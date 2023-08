Minimalne straty azotu przy nawożeniu obornikiem zawsze występują. Naszym zadaniem jest ograniczyć je do minimum.

Straty azotu podczas nawożenia obornikiem wiążą się generalnie z emisją amoniaku do atmosfery

Ubytek azotu przy upałach to nawet kilkanaście procent w całościowym ujęciu, a straty azotu amonowego mogą przekraczać połowę jego ogólnej zawartości

Podczas nawożenia największe straty azotu amonowego

Część gospodarstw decyduje się na podanie obornika bezpośrednio na ścierniska, m.in. pod rzepak czy zboża ozime. To dobre rozwiązanie, niemniej aktualne warunki w czasie takiej aplikacji mogą być wyjątkowo niesprzyjające, głównie ze względu na temperatury i wysokie nasłonecznienie.

Oczywiście warunki meteorologiczne panujące niemal w całym kraju nie sprzyjają nawożeniu obornikiem - ryzyko redukcji dostarczanych składników pokarmowych w związku z dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami jest wysokie. Przy czym jeśli aplikacja ma być wykonana pod rzepak to nie mamy wyjścia - na lepsze warunki czekać nie ma sensu, bo możemy nie zmieścić się z siewem w terminie agrotechnicznym. Dodajmy, że ubytek w wartości nawozowej obornika podczas niekorzystnych warunków pogodowych związany jest generalnie ze stratami azotu, a dokładniej rzecz ujmując z emisją amoniaku. Pamiętajmy też, że forma amonowa nie odpowiada za cały azot w oborniku. A więc mówiąc o stratach powstających podczas aplikacji i pozostawania obornika bez okrycia na polu pamiętajmy, że dotyczą one częściowo całego azotu zawartego w nawozie, ale w największym stopniu jego formy amonowej. Krótko mówiąc: azot w formie amonowej pod postacią amoniaku ulatnia się do atmosfery.

Minimalizujemy straty azotu

Największe straty azotu amonowego zachodzą w pierwszych godzinach po aplikacji na polu. Dlatego też tak ważne jest szybkie wymieszanie obornika (pomijając już kwestie prawne, bo każde świadome gospodarstwo i tak jak dąży do jak najszybszego przykrycia obornika glebą). W przypadku pozostawienia obornika bez okrycia straty azotu w ciągu pierwszej tylko godziny - w takich warunkach jak obecnie - przekraczają wedle różnych badań nawet 15 - 20%. Po 12 godzinach przy dużym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze ubytek N amonowego w oborniku może przekraczać nawet 30-40%, a w skrajnych sytuacjach 50%.

Poziom poszczególnych strat zależy od rodzaju obornika, ale także jego jakości. I tak w trudnych warunkach, tzn przy upałach i wysokim nasłonecznieniu, największe straty azotu będą dotyczyć obornika kurzego (właśnie poprzez emisję amoniaku). Jednocześnie w przypadku obornika kurzego odnotujemy bardzo niewielkie straty fosforu i potasu. Mniejsze straty N poprzez emisję amoniaku odnotujemy w przypadku obornika trzody chlewnej i bydlęcego. Każdorazowo jednak w przypadku pozostawienia nawozu na polu na choćby kilka godzin (przy aktualnych warunkach pogodowych) - niezależnie od źródła pochodzenia obornika - straty będą dość duże i wynosić mogą nawet kilkanaście procent azotu ogólnego.