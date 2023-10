Grupa Azoty podała swoje najnowsze wyniki finansowe. Niestety strata w działalności rośnie w szybkim tempie. Spółka mówi m.in. o wysokich kosztach produkcji i konsekwencjami wojny w Ukrainie.

Wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał 2023 roku są zgodne z szacunkami przedstawionymi 18 września 2023 r. W II kwartale br. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4 proc. Dlaczego jest tak źle? Te wyniki są tłumaczone kumulacją niekorzystnych czynników rynkowych nie tylko dla polskiego producenta nawozów, ale też i dla całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Ich zdaniem jest to konsekwencja skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE.

Ile nawozów wyprodukowała Grupa Azoty?

Według danych z komunikatu dopiero w III kwartale zwiększył się popyt na nawozy, bo wcześniej był bardzo słaby.

- Od III kwartału 2023 Grupa Azoty obserwuje istotny wzrost popytu w swoim największym segmencie – Agro. W sierpniu br. spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton. W sierpniu br. spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton – podała Grupa Azoty.

To właśnie w segmencie agro dopatruje spółka swoich problemów.

- Wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale zostały istotnie dotknięte ograniczonym popytem w najważniejszych dla Grupy obszarach, co w dużej mierze było skutkiem napływu na europejski rynek produktów – wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce oraz bez konieczności ponoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej - głównie ze wschodu i kierunków azjatyckich. Od III kwartału obserwujemy odbicie popytu w segmencie AGRO, zakładamy, że w kolejnych miesiącach producenci rolni będą nadal zwiększać swoją aktywność zakupową. W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r. W dniu 31 sierpnia br. Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy, których w/w instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police. Warto podkreślić, że Grupa Azoty wypracowała zarówno w 2021 i 2022 roku bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 byłaby zdecydowanie trudniejsza – podano w komunikacie.

- Grupa Azoty pomimo trudnej sytuacji rynkowej w I półroczu 2023 roku na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności. Jednocześnie Grupa Azoty realizuje szereg działań zapewniających utrzymanie dyscypliny finansowej na maksymalnym poziomie: zwiększona dyscyplina kosztowa, dostosowywanie poziomów produkcji do aktualnego popytu i działania zmierzające do zmniejszania poziomu zapasów oraz intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez własną sieć i kooperantów – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Dlaczego wyniki Grupy Azoty są gorsze?

W drugim kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na dalsze obniżanie cen produktów (w kontrze do inflacji).

- Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych. Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co istotnie wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim – podano.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7%.

- W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24% r/r, a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49%. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do 17.06.2023 obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono produkcja nawozów ogółem w II kwartale 2023 roku była niższa o 43% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49% r/r, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost mediów energetycznych r/r.

- Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8 proc. – podano.