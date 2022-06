W tym roku Panorama Pól Timac Agro to cykl kilku wydarzeń w różnych lokalizacjach. Spotkanie w Śremie-Wójtostwo było okazją do obserwacji rozwiązań nawozowych oraz wysłuchania wykładów ekspertów.

Spotkanie wiedzy z praktyką

Spotkania organizowane od lat przez Timac Agro są okazją do zaprezentowania efektów stosowania proponowanych przez firmę rozwiązań w warunkach polowych. Na tegorocznym wydarzeniu w Śremie-Wójtostwo, które odbyło się 31.05.2022 r. na licznych poletkach można było porównywać warianty nawożenia z wykorzystaniem nawozów granulowanych, dolistnych płynnych i biostymulatorów. Dodatkowo swoje wykłady wygłosili prof. dr hab. Marek Korbas, dr hab. Łukasz Sobiech oraz dr inż. Jakub Danielewicz.

Oprócz spotkań na polach Timac Agro swoje obserwacje poletkowe, wyniki doświadczeń i porady ekspertów prezentuje w świecie wirtualnym, dzięki współpracy z redakcją "Farmera" i udziale w kolejnej edycji Dni Pola On-Line.

Zatrzymać fosfor, rozbudować korzenie

Eksperci firmy zwracali uwagę na prowadzone w rzepaku ozimym doświadczenia z nawozami z gamy Eurofertil, w tym Eurofertil Top 49 NPS i Eurofertil Top 51 NPK. Wspólną cechą nawozów z tej linii jest wykorzystanie technologii Top-Phos, czyli fosforu chronionego przed uwstecznianiem niezależnie od pH gleby.

- Ochrona przed stratami składników pokarmowych jest ważne nie tylko w kontekście efektywności stosowanego nawożenia, ale również wyzwań Zielonego Ładu - mówił Dariusz Mieszała z Timac Agro.

Wszystkie nawozy z gamy Eurofertil zawierają także dodatek biostymulatora Physio+, którego zadaniem jest przede wszystkim stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.

Jak mówił Dariusz Mieszała, rzepak coraz częściej uprawiany jest na słabych stanowiskach, gdzie szybko ujawniają się niedobory składników pokarmowych, przede wszystkim boru. Eurofertil Top 49 NPS dzięki dodatkowi boru jest szczególnie polecany do stosowania właśnie w uprawie tego gatunku. Timac Agro wskazuje na przydatność tego nawozu do stosowania w systemach uproszczonej uprawy, a przede wszystkim strip-till.

Ważnym elementem w ofercie Timac Agro są nawozy wapniowe. Na poletkach prezentowano efekty stosowania nawozu Physiomax 975, również z dodatkiem biostymulatora Physio+.

- Wapń jest wykładnikiem wszystkiego - gdy nie ma go w glebie, inne składniki pokarmowe nie mogą być prawidłowo pobierane. Z tego względu Physiomax 975 jest bardzo dobrym uzupełnieniem innych nawozów mineralnych - tłumaczył Dariusz Mieszała.

Odżywianie wraz z biostymulacją

Ważną częścią tegorocznej Panoramy Pól jest prezentacja nowej gamy płynnych nawozów biostymulujących z linii DNA Performance.

- Wierzymy, że składniki pokarmowe wspierane przez kompleks biostymulacyjny dużo szybciej i efektywniej są wykorzystywane przez roślinę - mówił Dariusz Mieszała.

Oto, jak w skrócie Timac Agro przedstawia produkty z gamy:

Seactiv Gold: polecany w rzepaku w fazie zielonego pąka, dostarcza boru i molibdenu z kompleksem biostymulującym w okresie przed kwitnieniem.

Seactiv Elite: wpływa na jakość płodów rolnych, polecany w uprawach specjalistycznych, ziemniakach.

Seactiv Tonik: dzięki zawartości miedzi i manganu polecany do stosowania w zbożach; wpływa na krzewienie i żywotność pyłku.

Genaktis: jego celem jest uwydatnienie genetycznego potencjału plonowania roślin; wpływa na ekspresję genów i działa antystresowo.

Kaoris: polecany w uprawach warzywniczych i sadowniczych; zwiększa możliwości przechowalnicze.

Astelis: zawiera miedź, cynk i mangan; polecany w uprawie zbóż i kukurydzy, chroni przed czynnikami stresowymi.

Irys: formuła hydrożelowa, zapewniająca wprowadzenie kompleksu biostymulującego do gleby i jego równomierne pobieranie w całym okresie wegetacji roślin.

Na poletkach jęczmienia ozimego testowano wykorzystanie innego biostymulatora - Fertiactyl Starter. Jak tłumaczył Dariusz Mieszała, jest to produkt do stosowania nalistno-doglebowego we wczesnych fazach rozwojowych.

- Fertiactyl Starter możemy stosować wiosną, gdy zależy nam na regeneracji roślin po zimie, odporności na stresy biotyczne i abiotyczne. Aplikacja jesienna zapewni szybki rozwój systemu korzeniowego bez nadmiernej wybujałości roślin, która mogłaby pogorszyć zimotrwałość - opowiadał Dariusz Mieszała.