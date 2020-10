Terminy stosowania nawozów naturalnych

To dopiero trzeci sezon, kiedy rolników obowiązują nowe terminy odnośnie aplikacji nawozów naturalnych. Istnieją od nich odstępstwa, o których warto pamiętać.

Przypominamy, że od lipca 2018 r. na terenie całego kraju obowiązuje tzw. program azotanowy pod nazwą „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Jak sama nazwa wskazuje, jego celem ma być ograniczenie odpływu azotanów ze źródeł rolniczych, postępowanie w zakresie samego nawożenia oraz gospodarka nawozami. Wraz z wejściem w życie tych przepisów zaczęły obowiązywać nowe terminy aplikacji nawozów, które zdaniem rolników niekoniecznie współgrają ze zmianami zachodzącymi w naszym klimacie (ocieplenie).

Wcześniej nawozy naturalne można było stosować do końca listopada. Teraz również, ale tylko z pewnymi wyjątkami. Oczywiście, nadal nie można ich aplikować na glebach, które są zalane, pokryte śniegiem, zamarznięte do głębokości 30 cm, przy czym za glebę zamarzniętą nie uznaje się takiej, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Do kiedy jesienią nawozy naturalne?

Obornik można aplikować na gruntach ornych do 31 października, ale w uprawach trwałych, wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych do 30 listopada. W wypadku nawozów płynnych, takich jak np. gnojowica (również nawozów azotowych mineralnych, zwykle jesienią wielkoskładnikowych, ale też i nalistnych), obowiązują krótsze terminy (tab. 1). Na gruntach ornych aplikacja może być prowadzona do 20 października, chyba że rolnik gospodaruje na terenie gminy, która jest objęta wykazem stanowiącym załącznik do Programu. Wówczas mieszkaniec gminy z załącznika nr 2 zobowiązany jest wykonać nawożenie do 15 października. Nieco więcej czasu mają rolnicy gospodarujący w gminach z załącznika nr 3 – mogą aplikować naturalne nawozy płynne (i nawozy mineralne) do 25 października. Warto zapoznać się z listą gmin np. na stronach resortu rolnictwa.

Termin do końca października obowiązuje też, kiedy podaje się naturalne nawozy płynne i mineralne azotowe w uprawach trwałych, wieloletnich i na trwałych użytkach zielonych.

Kiedy odstępstwo?

Odstępstwa dotyczą podania nawozów na gruntach ornych, kiedy jesienią zakładane są uprawy po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Wówczas dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Poza tym szczegółowo należy udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę, ale też termin siewu jesiennej uprawy.

Odstępstwo uzależnione jest też – co wzbudzało w dwóch poprzednich sezonach sporo emocji związanych z interpretacją przepisów – od warunków pogodowych panujących jesienią, ponieważ termin można przesunąć na gruntach ornych, gdzie nie można było dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe, które uniemożliwiły przeprowadzenie zabiegów we właściwym czasie. W szczególności tyczy się to nadmiernego uwilgotnienia gleby, ale też i suszy. Wtedy granicznym terminem jest ostatni dzień listopada, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych, przed wprowadzeniem programu azotanowego.

Interpretacja nowych przepisów dotycząca warunków związanych z możliwością przesunięcia terminów aplikacji nawozów właśnie z powodu suszy była szczególnie wyczekiwana w 2019 r. Rolnicy nie wiedzieli, jak w praktyce mają udowadniać, że rzeczywiście w ich gospodarstwie nie można było przeprowadzić wcześniejszego zabiegu nawożenia. Wówczas na nasze pytanie skierowane do resortu rolnictwa dostaliśmy następującą odpowiedź: niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

Jak nawozić?

Podczas aplikacji nawozów naturalnych nie można zapomnieć o wymaganiach związanych z zachowaniem odległości w pobliżu wód powierzchniowych (tab. 2), a także o jak najszybszym wymieszaniu nawozu z glebą, aby ograniczyć straty azotu w formie gazowej. Należy to zrobić nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu (z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach i na użytkach zielonych). Warto wiedzieć, że natychmiastowe przeoranie nawozu pozwala zmniejszyć straty azotu o 70-90 proc. Przykrycie nawozu 4 godziny później jest już mniej efektywne – redukcja emisji sięga wówczas 45-65 proc. A zabieg wykonany po 24 godz. ogranicza straty amoniaku już tylko o 30 proc.