń przyjmijmy za realny plon liści buraczanych 30 t/ha. W tej sytuacji wnoszą one średnio około 115 kg/ha N, 75 kg/ha P2O5, 180 kg/ha K2O, 30 kg/ha MgO czy 35 kg/ha CaO.

Słoma słonecznikowa

Słonecznik, podobnie jak kukurydza, wykształca wysokie i sztywne łodygi. Są one jednak o tyle prostsze do zagospodarowania, że są kruche i zazwyczaj do ich rozdrobnienia oraz zmieszania z glebą wystarcza brona talerzowa. Resztki pożniwne słonecznika są bogate w potas i magnez.

Średnio zawierają 16 kg/t N, 55 kg/t K2O i 10 kg/t P2O5. Masa resztek pożniwnych słonecznika jest bardzo zróżnicowana, ze względu na bardzo różny pokrój poszczególnych odmian i wynosi 5-10 t/ha. Dla poglądowych obliczeń przyjmijmy 7 t/ha. W takim układzie wnoszą one średnio około 110 kg/ha N, 70 kg/ha P2O5 i 385 kg/ha K2O. Słonecznik charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na potas, ale bardzo dużo tego pierwiastka wraca z powrotem na pole w składzie resztek pożniwnych.